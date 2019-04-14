Як приготувати тонкі домашні млинці: секрети і правила

Одним з традиційних українських смаколиків вважаються млинці. Мабуть, ніхто б не відмовився поласувати млинцями з медом, яблуками, м'яким сиром, згущеним молоком, грибами, м'ясом. Як приготувати ідеальні домашні млинці.

Під час приготування млинців господині нерідко стикаються з проблемами: як спекти тонкі і міцні млинці, або ж, навпаки, пишні і пухкі. Розкриємо вам кілька секретів:

Для приготування млинців найкраще підходить пшеничне борошно. Але, якщо ви віддаєте перевагу пухким млинцям, тоді можна використовувати вівсяну або гречану муку. Щоб уникнути появи грудочок, борошно додавайте невеликими порціями, постійно помішуючи. Для того, щоб млинці вийшли дуже ніжними, борошно слід просіяти 2-3 рази. Вода – основа для тонких і міцних млинців, але млинці, приготовані на молоці, набагато смачніші. Змішайте молоко і воду – вийдуть міцні і смачні. Якщо спекти млинці на кефірі, то вони будуть пишні. Такий самий ефект ви отримаєте, якщо зробите млинці з дріжджового тіста. Бажано мати окрему пательню для випічки млинців.

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Рецепт Бабусині млинці

Продукти:

Яйце куряче 3 шт.

Молоко (тепле) 700 мл

Цукор 1 ст.л.

Сіль 1 ч.л.

Борошно 7 ст.л.

Сода 0,5 ч.л.

Рослинна олія 2 ст.л.

Бабусині млинці

Як приготувати бабусині млинці:

У миску розбити яйця, додати тепле молоко, сіль, цукор, рослинну олію, соду. Все добре збити віночком або вилкою. Борошно просіяти. Додавати по одній столовій ложці. Добре все збивати, щоб не було грудок. Розігріти сковороду. Пекти млинці треба на сухій розжареній сковороді, змастити її тільки перед першим млинцем. Пекти до золотистого кольору з одного боку, а потім з іншого. Складати млинці в стопочку. Потім відразу накрити чистим рушником. Дати їм трохи охолонути. Бабусині млинці готові.

Вищий пілотаж – ажурні млинці з красивими візерунками, які зможе зробити кожна господиня, якщо вона освоїть кілька секретів. Тонкі мереживні млинці прикрасять святковий стіл, а щоб вони вийшли гарними й ефектними, можна трохи потренуватися.

Рецепт Млинці "Ажурні"

Продукти:

Молоко 0,5 л

Яйця курячі 2 шт.

Вода кип'ячена 2 склянки

Олія ​​3 ст. ложки

Борошно пшеничне 3 склянки

Дріжджі 1 пачка (11 г)

Сіль 1 ч. л.

Цукор 2 ст. л.

Млинці "Ажурні"

Як приготувати ажурні млинці:

У мисочці злегка підігріти молоко (35-37 градусів). Всипати пачку сухих дріжджів. Ретельно перемішуючи, розчинити дріжджі. Додати дрібку солі і чайну ложку цукру. Все добре перемішати. Залишити в теплому місці на 10-15 хвилин (підніметься пінна шапка). В іншу миску розбити яйця, додати цукор і сіль. Все добре збити, додати тепле молоко. Перемішати, додати дріжджі. Перемішати. Борошно просіяти, додавати по 0,5 склянки, весь час перемішуючи. Залишити тісто в теплому місці на 20-30 хвилин. Перемішати. Через 20 хвилин знову перемішати. Додати теплу воду. Перемішати. Влити олію. Збити. Тісто готове. Розігріти сковороду, змастити олією перед першим млинцем. Ополоником налити порцію тіста (близько 2/3 ополоника). Розподілити млинець по всій сковороді. Пекти на середньому вогні. Спершу з одного боку близько 1 хвилини (до золотистого кольору). Потім перевернути і так само пекти млинець з іншого боку. Готові млинці складати стопкою.

Часто млинці не виходять, тому що ви не дотримуєтеся послідовності і певного порядку дій при приготуванні млинців. Щоб млинці виходили "правильними", смачними і красивими, ні в якому разі не можна всипати тільки-но просіяне борошно у рідку суміш!

Рецепт Англійські млинці з лимонним соком

Продукти:

Яйце 1 шт.

Жовток 1 шт.

Масло вершкове 20 г

Молоко 200 мл

Борошно 1 склянка

Лимон 1 шт.

Цукор 3 ст. л.

Сіль за смаком

Англійські млинці

Як приготувати англійські млинці:

Вершкове масло розтопити. З'єднати борошно, сіль, яйце, жовток, розтоплене масло, молоко. Збити тісто для млинців до однорідності. Вичавити сік з одного лимона. На розпечену пательню вилити порцію тіста і розподілити тонким шаром. Обсмажити тонкі млинці з обох сторін. Тонкі млинці на молоці готові. На кожен млинець насипати трохи цукру і полити лимонним соком. Млинці з лимонним соком і цукром згорнути в трубочку. Полити зверху лимонним соком.

Від того, скільки тіста ви наллєте на сковорідку, залежить, наскільки тонкими і ніжними вийдуть млинці. Тому знайдіть ідеальну пару: сковорідка-ополоник і завжди використовуйте їх для смаження млинців.

Рецепт Млинці на ряжанці

Продукти:

Ряжанка 500 мл

Вода (окріп) 200 мл

Яйця 2 шт.

Олія ​​2-3 ст. л.

Борошно 260 г

Сіль 1 щіпка

Цукор 1 ст. л.

Сода 0,5 ч. л.

Млинці на ряжанці

Як приготувати млинці на ряжанці:

Змішуємо яйця, сіль, цукор. Додаємо ряжанку кімнатної температури. Просіваємо борошно і ретельно перемішуємо тісто до зникнення грудочок. У склянку окропу додаємо соду, розмішуємо і вводимо гарячу воду тонкою цівкою в тісто. Залишилося додати олію і перемішати тісто для млинців. Даємо тісту постояти 10 хвилин. Змащуємо розігріту сковороду тонким шаром олії. Набираємо тісто в ополоник і швидко розподіляємо по поверхні сковороди рівним шаром. Смажимо тонкі млинці на середньому нагріві, секунд по 15-20 з кожного боку. Якщо смажити млинці на вогні нижче середнього, то дірочки будуть меншими. Зі вказаної кількості інгредієнтів виходить 16 тонких млинців на ряжанці.

Використовуйте тонку дерев'яну лопатку: на відміну від металевої, вона не порве тонкі млинці і не зашкодить покриттю пательні.

Рецепт Млинці в мікрохвильовці

Продукти:

Молоко 1 стакан

Яйця 2 шт.

Цукор 2 ст. ложки

Борошно 2 ст. ложки

Крохмаль 1 ст. ложка

Масло вершкове 2 ст. ложки

або Олія (в тісто) 2 ст. ложки

Масло для змазування

Млинці в мікрохвильовці

Як приготувати млинці в мікрохвильовці:

Змішати яйця з цукром. Додати половину молока, збити. Всипати борошно, ретельно перемішати. Окремо змішати крохмаль з другою половиною молока. Крохмаль надає млинцям міцність. Розтопити в мікрохвильовці вершкове масло. Але можна взяти і рослинне, тоді цей пункт можна пропустити. Додати в тісто молоко з крохмалем і масло. Ретельно перемішати. Залишити на 30 хвилин, щоб тісто "розійшлося". Щоб приготувати млинці в мікрохвильовці, спочатку нагріваємо тарілку. Якщо її не нагріти, готовий млинець складно буде відокремити від тарілки. Змастити гарячу тарілку маслом і налити 2 ст. ложки тіста. Можна, нахиляючи тарілку, розподілити тісто, але можна і відразу поставити, тісто саме розійдеться. Включити мікрохвильовку на максимальну потужність на 1 хвилину. Акуратно, але швидко підчепити краї млинця. Потім, нахиляючи тарілку, зняти млинець. Знову ретельно змастити тарілку і випікати наступний млинець.

Рецепт Млинці на воді

Продукти:

Вода мінеральна газована 2,5 ст.

Яйця курячі 4 шт.

Молоко 1,5 ст.

Борошно 2,5-3 ст.

Цукор 2 ст.л.

Сіль 1 ч.л.

Рослинна олія ​​3 ст.л.

Млинці на воді

Як приготувати млинці на воді:

Випустіть яйця в миску. Злегка збийте вінчиком. Влийте воду. Яйця будуть злегка пінитися. Влийте молоко. Перемішайте. Всипте в тісто борошно, сіль і цукор. За допомогою віночка перемішайте до однорідності, щоб не було грудочок. Влийте рослинну олію, перемішайте. У сковороду налийте пів чайної ложки рослинної олії. Розподіліть його по поверхні сковорідки. Виливайте на сковороду тісто ополоником, тонко розподіляючи його. Коли млинець підрум'яниться з одного боку, акуратно переверніть його і обсмажте другу сторону до рум'яності. Млинці на мінеральній воді готові. Смачного!

Рецепт Млинці на пиві

Продукти:

Яйця курячі 2 шт.

Пиво 1 стакан

Молоко 1 стакан

Борошно пшеничне 1 склянка

Цукор 1 ст. ложка

Сода 0,5 ч. ложки

Сіль 1 щіпка

Олія ​​4 ст. ложки

Млинці на пиві

Як приготувати млинці на пиві:

У миску вбити яйця. Додати сіль і цукор. Збити яйця. Влити в яєчну суміш молоко і пиво, постійно помішуючи. Просіяти борошно. Додавати борошно частинами, перемішуючи, поки тісто не загусне. Все добре збити. Додати соду і рослинну олію. Добре збити і залишити на 15 хвилин. Тісто перемішати. Розігріти пательню, змастити перший раз шматочком сала. Налити порцію тіста, покручуючи за ручку сковороду, розподілити млинець по всій сковороді тонким шаром. Пекти на середньому вогні до золотистого кольору, спершу з одного боку приблизно 1 хвилину. Перевернути млинець лопаткою на іншу строну, випікати з іншого боку ще близько однієї хвилини. Готовий млинець викласти на тарілку, змастити вершковим маслом (за бажанням). Так спекти всі млинці. Млинці на пиві готові. Подавати теплими, зі сметаною, джемом, медом.

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