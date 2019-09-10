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Мариновані гриби: 7 покрокових рецептів для всіх видів грибів з фото
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Грибні закрутки – чудова ідея для заготовок на зиму. Восени великий врожай грибів, які можна смачно замаринувати чи засолити. Оберіть найкращі рецепти – на Радіо МАКСИМУМ!
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Мариновані білі гриби на зиму
Інгредієнти:
- Кількість продуктів на 1 л відварених білих грибів:
- Вода – 1,2 л
- 9% оцет – 60 мл
- Чорний перець – 5-6 горошин
- Запашний перець – 2-3 горошини
- Сіль – 1,5 ст.л.
- Лавровий лист – 2 шт
- Гвоздика – 2 шт
Рецепт приготування маринованих білих грибів на зиму:
- Гриби чистимо, миємо проточною водою, нарізаємо довільно.
- Холодною водою заливаємо гриби, виклавши в каструлю. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь, знімаємо піну, всипаємо дрібку лимонної кислоти, проварюємо 15-20 хвилин.
- Відкидаємо гриби на друшляк, даємо воді стекти.
- Доводимо до кипіння 1,2 л води з розрахунку на 1 л грибів відварених. Кидаємо спеції, викладаємо гриби та проварюємо пів години на слабкому вогні, вливаємо оцет і доводимо до кипіння.
- Викладаємо проварені білі гриби в стерилізовані банки, накриваємо кришками, простерилізуємо в каструлі з киплячою водою 25 хвилин, закупорюємо кришками.
- Перевертаємо гриби в банках і так залишаємо до повного охолодження.
Як замаринувати шампіньйони
Інгредієнти:
- Печериці – 1 кг
- Цукор – 2 ст. л.
- Сіль – 1 ст. л.
- Оцет – 4 ст. л.
- Олія – 4 ст. л.
- Перець запашний горошок – 10-12 шт
- Лавровий лист – 2-3 шт
- Гвоздика – 2-3 шт
Рецепт приготування маринованих шампіньйонів на зиму:
- Готуємо всі необхідні інгредієнти.
- Готуємо маринад для грибів: в каструлю додаємо сіль, цукор, оцет і олію. Доводимо до кипіння.
- Після закипання маринаду кладемо в нього лавровий лист, запашний перець і гвоздику.
- Висипаємо гриби в маринад і чекаємо, коли гриби закиплять. Кип'ятимо печериці в маринаді всього 7 хвилин.
- Перекладаємо мариновані гриби в банку. Приблизно через п'ять годин мариновані печериці можна їсти. Смачного!
Засолені опеньки гарячим способом
Інгредієнти:
- Вода – 1 л
- Сіль – 6-8 г на розсіл і 50 г в банки
- Опеньки – 1 кг
- Лист хрону
- Кріп (парасолька) – 2 шт
- Перець горошок – 7-10 шт
- Лавровий лист – 3-5 шт
Рецепт приготування засолених гарячим способом опеньків на зиму:
- Кип'ятимо воду, додаємо в неї сіль, потім даємо знову закипіти.
- Після цього почищені опеньки поміщаємо в воду. Варимо їх на сильному вогні близько 25 хвилин. Їх потрібно помішувати. Солити воду додатково на потрібно.
- По закінченню часу гриби відкидаємо на друшляк. Їх остуджуємо, потім в банки кладемо хрін, кріп, перець, лавр та опеньки.
- Гриби укладаємо шарами, пересипаємо їх сіллю. Можна між рядами класти листя смородини.
- Гриби будуть готові через 4-5 тижнів.
Маринування рижиків в банках
Інгредієнти:
- Гриби – 1 кг
- Сіль – 2 ст.л.
- Вода – 125 грамів
- Оцтова кислота – 1 д.л.
- Лавровий листок – 5 шт
- Чорний перець горошком
- Кілька парасольок кропу
- Маленька головка часнику
Рецепт приготування маринованих рижиків в банках на зиму:
- Очищаємо гриби від піску і листя, добре миємо.
- Викладаємо гриби та всі інші інгредієнти в місткість, де все і буде варитися, і заливаємо водою.
- Всі компоненти повинні кипіти протягом пів години. При цьому вміст каструлі не можна перемішувати ложкою, тому відвар щільно закриваємо кришкою і струшуємо кілька разів за процедуру.
- Коли продукт злегка охолоне, його викладаємо в банки, місткості наповнюємо на третю частину й грибами й розсолом.
- Коли відварена суміш повністю буде розподілена по місткостях, то доливаємо в них маринад.
- Кришки використовуємо або металеві, або капронові.
Як закрутити підберезники
Інгредієнти:
- Підберезники – 10 кг
- Лавровий лист – 5 шт
- Лимонна кислота – 3 г
- Оцет – 5 ст.л.
- Сіль – 20 ст.л.
- Вода – 1.5 л
Рецепт приготування закручених підберезників на зиму:
- Спочатку ретельно промиємо гриби під проточною водою. Потім очищаємо та висипаємо в невелику каструлю.
- Додаємо воду і лавровий лист. Після цього додаємо сіль, лимонну кислоту, корицю і гвоздику.
- Потім ставимо каструлю на плиту і відварюємо гриби. Знімаємо пінку. Відварюємо гриби на повільному вогні.
- Під кінець додаємо оцет. Коли гриби готові вони стають м'якими та осідають на дні каструлі.
- Потім знімаємо каструлю з плити. Промиваємо банки та стерилізуємо їх на пару.
- Розкладаємо гарячі гриби в готові банки, заливаємо відваром, в якому вони варилися.
- Банки закриваємо й знову стерилізуємо, але вже в киплячій воді. Якщо у вас банки літрові, їх тримаємо у воді 30 хвилин, а якщо півлітрові, то 25 хвилин. Після стерилізації закочуємо банки та перевертаємо догори дном і вкриваємо ковдрою.
Як маринувати маслюки без стерилізації
Інгредієнти:
- Маслюки – 1,5 кг
- Вода – 0,5 л
- 9% оцет – 70 мл
- Цукор – 1 ст.л.
- Сіль – 1 ст.л.
- Лавровий лист – 2-3 шт
- Чорний перець горошком – за смаком
- Запашний перець – за смаком
Рецепт приготування маринованих маслюків без стерилізації на зиму:
- Промиваємо очищені маслюки середнього розміру, розрізаємо навпіл або на четвертинки, але дрібні можна залишити цілими.
- Гриби кип'ятимо на середньому вогні протягом 15 хвилин, воду зливаємо.
- Заливаємо маслюки свіжою водою і варимо ще 15-20 хвилин, в кінці варіння солимо.
- Зливаємо грибний відвар через сито або друшляк.
- Варимо маринад: в киплячу воду кладемо спеції, сіль, цукор, кип'ятимо 5 хвилин.
- Кладемо в маринад гриби та варимо ще 10 хвилин. В кінці варіння додаємо оцет, знімаємо з вогню через 3 хвилини. Виймаємо лавровий лист.
- Розкладаємо маслюки по стерилізованих баночках, закатуємо, банки перевертаємо й укутуємо до повного охолодження.
Мариновані сироїжки в домашніх умовах
Інгредієнти:
- Сироїжки підготовлені та відварені – 2 кг
- Вода столова – 1 л
- Оцет 9% – 0,4 л
- Сіль звичайна – 40 г
- Цукор – 10 г
- Лавр – 4 шт
- Перець духмяний – 4 горошини
- Гвоздика – 5 шт
Рецепт приготування маринованих сироїжок на зиму в домашніх умовах:
- Готуємо тару і кришки: миємо, просушуємо, простерилізуємо.
- Підігріваємо воду на плиті, засипаємо сіль, цукор, прянощі, перемішуємо.
- Доводимо до стану кипіння й не зменшуємо вогонь 5 хвилин.
- Вводимо оцет, розмішуємо та не зменшуємо вогонь ще пару хвилин.
- Викладаємо гриби в каструлю та варимо 15 хвилин.
- Розміщуємо гриби з маринадом по місткостях, закатуємо кришками.
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