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Мариновані гриби: 7 покрокових рецептів для всіх видів грибів з фото

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як приготувати гриби на зиму - фото 1
як приготувати гриби на зиму

Грибні закрутки – чудова ідея для заготовок на зиму. Восени великий врожай грибів, які можна смачно замаринувати чи засолити. Оберіть найкращі рецепти – на Радіо МАКСИМУМ!

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Мариновані білі гриби на зиму

Інгредієнти:​​

  • Кількість продуктів на 1 л відварених білих грибів:
  • Вода – 1,2 л
  • 9% оцет – 60 мл
  • Чорний перець – 5-6 горошин
  • Запашний перець – 2-3 горошини
  • Сіль – 1,5 ст.л.
  • Лавровий лист – 2 шт
  • Гвоздика – 2 шт
Мариновані гриби: 7 покрокових рецептів для всіх видів грибів з фото - фото 354040

Рецепт приготування маринованих білих грибів на зиму:

  1. Гриби чистимо, миємо проточною водою, нарізаємо довільно.
  2. Холодною водою заливаємо гриби, виклавши в каструлю. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь, знімаємо піну, всипаємо дрібку лимонної кислоти, проварюємо 15-20 хвилин.
  3. Відкидаємо гриби на друшляк, даємо воді стекти.
  4. Доводимо до кипіння 1,2 л води з розрахунку на 1 л грибів відварених. Кидаємо спеції, викладаємо гриби та проварюємо пів години на слабкому вогні, вливаємо оцет і доводимо до кипіння.
  5. Викладаємо проварені білі гриби в стерилізовані банки, накриваємо кришками, простерилізуємо в каструлі з киплячою водою 25 хвилин, закупорюємо кришками.
  6. Перевертаємо гриби в банках і так залишаємо до повного охолодження.

Як замаринувати шампіньйони

Інгредієнти:​​

  • Печериці – 1 кг
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Оцет – 4 ст. л.
  • Олія – ​​4 ст. л.
  • Перець запашний горошок – 10-12 шт
  • Лавровий лист – 2-3 шт
  • Гвоздика – 2-3 шт
Мариновані гриби: 7 покрокових рецептів для всіх видів грибів з фото - фото 354039

Рецепт приготування маринованих шампіньйонів на зиму:

  1. Готуємо всі необхідні інгредієнти.
  2. Готуємо маринад для грибів: в каструлю додаємо сіль, цукор, оцет і олію. Доводимо до кипіння.
  3. Після закипання маринаду кладемо в нього лавровий лист, запашний перець і гвоздику.
  4. Висипаємо гриби в маринад і чекаємо, коли гриби закиплять. Кип'ятимо печериці в маринаді всього 7 хвилин.
  5. Перекладаємо мариновані гриби в банку. Приблизно через п'ять годин мариновані печериці можна їсти. Смачного!

Засолені опеньки гарячим способом

Інгредієнти:​​

  • Вода – 1 л
  • Сіль – 6-8 г на розсіл і 50 г в банки
  • Опеньки – 1 кг
  • Лист хрону
  • Кріп (парасолька) – 2 шт
  • Перець горошок – 7-10 шт
  • Лавровий лист – 3-5 шт
Мариновані гриби: 7 покрокових рецептів для всіх видів грибів з фото - фото 354038

Рецепт приготування засолених гарячим способом опеньків на зиму:

  1. Кип'ятимо воду, додаємо в неї сіль, потім даємо знову закипіти.
  2. Після цього почищені опеньки поміщаємо в воду. Варимо їх на сильному вогні близько 25 хвилин. Їх потрібно помішувати. Солити воду додатково на потрібно.
  3. По закінченню часу гриби відкидаємо на друшляк. Їх остуджуємо, потім в банки кладемо хрін, кріп, перець, лавр та опеньки.
  4. Гриби укладаємо шарами, пересипаємо їх сіллю. Можна між рядами класти листя смородини.
  5. Гриби будуть готові через 4-5 тижнів.

Маринування рижиків в банках

Інгредієнти:​​

  • Гриби – 1 кг
  • Сіль – 2 ст.л.
  • Вода – 125 грамів
  • Оцтова кислота – 1 д.л.
  • Лавровий листок – 5 шт
  • Чорний перець горошком
  • Кілька парасольок кропу
  • Маленька головка часнику
Мариновані гриби: 7 покрокових рецептів для всіх видів грибів з фото - фото 354035

Рецепт приготування маринованих рижиків в банках на зиму:

  1. Очищаємо гриби від піску і листя, добре миємо.
  2. Викладаємо гриби та всі інші інгредієнти в місткість, де все і буде варитися, і заливаємо водою.
  3. Всі компоненти повинні кипіти протягом пів години. При цьому вміст каструлі не можна перемішувати ложкою, тому відвар щільно закриваємо кришкою і струшуємо кілька разів за процедуру.
  4. Коли продукт злегка охолоне, його викладаємо в банки, місткості наповнюємо на третю частину й грибами й розсолом.
  5. Коли відварена суміш повністю буде розподілена по місткостях, то доливаємо в них маринад.
  6. Кришки використовуємо або металеві, або капронові.

Як закрутити підберезники

Інгредієнти:​​

  • Підберезники – 10 кг
  • Лавровий лист – 5 шт
  • Лимонна кислота – 3 г
  • Оцет – 5 ст.л.
  • Сіль – 20 ст.л.
  • Вода – 1.5 л
Мариновані гриби: 7 покрокових рецептів для всіх видів грибів з фото - фото 354037

Рецепт приготування закручених підберезників на зиму:

  1. Спочатку ретельно промиємо гриби під проточною водою. Потім очищаємо та висипаємо в невелику каструлю.
  2. Додаємо воду і лавровий лист. Після цього додаємо сіль, лимонну кислоту, корицю і гвоздику.
  3. Потім ставимо каструлю на плиту і відварюємо гриби. Знімаємо пінку. Відварюємо гриби на повільному вогні.
  4. Під кінець додаємо оцет. Коли гриби готові вони стають м'якими та осідають на дні каструлі.
  5. Потім знімаємо каструлю з плити. Промиваємо банки та стерилізуємо їх на пару.
  6. Розкладаємо гарячі гриби в готові банки, заливаємо відваром, в якому вони варилися.
  7. Банки закриваємо й знову стерилізуємо, але вже в киплячій воді. Якщо у вас банки літрові, їх тримаємо у воді 30 хвилин, а якщо півлітрові, то 25 хвилин. Після стерилізації закочуємо банки та перевертаємо догори дном і вкриваємо ковдрою.

Як маринувати маслюки без стерилізації

Інгредієнти:​​

  • Маслюки – 1,5 кг
  • Вода – 0,5 л
  • 9% оцет – 70 мл
  • Цукор – 1 ст.л.
  • Сіль – 1 ст.л.
  • Лавровий лист – 2-3 шт
  • Чорний перець горошком – за смаком
  • Запашний перець – за смаком
Мариновані гриби: 7 покрокових рецептів для всіх видів грибів з фото - фото 354036

Рецепт приготування маринованих маслюків без стерилізації на зиму:

  1. Промиваємо очищені маслюки середнього розміру, розрізаємо навпіл або на четвертинки, але дрібні можна залишити цілими.
  2. Гриби кип'ятимо на середньому вогні протягом 15 хвилин, воду зливаємо.
  3. Заливаємо маслюки свіжою водою і варимо ще 15-20 хвилин, в кінці варіння солимо.
  4. Зливаємо грибний відвар через сито або друшляк.
  5. Варимо маринад: в киплячу воду кладемо спеції, сіль, цукор, кип'ятимо 5 хвилин.
  6. Кладемо в маринад гриби та варимо ще 10 хвилин. В кінці варіння додаємо оцет, знімаємо з вогню через 3 хвилини. Виймаємо лавровий лист.
  7. Розкладаємо маслюки по стерилізованих баночках, закатуємо, банки перевертаємо й укутуємо до повного охолодження.

Мариновані сироїжки в домашніх умовах

Інгредієнти:​​

  • Сироїжки підготовлені та відварені – 2 кг
  • Вода столова – 1 л
  • Оцет 9% – 0,4 л
  • Сіль звичайна – 40 г
  • Цукор – 10 г
  • Лавр – 4 шт
  • Перець духмяний – 4 горошини
  • Гвоздика – 5 шт
Мариновані гриби: 7 покрокових рецептів для всіх видів грибів з фото - фото 354034

Рецепт приготування маринованих сироїжок на зиму в домашніх умовах:

  1. Готуємо тару і кришки: миємо, просушуємо, простерилізуємо.
  2. Підігріваємо воду на плиті, засипаємо сіль, цукор, прянощі, перемішуємо.
  3. Доводимо до стану кипіння й не зменшуємо вогонь 5 хвилин.
  4. Вводимо оцет, розмішуємо та не зменшуємо вогонь ще пару хвилин.
  5. Викладаємо гриби в каструлю та варимо 15 хвилин.
  6. Розміщуємо гриби з маринадом по місткостях, закатуємо кришками.

Це смачно: Квасоля на зиму: рецепти консервування заготовок в домашніх умовах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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