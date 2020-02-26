Коронавірус змінює пріоритети: що масово скуповують китайці

Епідемія коронавірусу змусила сотні мільйонів китайців залишатись у своїх домівках, тож майже все вони замовляють у мережі. Що ж потрапило у список найнеобхіднішого у мешканців Китаю – читайте далі.

Поки торгові центри та магазини все ще закриті, а продаж авто та смартфонів стрімко падає, то онлайн-маркети із розпростертими обіймами приймають всіх користувачів. За останній час попит на товари для здоров'я стрімко піднявся, що не дивно, але є в онлайн-кошиках китайців і інші цікаві речі, яка раптово стали у рази популярнішими.

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Приміром, гра Nintendo’s Ring Fit Adventure для консолі Switch перевершила продажі учетверо. А от килимки для йоги та домашні тренажери зайняли другу позицію серед дуже популярних замовлень, адже за два тижні цей запит зріс на 250%. Позитивна тенденція і з книгами – китайці на 60% частіше цікавляться ними, аніж раніше. І якщо з фізичним та духовним покращенням все зрозуміло, то дивним чином підйом трапився і в косметичних брендів, які масово продають помади.

Nintendo’s Ring Fit Adventure

Зважаючи на те, що у містах не рекомендують ходити вулицями без масок, то виникає питання – навіщо? Але самі користувачі зізнаються, о у них побільшало вільного часу, тому вони шукають способи розважатись вдома, приміром, практикувати уміння робити красивий макіяж.

На деяких онлайн-магазинах бестселерами стали набори для стрижок, презервативи, прилади для випічки та приготування страв і тому подібне.

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