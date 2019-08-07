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Зелені помідори на зиму: прості рецепти маринованих і квашених закруток
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Зелені помідори виходять соковитими та смачними, а ще вони чудово підходять для консервації на зиму. До вашої уваги швидкі та прості рецепти закруток на будь-який смак!
Мариновані зелені помідори
Інгредієнти:
- Зелені помідори – 2 кг
- Цукровий пісок – 4 ст.л.
- Вода – 1 л
- Болгарський перець – 2 шт
- Сіль – 3 ч.л.
- 9% столовий оцет – 100 мл
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Рецепт приготування маринованих зелених помідорів на зиму:
- Недозрілі томати промиваємо. Якщо вони великі, ріжемо навпіл.
- Солодкий перець очищаємо від плодоніжок і насіння, промиваємо та нарізаємо кожен плід на 4 частини.
- Заповнюємо 2 банки заготовками.
- Воду кип'ятимо, заливаємо нею овочі та залишаємо на 15 хвилин.
- Після того зливаємо рідину, кип'ятимо її й знову заливаємо нею овочі. Хвилин через 15 зливаємо воду в каструлю.
- Додаємо на літр води потрібну кількість солі з цукром і оцтом. Потім доводимо розчин до закипання. Потім заливаємо маринадом помідори з перцем, накриваємо банки кришечками металевими й закупорюємо все ключем. А далі перевертаємо тару, утеплюємо ковдрою і залишаємо до охолодження.
Зелені помідори з часником
Інгредієнти для розсолу на 3 літри води:
- Вода – 3 л
- Оцет 9% – 250 мл
- Цукор – 3 ст.л.
- Сіль – 2 ст.л.
- Лавровий лист – 3 шт
- Зерна кропу
Рецепт приготування зелених помідорів з часником на зиму:
- Розсіл на 3 літри води – 250 мл 9% оцту, 3 ст.л. цукру, 2 ст.л. солі, 3 лаврових листки, зерна кропу.
- Для цього рецепту обираємо невеликі зелені помідори. У кожному з них робимо невеликий розріз і нашпиговуємо зубчиком часнику.
- У банки додаємо гілочки кропу, потім – фаршировані часником помідори.
- Заливаємо окропом й залишаємо на 15-20 хвилин. Потім воду зливаємо, заливаємо розсолом й закатуємо.
Гострі зелені помідори на зиму
Інгредієнти:
- Помідори – 1 кг
- Сіль – 15 г
- Морква – 1 шт
- Солодкий перець – 1 шт
- Стручок перцю чилі – 1 шт
- Коріандр – 5 г
- Часник – 1 зубчик
- Цукор – 45 г
- Винний оцет – 30 мл
- Рослинна олія – 30 мл
- Кунжутна олія – 1 стопка
Рецепт приготування гострих зелених помідорів на зиму:
- Помідори розрізаємо тонкими слайсами, які пересипаємо сіллю.
- Через 20 хвилин сік, який виділився, зливаємо.
- З перцю готуємо соломку, з моркви – стружку, а часник давимо.
- Всі овочі змішуємо, посипаємо цукром й поливаємо оцтом.
- На сковороді з кунжутною та рослинною олією смажимо коріандр і порізаний кільцями перець чилі.
- Суміш виливаємо до овочів.
- Все перемішуємо й розкладаємо по стерильних банках, які закручуємо й поміщаємо в холод.
Зелені помідори дольками на зиму
Інгредієнти:
- Помідори зелені – 1 кг
- Сіль – 1 ст.л.
- Цукор – 1 ст.л.
- Оцет – 70 мл
- Часник – 7 зубчиків
- Перець чилі – 2 шт
- Зелень – 40 г
Рецепт приготування зелених помідорів дольками на зиму:
- Помідори миємо, розрізаємо на четвертинки (якщо помідори невеликі) або більш дрібні часточки.
- Вимиту та обсушену зелень рубаємо. Чистимо часник і вичавлюємо його через прес. Чистимо перець чилі, нарізаємо маленькими шматочками.
- Все перемішуємо, додаємо цукор, сіль і оцет. Залишаємо на пару годин настоюватися.
- Перекладаємо овочеву суміш в чисту банку, накриваємо кришкою. Не додаємо води – вона не потрібна.
- Залишаємо банку з помідорами на добу при кімнатній температурі, після чого прибираємо в холодильник на 4 дні.
Консервовані зелені помідори
Інгредієнти:
- Помідори зелені – 3 кг
- Болгарський перець – 3 шт
- Морква – 2 шт
- Часник – 8 зубчиків
- Хрін – 20 г
Для розсолу:
- Цукор – 2 стакана
- Вода – за смаком
- Оцет – 2 стакана
- Сіль – 1 стакан
- Аспірин – 2 г
Рецепт приготування консервованих зелених помідорів на зиму:
- Банки стерилізуємо, помідори миємо, даємо трохи полежати, щоб обсохли.
- Моркву натираємо на великій тертці. Чистимо від насіння перець, нарізаємо великими шматками.
- Хрін нарізаємо шматочками невеликими. Ріжемо всі овочі, готуємо приправи.
- Всі спеції та овочі кладемо на дно банки, зверху – помідори.
- Заливаємо все окропом, прикриваємо кришками й настоюємо 20 хвилин. Воду зливаємо в каструлю, додаємо цукру, солі, даємо закипіти, вливаємо оцет. З оцтом вже не кип'ятимо.
- По 2 таблетки аспірину розкладаємо по банках, заливаємо все розсолом, закочує, банки перевертаємо на кришки, вкутуємо та охолоджуємо. Потім прибираємо в прохолодне місце.
Зелені помідори по-грузинськи на зиму
Інгредієнти:
- Зелені томати – 1 кг
- Морква – 1 шт
- Перець гіркий – 1 шт
- Часник – 1 шт
- Оцет 9% – 3 ст.л.
- Цукор – 2 ст.л.
- Сіль – 1 ст. л.
Рецепт приготування зелених помідорів по-грузинськи на зиму:
- Складаємо в блендер перець, моркву і часник. Можна використовувати м'ясорубкою.
- Перемелює до зернистої маси, це – начинка.
- Помиті томати надрізаємо посередині приблизно на 3/4, так, щоб помідор був надрізаним, але не розпався; в надріз кожного томата кладемо начинку.
- Отримані фаршировані помідори вкладаємо в стерилізовані банки.
- Готуємо маринад: у воду кладемо цукор, сіль, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння, після чого додаємо оцет.
- Знімаємо маринад з вогню і заливаємо їм помідори в банках. Прикриваємо кришками, ставимо стерилізувати на 10 хвилин (час відраховується після закипання). Після закінчення цього часу дістаємо банки, закручуємо кришки.
Квашені зелені помідори з часником і зеленню
Інгредієнти:
- Незрілі зелені помідори – 8 кг
- Часник – 2 головки
- Кріп в парасольках – 10 шт
- Болгарський перець – 5 шт
- Великі цибулини – 3 шт
- Чорний перець – 20 горошин
- Запашний перець – 20 горошин
- Листя хрону – 10 шт
- Лаврове листя – 10 шт
- Листя смородини й вишні
- Сіль – 1 стакан
- Цукор – 0,5 склянки
- Вода – 5 л
- 12-літрове відро
Рецепт приготування квашених зелених помідорів з часником і зеленню на зиму:
- Очищену цибулю нарізаємо півкільцями.
- Часник очищаємо від лушпиння, але зубці залишаємо цілими.
- У болгарському перці вирізаємо плодоніжку й витрушуємо насіння.
- У підготовлену місткість шарами викладаємо спеції та томати. Спочатку викладаємо шар прянощів: цибуля, перець болгарський, часник, кріп, лаврове листя, хрін, смородинове та вишневе листя, перець горошком.
- Потім укладаємо томати.Так чергуємо до країв відра. Не жалійте прянощів, особливо смородинового та вишневого листя. Це впливає на смак квашених помідорів.
- Для розсолу беремо пів відра охолодженої кип'яченої води, стакан солі та пів склянки цукру. Томати заливаємо розсолом, а саме відро накриваємо марлею, щоб можна було прибирати цвіль. Марлю змінюємо за потреби. На відро з помідорами ставимо тарілку з вагою. Після всіх приготувань відро опускаємо в льох або виносимо на балкон.
Засолювання зелених помідорів
Інгредієнти:
- Зелені помідори – 1 кг
- Селера – 200 г
- Петрушка – 150 г
- Кріп – 100 г
- Часник – 50 г
- Червоний стручковий перець – 1 шт
- Сіль – 1 ст.л.
- Вода – 600 мл
- Лавровий листок
Рецепт приготування солоних зелених помідорів на зиму:
- Підготуємо помідори. Миємо й даємо повністю стекти воді.
- Скип'ятимо воду в окремій каструльці. Коли вона закипить – опускаємо в неї селеру і петрушку, нехай вони добре проваряться і наситять майбутній маринад свої смаком і ароматом. Після закипання кидаємо туди сіль.
- Розрізаємо гострий перець вздовж і виймаємо все насіння. Нарізаємо його для закатки півкільцями.
- Розкладаємо помідори по банках, чергуємо їх з іншими інгредієнтами. Додаємо у кожну банку один лавровий лист і нарізаний четвертинками часник. Після цього заливаємо банки розсолом і залишаємо охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Після охолодження ставимо банки туди, де їм буде прохолодно і темно.
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