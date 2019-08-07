Зелені помідори на зиму: прості рецепти маринованих і квашених закруток

як приготували зелені помідори на зиму

Зелені помідори виходять соковитими та смачними, а ще вони чудово підходять для консервації на зиму. До вашої уваги швидкі та прості рецепти закруток на будь-який смак!

Мариновані зелені помідори

Інгредієнти:​​

Зелені помідори – 2 кг

Цукровий пісок – 4 ст.л.

Вода – 1 л

Болгарський перець – 2 шт

Сіль – 3 ч.л.

9% столовий оцет – 100 мл

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Рецепт приготування маринованих зелених помідорів на зиму:

Недозрілі томати промиваємо. Якщо вони великі, ріжемо навпіл. Солодкий перець очищаємо від плодоніжок і насіння, промиваємо та нарізаємо кожен плід на 4 частини. Заповнюємо 2 банки заготовками. Воду кип'ятимо, заливаємо нею овочі та залишаємо на 15 хвилин. Після того зливаємо рідину, кип'ятимо її й знову заливаємо нею овочі. Хвилин через 15 зливаємо воду в каструлю. Додаємо на літр води потрібну кількість солі з цукром і оцтом. Потім доводимо розчин до закипання. Потім заливаємо маринадом помідори з перцем, накриваємо банки кришечками металевими й закупорюємо все ключем. А далі перевертаємо тару, утеплюємо ковдрою і залишаємо до охолодження.

Зелені помідори з часником

Інгредієнти для розсолу на 3 літри води:

Вода – 3 л

Оцет 9% – 250 мл

Цукор – 3 ст.л.

Сіль – 2 ст.л.

Лавровий лист – 3 шт

Зерна кропу

Рецепт приготування зелених помідорів з часником на зиму:

Розсіл на 3 літри води – 250 мл 9% оцту, 3 ст.л. цукру, 2 ст.л. солі, 3 лаврових листки, зерна кропу. Для цього рецепту обираємо невеликі зелені помідори. У кожному з них робимо невеликий розріз і нашпиговуємо зубчиком часнику. У банки додаємо гілочки кропу, потім – фаршировані часником помідори. Заливаємо окропом й залишаємо на 15-20 хвилин. Потім воду зливаємо, заливаємо розсолом й закатуємо.

Гострі зелені помідори на зиму

Інгредієнти:​​

Помідори – 1 кг

Сіль – 15 г

Морква – 1 шт

Солодкий перець – 1 шт

Стручок перцю чилі – 1 шт

Коріандр – 5 г

Часник – 1 зубчик

Цукор – 45 г

Винний оцет – 30 мл

Рослинна олія – 30 мл

Кунжутна олія – 1 стопка

Рецепт приготування гострих зелених помідорів на зиму:

Помідори розрізаємо тонкими слайсами, які пересипаємо сіллю. Через 20 хвилин сік, який виділився, зливаємо. З перцю готуємо соломку, з моркви – стружку, а часник давимо. Всі овочі змішуємо, посипаємо цукром й поливаємо оцтом. На сковороді з кунжутною та рослинною олією смажимо коріандр і порізаний кільцями перець чилі. Суміш виливаємо до овочів. Все перемішуємо й розкладаємо по стерильних банках, які закручуємо й поміщаємо в холод.

Зелені помідори дольками на зиму

Інгредієнти:​​

Помідори зелені – 1 кг

Сіль – 1 ст.л.

Цукор – 1 ст.л.

Оцет – 70 мл

Часник – 7 зубчиків

Перець чилі – 2 шт

Зелень – 40 г

Рецепт приготування зелених помідорів дольками на зиму:

Помідори миємо, розрізаємо на четвертинки (якщо помідори невеликі) або більш дрібні часточки. Вимиту та обсушену зелень рубаємо. Чистимо часник і вичавлюємо його через прес. Чистимо перець чилі, нарізаємо маленькими шматочками. Все перемішуємо, додаємо цукор, сіль і оцет. Залишаємо на пару годин настоюватися. Перекладаємо овочеву суміш в чисту банку, накриваємо кришкою. Не додаємо води – вона не потрібна. Залишаємо банку з помідорами на добу при кімнатній температурі, після чого прибираємо в холодильник на 4 дні.

Консервовані зелені помідори

Інгредієнти:​​

Помідори зелені – 3 кг

Болгарський перець – 3 шт

Морква – 2 шт

Часник – 8 зубчиків

Хрін – 20 г

Для розсолу:

Цукор – 2 стакана

Вода – за смаком

Оцет – 2 стакана

Сіль – 1 стакан

Аспірин – 2 г

Рецепт приготування консервованих зелених помідорів на зиму:

Банки стерилізуємо, помідори миємо, даємо трохи полежати, щоб обсохли. Моркву натираємо на великій тертці. Чистимо від насіння перець, нарізаємо великими шматками. Хрін нарізаємо шматочками невеликими. Ріжемо всі овочі, готуємо приправи. Всі спеції та овочі кладемо на дно банки, зверху – помідори. Заливаємо все окропом, прикриваємо кришками й настоюємо 20 хвилин. Воду зливаємо в каструлю, додаємо цукру, солі, даємо закипіти, вливаємо оцет. З оцтом вже не кип'ятимо. По 2 таблетки аспірину розкладаємо по банках, заливаємо все розсолом, закочує, банки перевертаємо на кришки, вкутуємо та охолоджуємо. Потім прибираємо в прохолодне місце.

Зелені помідори по-грузинськи на зиму

Інгредієнти:​​

Зелені томати – 1 кг

Морква – 1 шт

Перець гіркий – 1 шт

Часник – 1 шт

Оцет 9% – 3 ст.л.

Цукор – 2 ст.л.

Сіль – 1 ст. л.

Рецепт приготування зелених помідорів по-грузинськи на зиму:

Складаємо в блендер перець, моркву і часник. Можна використовувати м'ясорубкою. Перемелює до зернистої маси, це – начинка. Помиті томати надрізаємо посередині приблизно на 3/4, так, щоб помідор був надрізаним, але не розпався; в надріз кожного томата кладемо начинку. Отримані фаршировані помідори вкладаємо в стерилізовані банки. Готуємо маринад: у воду кладемо цукор, сіль, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння, після чого додаємо оцет. Знімаємо маринад з вогню і заливаємо їм помідори в банках. Прикриваємо кришками, ставимо стерилізувати на 10 хвилин (час відраховується після закипання). Після закінчення цього часу дістаємо банки, закручуємо кришки.

Квашені зелені помідори з часником і зеленню

Інгредієнти:​​

Незрілі зелені помідори – 8 кг

Часник – 2 головки

Кріп в парасольках – 10 шт

Болгарський перець – 5 шт

Великі цибулини – 3 шт

Чорний перець – 20 горошин

Запашний перець – 20 горошин

Листя хрону – 10 шт

Лаврове листя – 10 шт

Листя смородини й вишні

Сіль – 1 стакан

Цукор – 0,5 склянки

Вода – 5 л

12-літрове відро

Рецепт приготування квашених зелених помідорів з часником і зеленню на зиму:

Очищену цибулю нарізаємо півкільцями. Часник очищаємо від лушпиння, але зубці залишаємо цілими. У болгарському перці вирізаємо плодоніжку й витрушуємо насіння. У підготовлену місткість шарами викладаємо спеції та томати. Спочатку викладаємо шар прянощів: цибуля, перець болгарський, часник, кріп, лаврове листя, хрін, смородинове та вишневе листя, перець горошком. Потім укладаємо томати.Так чергуємо до країв відра. Не жалійте прянощів, особливо смородинового та вишневого листя. Це впливає на смак квашених помідорів. Для розсолу беремо пів відра охолодженої кип'яченої води, стакан солі та пів склянки цукру. Томати заливаємо розсолом, а саме відро накриваємо марлею, щоб можна було прибирати цвіль. Марлю змінюємо за потреби. На відро з помідорами ставимо тарілку з вагою. Після всіх приготувань відро опускаємо в льох або виносимо на балкон.

Засолювання зелених помідорів

Інгредієнти:​​

Зелені помідори – 1 кг

Селера – 200 г

Петрушка – 150 г

Кріп – 100 г

Часник – 50 г

Червоний стручковий перець – 1 шт

Сіль – 1 ст.л.

Вода – 600 мл

Лавровий листок

Рецепт приготування солоних зелених помідорів на зиму:

Підготуємо помідори. Миємо й даємо повністю стекти воді. Скип'ятимо воду в окремій каструльці. Коли вона закипить – опускаємо в неї селеру і петрушку, нехай вони добре проваряться і наситять майбутній маринад свої смаком і ароматом. Після закипання кидаємо туди сіль. Розрізаємо гострий перець вздовж і виймаємо все насіння. Нарізаємо його для закатки півкільцями. Розкладаємо помідори по банках, чергуємо їх з іншими інгредієнтами. Додаємо у кожну банку один лавровий лист і нарізаний четвертинками часник. Після цього заливаємо банки розсолом і залишаємо охолоджуватися при кімнатній температурі. Після охолодження ставимо банки туди, де їм буде прохолодно і темно.

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