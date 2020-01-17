На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Максимум тренування: 5 книг про те, як покращити пам’ять
-
- 249
Деякі з цих книжок – немов рентгенівське світло, у якому можна побачити знімок власної свідомості. Якщо комусь не до вподоби, автори пропонують поліпшити ситуацію завдяки наполегливому тренуванню пам'яті. Читайте, як це зробити!
"Тренуй свою пам'ять", Рюта Кавашіма
(Х.: Фабула, 2020)
"Останнім часом я все забуваю, – нагадує автор цієї книжки знайому багатьом ситуацію. – Не можу згадати імена людей. Чи не з'їду я з глузду в майбутньому?" Тож безумовно є люди, які хотіли б покращити роботу свого мозку, і ця книжка допоможе впоратися з будь-якими побоюваннями. Вона має дві мети: допомогти дізнатися вік свого мозку і навчити тренувати мозок щодня. Тож нескладні щоденні вправи покращать пам'ять і допоможуть повноцінно насолоджуватися життям.
Максимум сміливості: 5 книг про те, як вижити сьогодні
Але чи можна покращити свою пам'ять, тренуючись лише п'ять хвилин на день? "Так", – відповідає автор і доводить це своєю книжкою. Доктор медичних наук, провідний спеціаліст у галузі томографії, спираючись на результати сучасних досліджень, він розробив комплекс тренувань, що лише за кілька тижнів зможуть поліпшити роботу вашого мозку.
"Пам'ять без обмежень. Потужні стратегії запам'ятовування", Кевін Хорслі
(К.: Наш Формат, 2019)
Автор цієї книжки все дитинство та юність страждав на дислексію. Та вже за 10 років після закінчення школи побив світовий рекорд із запам'ятовування перших десяти тисяч цифр числа Пі. За допомогою пропонованих ним інструментів, стратегій та вправ із тренування пам’яті, ви не лише зможете працювати більш ефективно та креативно, але й піднімете рівень своєї ерудованості.
У цій книжці автор – професійний лектор міжнародного рівня, тренер з мотивації та креативного мислення та кількаразовий рекордсмен із запам’ятовування – пропонує власну методику тренування уваги та зосередженості, яка допоможе перетворити безлику інформацію на добре структуровані дані, які залишиться у вашій голові надовго.
"Наш творчий мозок", Дік Свааб
(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019)
Ця книжка – сенсація в науково-популярній літературі. Питання, на які вона відповідає, варті уваги кожного з нас, адже кожен має мозок, проте не будь-який мозок – творчий. Тож чим є творчі здібності з погляду нейрофізіології? Звідки виникає креативність? Як оточення впливає на мозок та вибір професії? Мистецтво – це ліки для мозку чи хвороба? Яку роль у таланті художників відіграють їхні мозкові захворювання? І який стосунок до цього мають філософія та карне право?
Автор – лікар та вчений-нейробіолог зі світовим ім'ям, який у 1978-2005 роках був керівником Нідерландського інституту головного мозку при Нідерландській королівській академії наук, почесний професор нейробіології в Університеті Амстердама – розповідає про взаємодію мозку із середовищем, оскільки саме це, на його думку, робить нас людьми. І не просто людьми, а унікальними особистостями. Ось чому ця книжка – немов рентгенівське світло. Якщо готові побачити знімок власної свідомості – вона для вас.
"Дивачка, що закохалася в мозок", Венді Судзукі
(Х.: Фабула, 2019)
Як розповідала свого часу авторка цієї книжки, відома на весь світ нейробіологиня, якось вранці прокинулася і зрозуміла, що за великим рахунком вона – невдаха. Маючи величезні заслуги в науковій галузі, в особистому житті вона не домоглася нічого! Чоловіка немає, дітей немає, друзів немає, та й фізична форма залишає бажати кращого. Спираючись на свої глибокі пізнання про мозок, вона розробила авторську методику фізичних вправ, яка здатна не тільки змінити вас зовні, але й поміняти ваш образ думок і все ваше життя.
У книзі представлені практичні поради, які втілюють в собі центральні нейробіологічні концепції. Крім того, авторка ділиться унікальними прийомами тренування мозку – це чотирихвилинні комплекси вправ, швидкі способи відновлювати енергію, підвищувати настрій і робити мислення більш інтенсивним.
"За допомогою цієї книжки, – пише вона, – я спробувала забезпечити вас інструментами, які потрібні, щоб розпочати шлях до покращення пам’яті, уваги та настрою, і надати вам мотивацію до життя з аеробними та спонукальними вправами, котрі слугуватимуть поштовхом для пластичності вашого мозку. Що ви робитимете з тією пластичністю мозку та як ви пристосуєте її до різних аспектів вашого життя – стане вашим особистим і унікальним вибором".
"Спринт. Вирішуйте складні завдання і тестуйте нові ідеї за 5 днів", Джейк Кнапп, Джон Зерацкі, Брейден Ковіц
(К.: Yakaboo Publishing, 2019)
Технологію спринту, про яку мова у цій книжці, створив дизайнер компанії Google Джейк Кнапп, і спочатку її використовували його колеги, творці відомих продуктів, як-от Gmail i Chrome. Оскільки існує безліч методів розробки нових продуктів, але всі вони вимагають, то часу, то в Google розробили саме "спринт" – методику, яка дозволяє протестувати будь-яку ідею всього за п'ять днів. Її автори допомогли сотням стартапів навчитися швидко вирішувати найважливіші завдання.
Тобто з'ясувати, як продукт має виглядати, хто буде його купувати, які функції варто додати, а які – прибрати. Технологію перевірили на сотні компаній, тому автори не тільки до деталей розписують майже кожну годину з п’яти днів спринту, але й пояснюють, чому не працює брейнстормінг, як уникнути пасток у звичних процесах прийняття рішень, а також як адаптувати технологію спринту для будь-якої компанії, неприбуткової організації і навіть університетської аудиторії.
Ігор Бондар-Терещенко
Читайте також: 5 книг про сексуальність, які вас зацікавлять
-
17:23Скільки днів варто лікувати грип
-
17:05Лобода показала ідеальну фігуру в крихітному міні: спекотні фото
-
16:50Настя Каменських показала результати регулярних тренувань
-
16:43Експерти DxOMark перевірили фотоможливості Honor V30 Pro 5G
-
16:30Комедії з Джимом Керрі: найкращі фільми і ролі улюбленого актора
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:20Олі Поляковій – 36: фото і відео, як змінювалась королева ночі впродовж кар'єри
-
16:09Бортпровідник назвав ідеальний момент для походу до вбиральні в літаку
-
15:55Зафіксовано новий рекорд температури світового океану
-
15:43Науковці розповіли, чому жінкам потрібно регулярно займатися сексом
-
15:31Погода на Водохреще: синоптик розповіла, чи будуть морози в Україні
-
15:23Сексуальна дружина ексдинамівця Морозюка зробила відверте зізнання
-
15:13Лікарі назвали продукти, які знижують рівень чоловічого лібідо
-
14:57На новому постері розсекретили дизайн і дату анонсу Xiaomi Mi10
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:42Науковці назвали несподівану корисну властивість безробіття
-
14:30ТЕСТ: Перевірте, наскільки добре ви розбираєтеся у кухнях світу
-
14:14Класичний Fiat 124 перетворили на електрокар
-
13:55Чоловік випадково відіслав батькам "голе" фото
-
13:43Лікарі розповіли, чим корисні фініки взимку
-
13:27Найзагадковіший електрокар оцінили в чималу суму: як виглядає авто підвищеної прохідності
-
13:13ТОП-10 туристичних пам'яток за версією Tripadvisor
-
12:56Реперка Cardi B розбурхала мережу голим нарядом і БДСМ-маскою: сміливі фото
-
12:42Робототехніки створили дрон з крилами з голуб'ячого пір'я
-
12:37Український авіагігант Ан-124 перевіз найбільший супутник Lockheed Martin: відео
-
16:20Олі Поляковій – 36: фото і відео, як змінювалась королева ночі впродовж кар'єри
-
14:30ТЕСТ: Перевірте, наскільки добре ви розбираєтеся у кухнях світу
-
12:25Максимум тренування: 5 книг про те, як покращити пам’ять
-
10:37Тест: Вгадай фільм з Джимом Керрі по фото
-
10:20Названі найдорожчі міста світу: які місця посіли Київ, Одеса, Львів та Харків
-
07:16Погода в Україні 17 січня: точний прогноз по містах
- 16 січня
-
22:235 правил ідеального сексу, який вона не забуде
-
20:00Як отримати міжнародне посвідчення водія та де закордоном воно необхідне
-
18:15Як підключити інтернет-телебачення: огляд тарифних планів і корисні поради
-
16:21Куди поїхати недорого у 2020 році: найкращі варіанти
-
14:00ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства
-
13:25Призовний вік в Україні змінено: Зеленський підписав указ про армію
-
11:37Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння
-
07:15Погода в Україні 16 січня: у яких областях буде найтепліше
- 15 січня
-
22:23Віртуальний секс: що це та чому ним варто спробувати зайнятися
-
20:00ТЕСТ: Дізнайся, що нового у сексі тобі варто спробувати (18+)
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+)
-
15:00Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
-
13:15Samsung показала нову упаковку для телевізорів, з якої можна зробити стильні меблі
-
10:28Три смаколики, які допоможуть боротись зі стресом
-
07:19Погода в Україні 15 січня: точний прогноз на сьогодні
- 14 січня
-
20:50Як виглядає ринок на Закарпатті, крізь який проходить поїзд: фото
-
19:00Чоловік 20 років щодня робив селфі: дивіться, як він змінився за цей час
-
16:50Які смартфони найчастіше підробляли в 2019-му: список ТОП 10
-
13:45Піца з ківі розділила мережу на два табори: на чиїй стороні ви?