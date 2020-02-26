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Медична маска: чи захищає від хвороб і як правильно використовувати
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Через коронавірус актуалізувалося питання використання медичних масок. Читайте далі та дізнайтеся усе про те, коли і як носити захисні медичні маски.
Британський епідеміолог Джейк Даннінг запевняє: "Є думка, що маски дійсно захищають. Насправді ж є дуже мало свідчень їхньої користі поза стінами лікарні. Маски потрібно правильно носити, часто міняти й безпечно утилізувати. Тоді буде ефект!"
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Вірусологи ставляться з недовірою до ефективності медичних масок проти вірусів. Якщо мова йде про віруси, які циркулюють у повітрі, то не очікуйте, що маска буде найнадійнішим захистом. Проте маску можна використовувати, як бар'єрний захист, якщо брати до уваги, що збудник передається через брудні руки до рота. Тоді так, маска захистить, адже ви навряд будете пхати брудні руки через маску до рота.
Більшість вірусів та бактерій переносяться повітрям. Звичайні маски не можуть захистити вас, адже вони дуже вільні й погано фіксуються на обличчі. Також погано, що вони не мають повітряного фільтра й залишають очі відкритими. Тобто ви все одно підпадаєте під ураження.
Маски з респіратором, зазвичай, мають спеціальний повітряний фільтр. Його розробили для захисту від потенційно небезпечних повітряних частинок. Таку маску доречно носити в лікарні, щоб захиститися від грипу, проте ви не зможете носити її цілодобово, тому ефективність знижується.
Чому носіння маски недостатньо, щоб затримати вірус:
- Через дірки в масці може пролетіти що завгодно. Тим більше найменші частинки вірусу.
- Маска потрібна, щоб затримувати виділення хворого. Це її головне завдання. Тобто найперша вона потрібна НЕ здоровій людині.
- Якщо ви в замкнутому приміщені й на вас може начхати конкретна особа, то краще одягнути маску для захисту. Проте загалом здоровим людям маски НЕ рекомендуються. На свіжому повітрі в принципі немає сенсу носити маску.
Як правильно носити медичну маску:
- Маска має покривати ніс та рот.
- Вона має прилягати дуже щільно, без відступів по краях.
- Заміняйте маску, щойно вона стала вологою.
- Не чіпайте зовнішню частину маски руками. Якщо доторкнулися, то помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком.
- Заміняйте маску кожні чотири години та не використовуйте маску повторно.
Дотримання простих заходів гігієни є набагато ефективнішим, щоб захиститися від респіраторного вірусу!
Що робити, щоб уникнути зараження:
- Закривайте рот під час чхання.
- Регулярно мийте руки теплою водою з милом протягом щонайменше 20 секунд.
- Якщо немає можливості мити руки, то використовуйте спиртовмісний антисептик для рук (60–80% спирту або 2% хлоргексидину). Покрийте всю поверхню шкіри рук, обробляйте щонайменше 30 секунд, приділити увагу нігтям. А за першої ж нагоди помийте руки милом і водою.
- Не торкайтесь брудними руками обличчя, очей, носа.
- Ведіть здоровий спосіб життя.
- Уникайте тісного контакту з хворими людьми та натовпу.
- Уникайте відвідування ринків тварин та птахів.
- Звернутися до лікаря у разі появи симптомів (кашлю, лихоманки чи труднощів з диханням).
- Утримуйтеся від подорожей до Китаю.
Що робити, якщо захворіли:
- Залишайтеся вдома, якщо захворіли.
- Уникайте тісного контакту з іншими людьми.
- Прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю і чхання, а опісля ретельно мийте руки.
- Регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні.
- Будьте на зв'язку зі своїм сімейним лікарем.
- Обов'язково використовуйте захисну маску, якщо захворіли та маєте кашель, нежить, а також коли перебуваєте у місцях великого скупчення людей задля додаткового захисту.
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