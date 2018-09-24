Маски-шоу, Каламбур та інші кумедні програми 90-х, які смішили нас до сліз

Українські гумористичні передачі 90-х – невичерпна тема для розмови! Харизматичні герої та непередбачувані перипетії в улюблених програмах дитинства змушували нас реготати до сліз. Ловіть порцію ностальгії, яка неодмінно розвеселить!

До вашої уваги популярні гумористичні передачі 90-х, які дивився кожен з нас.

Джентльмен-шоу

Час виходу: з 1991 по 2005 з перервами

Цю програму заснували коміки команди Одеського державного університету "Клуб одеських джентльменів" після перемоги в першому, після 15-річної перерви, сезоні відродженого КВК. Перевтілення Школьника і Гоппа, вуса Хаїта і лисина Царьова стали невід'ємними атрибутами відмінного вечора. Ну і куди ж без незмінного ведучого Олега Філімонова? Завдяки "Джентльмен-шоу" ми вперше дізналися про телефонний тероризм, високу моду та комп'ютерну графіку для заставок.

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Шоу довгоносиків

Час виходу: 1996-1999 роки

"Це побачення в нас називається шоу" – заставку цієї шаленої програми забути неможливо. Дивно уявити, що шоу, побудоване на гуморі з таким рівнем абсурду, протрималося 70 епізодів на українському телебаченні кінця дев'яностих.

Дивні жарти, лютий суржик, спецефекти у вигляді диму, кураж і духовий оркестр пожежників. Плюс купа насильства – герої постійно лупили одне одного бітами, молотками, відрами з водою, стріляли з бутафорських пістолетів... Коли запас ідей вичерпався – автори ухвалили рішення про закриття проекту, щоб не втратити оригінальності.

Прихована камера з Сергієм Сивохо

Перші розіграші, коли дорослі ще пили горілку "Олімп", а Сергій Сивохо не була суддею "Ліги Сміху", а учасником КВК, який знав, "як стати зіркою". Безрозмірні блискучі піджаки, хвостик і хихикання залу – і хоч не всі жарти були зрозумілі нашому дитячому розуму, але це виглядало красиво.

Тільки зараз ми можемо оцінити, який внесок зробили творці шоу, адже кожен раз, коли ми потрапляємо в максимально безглузду ситуацію, починаємо озиратися по боках – а чи не в "Приховану камеру" ми потрапили?

Каламбур

Час виходу: 1996-2001

У далекі 90-ті розважальний телевізійний журнал відеокоміксів "Каламбур" здійснив справжній прорив, ставши новим взірцем жанру! Перший випуск шоу вийшов 12 жовтня 1996-го, і за чотири роки з'явилося близько 100 епізодів. Незмінний квінтет у складі Олексія Агоп'яна, Вадима Набокова, Тетяни Іванової, Сергія Гладкова та Юрія Стицковського полюбилися глядачас назавжди.

Кожен випуск "Каламбуру" складався з кількох регулярних рубрик, включаючи "Село дурнів" (замальовки з сільського життя), "Залізний капут" (екіпаж секретного німецького танка в Африці проти місцевих аборигенів), "Круте піке" (літак Бройлер-747, який зазнає краху протягом 325 серій) і "Бар Каламбур" (історії з життя бару, зняті в стилі "живих" коміксів).

Хто не пам'ятає безжурного і мужнього Командора, божевільного Професора, винахідливого Мужика з нерозлучним другом Морячком і, зрозуміло, неперевершену міс Бурпл?

Золотий гусак

Програма-ветеран українського ТБ, яка з перервами виходить і досі. "Фішка" передачі дуже проста: розповідати анекдоти. Організатором і головою клубу "Золотий гусак" став Ілля Ноябрьов, якому вдалося створити вічно актуальне шоу, яке смішить досі.

Кожен герой програми розповідав найрізноманітніші історії у властивій манері: Бистряков музично жестикулював, Дяченко грав, як Клінт Іствуд, Черкаський поважно декламував, а Чигляєв торохтів на всю горлянку, ніби знаючи, що ви регочете і можете щось пропустити . Формат застілля на 150% передав так звану "магію телебачення". Це не якісь там зеки з "Джентльменів удачі" і навіть не коп з "Беверлі-Гіллз" – тут за столом наші сусіди та знайомі, які діляться терабайтами анекдотів.

Маски-шоу

Час виходу: (1991-2006)

Жоріку Делієву і Ко вдалося створити проект з жартами, зрозумілими для всіх. Це був якийсь акустичний гумор зі смішних звуків. Здається, "маски" придумали всі кумедні звуки планети, а герої відігравали так майстерно, що смішно переглядати шоу навіть всоте.

Епізоди в поїзді, на війні, на Дикому Заході або в селі тільки підтверджують високий клас акторів трупи. Делієв приправляв пиріг свіжих ідей одеського гумору кремом зі смішної озвучки і посипав легкої еротикою від Бузько та Бленданс, що дозволило шоу посісти особливо тепле місце в наших серцях. А "тумба-ту-тумба" піднялася за впізнаваністю до "Пір року" Вівальді.

Повне мамаду

Це шоу ще більше розкрило купу образів Віктора Андрієнка, а Валентина Опальова за якістю перевдягань поставило в один ряд з Бенні Гіллом. У свій час ми щиро заздрили Василь Бендасу, який грав мажора - життя в шоколаді, "Мерседес"... Щоправда, потім виявилося, що Василь є дорослим чоловіком, а не дитиною, хоча "Мерс" все одно класний.

З перших секунд приспіву "Мамаду" групи "Манго-Манго" ми чітко розуміли, що потрібно кидати чай і хліб з маслом, аби не пропустити перипетії сержанта Петренка з вічним "порушуємо-порушуємо" або трабли Задунайського на зеленому "Запорожці".

3х4 – найкумедніше домашнє відео

Без сумніву, наш перший Ютуб. Підписатися на нього було складно, а ось запам'ятати, коли Анатолій Дяченко з'явиться в ефірі, – ні. Ми тоді ще не знали про фейли і компіляції, але на повну реготали з прабатьків ютубівських хітів.

Зараз ми можемо відкрити відеохостинг в будь-яку секунду, а тоді не можна було пропустити жодного випуску, щоб потім обговорювати добірки з папугами або курйози на сімейних застіллях.

А яка передача 90-х була вашою улюбленою?

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