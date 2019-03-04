Млинці на Масляну 2019: смачні рецепти для вашого столу

Масляна – одне із найдавніших слов’янських свят, яким проводжають зиму та зустрічають весну. Традиційною стравою на Масляну в Україні є млинці. Масляна 2019 вже стартувала, тому ловіть рецепти смачних млинців, які дуже легко приготувати!

Масляна бере свій початок із язичницьких часів. Головним символом свята було Сонце, адже саме завдяки його теплу пробуджується природа і настає весна. Відтак, наші предки готували обрядовий хліб, схожий на світило – млинець. Цю страву й досі готують на Масляну.

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У 2019 році Масляна починається 4 березня і триватиме до 10 числа. Звісно ж, святкування Масляної не обійдеться без млинців.

Чому саме млинці? Свято Масляної традиційно відзначають цілий тиждень, який передує настанню Великого посту. У самій назві празника "Масляна" закладений певний сенс, адже в останній тиждень перед постом наші предки виключали зі свого раціону м'ясні наїдки, що не скажеш про молочні продукти – їх вживали без всяких обмежень. Як, власне, і всі складові рум'яних "сонечок": молоко, масло, яйця, сметана й усіляке фруктове начиння.

Зібрали для вас прості рецепти млинців на кожен день Масляної. Смачного!

Класичні млинці на молоці

Смак цих млинців змусить вас повернутися у дитинство. Коли бабуся, чекаючи вашого ранкового пробудження, поралася на кухні готуючи саме такі млинчики. А ви, лише спустивши сонні ноги і нехтуючи усіма ранковими ритуалами, бігли до неї і щодуху наминали рум'янців.

Інгредієнти (на 20 млинців):

молоко 3-3,5% жирності – 250 мл;

борошно – 2-2,5 склянки;

яйця – 3 шт;

цукор – 1 ст. л;

сіль – 0,5 ч. л;

вода кип'ячена – 250 мл;

соняшникова олія – 50 мл.

Рецепт приготування класичних млинців

Збийте яйця до однорідності і додайте до них склянку молока + цукор. Посоліть. Поступово добавляйте в суміш борошно, тоді долийте склянку теплої води. Насамкінець – додайте до тіста соняшникову олію.

Все добре перемішайте. Тісто на млинці має бути схожим за консистенцією на сметану. Якщо все в порядку – час смажити млинці! Вилліть тісто на сковорідку і рівномірно розподіліть його по її поверхні.

Подавати класичні млинці можна із солодкими начинками: сиркова маса, джеми тощо.

Млинці на молоці

Млинці на кефірі

Інгредієнти:

нежирний кефір – 2 склянки;

борошно – 2 склянки;

яйця – 2 шт.;

2 столові ложки рослинної олії;

дрібка солі;

цукор.

Рецепт приготування млинців на кефірі

Перемішайте кефір, яйця, борошно, сіль і цукор. Тим часом киньте у склянку окропу 1/2 чайної ложки соди, швидко розмішайте це і долийте в тісто. Залиште суміш, попередньо перемішавши її, на 5 хвилин.

Далі додайте до тіста 2-3 столові ложки рослинної олії. Перемішайте і беріться за смаження млинців.

Млинці на кефірі

Подавати ніжні млинці на кефірі можна зі сметаною і чорносливом.

Заварні млинці

Легкі у приготуванні, але неймовірно смачні та красиві млинці. Хто спробує з ваших гостей хоч раз, неодмінно захоче ще. І, звичайно, будьте готові диктувати рецепт – його ж забажають усі.

Інгредієнти:

Яйця – 2 шт.

Молоко – 1 склянка

Рослинна олія – 3 ст. л.

Вода (окріп) – 1 склянка

Борошно – 1 склянка

Цукор – з ст. л.

Сіль – 0, 5 ч. л.

Як приготувати цю смакоту:

Збийте яйця з сіллю та цукром, а в збиту суміш додайте молоко та борошно, а потім поступово вливайте окріп та рослинну олію.

Додайте цукор і сіль. Заварне тісто для млинців готове, лишається тільки посмажити. Обсмажуємо млинці на розжареній пательні з обох сторін до золотистої шкуринки. Кількість тіста на 1 млинець регулюйте так, щоб він був тонким. Смачного!

Ароматні заварні млинці

Дріжджові млинці

Інгредієнти (на 20 шт.):

борошно – 3 склянки;

молоко – 750 мл;

яйця – 3 шт.;

дріжджі (пресовані) – 20 г;

вода – 250 мл;

цукор – 2 ст.л .;

сіль – 1 ч.л .;

соняшникова рафінована олія – ​​2 ст.л.

Рецепт приготування млинців на дріжджах:

Розчиніть у воді чайну ложку цукру і дріжджі. Додайте склянку борошна та залиште тісто "відпочити" на 10-15 хвилин.

Тим часом змішайте яйця з цукром, вливайте цю суміш до тіста, додайте сіль і та олію. Потім по черзі добавляйтн невеликими порціями залишки борошна і молока.

Замішайте тісто до однорідності та залиште його в теплому місці ще на 10-15 хвилин. Опісля беріться до смаження млинців.

Млинці на дріжджах

Кукурудзяні млинці

Інгредієнти:

фундук – 100 г;

кукурудзяне борошно – 4 ст. л;

пшеничне борошно – 200 г;

цукор – 2 ст.л;

розпушувач – 1 ч. л;

яйце – 2 шт;

молоко – 100 мл;

вершкове масло – 200 г;

сіль.

Рецепт приготування кукурудзяних млинців

Перемеліть фундук та змішайте його з кукурудзяним та пшеничним борошном, додайте цукр, розпушувач та сіль. Тоді збийте яйця і долийте їх до сухої суміші.

Поступово додавайте до суміші молоко та розтоплене вершкове масло. Ще раз все гарненько перемішайте та смажте млинці на добре розігрітій пательні.

Млинці з кукурудзяного борошна

Американські млинці (панкейки)

Такі млинчики точно здивують ваших рідних, адже виглядають вони дуже незвично. Оригінальність та неймовірно ніжний смак – ось, що сподобається і дорослим, і дітлахам.

Інгредієнти:

Яйця – 2 шт.;

Молоко – 200 мл.;

Розпушувач – 1 ч. л.;

Цукор – 2 ст. л.;

Мука пшенична – 10 ст. л.;

Ваніль (за бажанням).

Спосіб, як готувати:

Змішайте 2 яйця з 200 мл. молока. Потім – додайте цукор та ваніль. Усі інгредієнти збийте до отримання однорідної маси. Наступний крок: додайте 10 ст. л. муки і розпушувач. Ретельно перемішайте. Якщо ви зробили все правильно, то тісто має вийти досить густим.

На розігріту та суху пательню налийте невеликий черпак тіста, закрийте кришкою та смажте панкейки на середньому вогні. Важливо, щоб пательня була з антипригарним покриттям, адже млинці смажаться без додавання олії.

Переверніть млинець, коли його верхня частина стане пористою, але при цьому ще вологою. Кожен млинець готується не більше ніж хвилину. За традицією, млинці подають у вигляді вежі на тарілці, але ви оформлюйте порцію за власним смаком. Головне не забутьте полити їх запашним медом.

Панкейки

Сирні млинці

Інгредієнти:

мука – 1 стакан;

молоко – 1.5 склянки;

сир твердий – 150 г.;

яйця – 2 штуки;

1 пучок петрушки;

розпушувач – 1 ч. ложка;

цукор – 1 ч. ложка;

сіль – 1 ч. ложка;

олія – 1 ст. ложка;

масло вершкове – 50 г.;

часник – 1 зубчик.

Рецепт приготування млинців з сиром

Натріть сир на дрібній тертці. Помийте петрушку та дрібно наріжте її. Просійте борошно та подрібніть часник у часникодавці.

Далі збийте міксером яйця з сіллю та цукром. Долийте в цю масу трохи підігріте молоко та перемішайте все. Потім додайте борошно і розпушувач, ще раз збийте суміш.

Вкиньте сир, часник, подрібнену зелень і влийте олію. Ще раз добре перемішайте міксером і посмажте млинці!

Смачні сирні млинці

Гречані млинці

Інгредієнти:

молоко – 500 мл;

борошно гречане – 200 г;

борошно пшеничне – 150 г;

олія – 1 ст.л.;

сіль – 0,5 ч.л.;

яйця – 2 шт.;

бекон – 50 г;

твердий сир – 200 г;

гриби – 100 г.

Рецепт приготування гречаних млинців:

Збийте у блендері молоко, борошно та олію. Додайте дрібку солі. Підсмажте млинці.

Поки млинець гарячий, посипте його твердим сиром. Можна також поставити смажені гриби та бекон, сформувавши з млинця конвертик.

Млинці з гречаного борошна

Овочеві млинці

Інгредієнти:

яйце – 3 шт;

картопля – 3 шт;

цукіні – 1 шт;

морква – 1 шт;

олія – 2 ст. л;

борошно – 3 ст.л.

Рецепт приготування овочевих млинців

Збийте яйця з борошном. Натріть на крупній тертці цукіні, моркву та картоплю. Витисніть зайвий сік з цукіні та перемішайте овочеві інгредієнти.

Влийте тісто до овочів та перемішайте. Змастіть пергамент олією та викладіть млинці на деко. Поставте млинці у духовку, розігріту до 190 градусів по 15 хвилин на кожному боці.

Вийміть запечені млинці із духовки та насолоджуйтеся!

Овочеві млинці

Шоколадні млинці (з бананами і ківі)

Інгредієнти:

ківі – 3 ш .;

банани – 2 шт.;

холодна вода – 3/4 склянки;

холодне молоко – 3/4 склянки;

борошно пшеничне просіяне – 1 стакан;

яйця – 3 шт.;

сіль – 1/4 ч. ложки;

масло вершкове розтоплене – 3 ст. ложки;

олія для змащення сковороди;

какао – 1 ст. ложка;

сметана – 150 г;

цукор – 50 г.

Рецепт приготування шоколадних млинців

Змішайте яйця з сіллю, додаємо воду, молоко, борошно, какао і розтоплене масло. Знову добре перемішайте, щоб не було грудочок. Смажте млинці з двох боків.

Паралельно підготуйте фрукти: почистіть ківі і банан очистити, наріжте їх довгими соломинками.

Збийте сметану з цукром та змастіть цією масою млинці. Усередину поставте ківі та банан та загорніть млинець. Ням-ням!

Шоколадні млинці

Експериментуйте з начинками та тіште своїх рідних смачними млинцями!

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