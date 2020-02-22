Китаєць повторно заразився коронавірусом

У провінції Сичуань на південному заході Китаю виявили випадок повторного зараження коронавірусом COVID-2019 у чоловіка, який вилікувався від нього і був виписаний з іншої лікарні.

Зазначається, що інфікований китаєць уже в одній з лікарень у місті Ченду.

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"Ще не з'ясовано, чи заразилися члени його сім'ї. Ми повідомимо про це відразу ж після того, як будуть отримані результати аналізу", – зазначив представник місцевого комітету з питань гігієни та охорони здоров'я.

Місцеве видання додає, що про повторне зараження пацієнта стало відомо 19 лютого. До цього він був у ізоляції, його лікували відповідно до старих стандартів. Раніше в Китаї назвали терміни перемоги над коронавірусом. Влада країни сподівається до кінця березня перемогти захворювання на всій території, включаючи провінцію Хубей.

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