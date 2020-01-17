Максимум тренування: 5 книг про те, як покращити пам’ять

Деякі з цих книжок – немов рентгенівське світло, у якому можна побачити знімок власної свідомості. Якщо комусь не до вподоби, автори пропонують поліпшити ситуацію завдяки наполегливому тренуванню пам'яті. Читайте, як це зробити!

"Тренуй свою пам'ять", Рюта Кавашіма

(Х.: Фабула, 2020)

"Останнім часом я все забуваю, – нагадує автор цієї книжки знайому багатьом ситуацію. – Не можу згадати імена людей. Чи не з'їду я з глузду в майбутньому?" Тож безумовно є люди, які хотіли б покращити роботу свого мозку, і ця книжка допоможе впоратися з будь-якими побоюваннями. Вона має дві мети: допомогти дізнатися вік свого мозку і навчити тренувати мозок щодня. Тож нескладні щоденні вправи покращать пам'ять і допоможуть повноцінно насолоджуватися життям.

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Але чи можна покращити свою пам'ять, тренуючись лише п'ять хвилин на день? "Так", – відповідає автор і доводить це своєю книжкою. Доктор медичних наук, провідний спеціаліст у галузі томографії, спираючись на результати сучасних досліджень, він розробив комплекс тренувань, що лише за кілька тижнів зможуть поліпшити роботу вашого мозку.

"Пам'ять без обмежень. Потужні стратегії запам'ятовування", Кевін Хорслі

(К.: Наш Формат, 2019)

Автор цієї книжки все дитинство та юність страждав на дислексію. Та вже за 10 років після закінчення школи побив світовий рекорд із запам'ятовування перших десяти тисяч цифр числа Пі. За допомогою пропонованих ним інструментів, стратегій та вправ із тренування пам’яті, ви не лише зможете працювати більш ефективно та креативно, але й піднімете рівень своєї ерудованості.

У цій книжці автор – професійний лектор міжнародного рівня, тренер з мотивації та креативного мислення та кількаразовий рекордсмен із запам’ятовування – пропонує власну методику тренування уваги та зосередженості, яка допоможе перетворити безлику інформацію на добре структуровані дані, які залишиться у вашій голові надовго.

"Наш творчий мозок", Дік Свааб

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019)

Ця книжка – сенсація в науково-популярній літературі. Питання, на які вона відповідає, варті уваги кожного з нас, адже кожен має мозок, проте не будь-який мозок – творчий. Тож чим є творчі здібності з погляду нейрофізіології? Звідки виникає креативність? Як оточення впливає на мозок та вибір професії? Мистецтво – це ліки для мозку чи хвороба? Яку роль у таланті художників відіграють їхні мозкові захворювання? І який стосунок до цього мають філософія та карне право?

Автор – лікар та вчений-нейробіолог зі світовим ім'ям, який у 1978-2005 роках був керівником Нідерландського інституту головного мозку при Нідерландській королівській академії наук, почесний професор нейробіології в Університеті Амстердама – розповідає про взаємодію мозку із середовищем, оскільки саме це, на його думку, робить нас людьми. І не просто людьми, а унікальними особистостями. Ось чому ця книжка – немов рентгенівське світло. Якщо готові побачити знімок власної свідомості – вона для вас.

"Дивачка, що закохалася в мозок", Венді Судзукі

(Х.: Фабула, 2019)

Як розповідала свого часу авторка цієї книжки, відома на весь світ нейробіологиня, якось вранці прокинулася і зрозуміла, що за великим рахунком вона – невдаха. Маючи величезні заслуги в науковій галузі, в особистому житті вона не домоглася нічого! Чоловіка немає, дітей немає, друзів немає, та й фізична форма залишає бажати кращого. Спираючись на свої глибокі пізнання про мозок, вона розробила авторську методику фізичних вправ, яка здатна не тільки змінити вас зовні, але й поміняти ваш образ думок і все ваше життя.

У книзі представлені практичні поради, які втілюють в собі центральні нейробіологічні концепції. Крім того, авторка ділиться унікальними прийомами тренування мозку – це чотирихвилинні комплекси вправ, швидкі способи відновлювати енергію, підвищувати настрій і робити мислення більш інтенсивним.

"За допомогою цієї книжки, – пише вона, – я спробувала забезпечити вас інструментами, які потрібні, щоб розпочати шлях до покращення пам’яті, уваги та настрою, і надати вам мотивацію до життя з аеробними та спонукальними вправами, котрі слугуватимуть поштовхом для пластичності вашого мозку. Що ви робитимете з тією пластичністю мозку та як ви пристосуєте її до різних аспектів вашого життя – стане вашим особистим і унікальним вибором".

"Спринт. Вирішуйте складні завдання і тестуйте нові ідеї за 5 днів", Джейк Кнапп, Джон Зерацкі, Брейден Ковіц

(К.: Yakaboo Publishing, 2019)

Технологію спринту, про яку мова у цій книжці, створив дизайнер компанії Google Джейк Кнапп, і спочатку її використовували його колеги, творці відомих продуктів, як-от Gmail i Chrome. Оскільки існує безліч методів розробки нових продуктів, але всі вони вимагають, то часу, то в Google розробили саме "спринт" – методику, яка дозволяє протестувати будь-яку ідею всього за п'ять днів. Її автори допомогли сотням стартапів навчитися швидко вирішувати найважливіші завдання.

Тобто з'ясувати, як продукт має виглядати, хто буде його купувати, які функції варто додати, а які – прибрати. Технологію перевірили на сотні компаній, тому автори не тільки до деталей розписують майже кожну годину з п’яти днів спринту, але й пояснюють, чому не працює брейнстормінг, як уникнути пасток у звичних процесах прийняття рішень, а також як адаптувати технологію спринту для будь-якої компанії, неприбуткової організації і навіть університетської аудиторії.

Ігор Бондар-Терещенко

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