Максимум інтиму: 5 книг про сексуальність, які вас зацікавлять

Передусім, ці книжки – про уважне ставлення до свого тіла, тіла партнера та загалом спільного життя. А вже по тому автори висловлюються на тему, яка завжди хвилювала людство: і тоді, коли секс був "революційним" засобом розвитку культури, і в ту епоху, коли його нібито "не було" взагалі.

"Як бажає жінка. Правда про сексуальне здоров'я", Емілі Наґоскі

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019)

У цій книжці у дружній і легкій манері авторка – докторка наук і експерт із двадцятирічним стажем у царині статевого виховання – викладає наукові факти про збудження та бажання. З одного боку, здавалося б, усе просто: кожна жінка бажає бути жаданою і жадати. З іншого боку, чому тоді у багатьох в інтимному житті бракує феєрверків пристрасті? Чому так важко зрозуміти власні бажання, своє тіло й отримати максимальне задоволення? Що не так?

Авторка знає відповіді на ці та інші запитання. Про всі "секретики" і "точки" жіночого тіла, про сексуальне бажання, механізм його дії та ідеальні умови для його пробудження. На сторінках цієї книжки – практики розкриття власного сексуального потенціалу, інформація про ті самі "ідеальні умови", а також про зв’язок мозку й лібідо. Історії реальних жінок, їхні запитання й відповіді на них поряд із результатами досліджень кваліфікованих фахівців...

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"Жіночі груди: пристрасть та біль", Павло Денищук

(К.: Саміт-Книга, 2019)

Це одна з небагатьох унікальних і небанальних книжок про делікатний предмет розмови, яка насправді має для українського та міжнародного ринку величезне значення. У "жанровому" сенсі це не лише праця відомого пластичного хірурга, який присвятив свою книжку жінкам, але й докладна історія питання. Медицина та езотерика, мода і культура, психологія та родинне життя – саме у цьому контексті розглянута тема жіночих грудей, які за всі часи збуджували пристрасть, натомість для жінок були найвразливішим органом, і то не лише в сексуальному сенсі.

Отже, як зберегти молодість, красу, пружність та здоров’я грудей, як доглядати за грудьми в домашніх умовах, чи існують вітаміни для краси та молодості грудей – ці та інші поради (а також відповіді на питання, як характер жінки пов'язаний з формою грудей, або як лише дотиками до сосків чоловік може довести жінку до найвищої точки насолоди) можна знайти у цій першій в Україні енциклопедії про жіночі груди. Її автор, який втратив власну мати через рак грудей, також закликає всіх жінок дбати про себе, а кошти, отримані від продажу його книжки, перераховуються благодійному фонду боротьби з раком молочної залози "Квітна" для закупівлі медичного обладнання до Національного інституту раку.

"Слухай своє тіло – найкращого друга у всьому світі", Ліз Бурбо

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019)

Для того, щоб навчитися тлумачити знаки, уникати захворювань та негативних думок, авторка цієї книжки пропонує низку простих вправ і медитацій. Зміцнивши здоров’я ментального, емоційного та фізичного тіла, ви зможете перепрограмувати свідомість і нарешті стати тим, ким завжди мріяли бути. Адже наше тіло знає більше, ніж ми. Воно може стати мудрим порадником та розібратися із труднощами, якщо навчитися правильно тлумачити його мову.

Давно мрієте змінити своє життя, але щось уперто стає на заваді? Річ у тім, що ви просто не слухаєте своє тіло та нехтуєте його потребами, як вважає авторка – засновниця одного з найбільших центрів особистісного розвитку в Квебеці. Заняття за її концепцією проводяться у понад 20 країнах. Тренінги та семінари за її програмою допомогли майже 40 тисячам людей віднайти мотивацію, розкрити власний потенціал, пізнати себе, досягти гармонії у взаєминах з іншими людьми й самими собою.

"Секс. Від нейробіології лібідо до віртуального порно", Дар'я Варламова, Єлєна Фоєр

(Book Chef, 2019)

Як відомо, тему сексу найчастіше розглядають або з позиції біології, або з позиції культури. Натомість автори цієї книжки спробували об'єднати обидва підходи і написати гід людською сексуальністю, в якому йтиметься про те, як поверх могутніх природних інстинктів нашаровуються різноманітні психологічні нюанси, культурні коди і табу.

У пошуках відповіді на питання, чому одні й ті самі базові природні механізми зумовлюють найхимерніші прояви сексуальної активності, автори розглядають найрізноманітніші теми – від нейробіології лібідо і суперечок навколо точки G до причин інтересу домогосподарки середніх літ до ґей-порно. Якщо ви хочете дізнатися, як влаштована ваша сексуальність, то завдяки цій книзі отримаєте безліч відповідей і вже точно почнете ліпше розуміти й інших людей, і себе.

"Гірка правда про стосунки", Ніл Штраус

(К.: Наш Формат, 2019)

Шукаючи відповіді на cклaднi питання стосунків, вiддaнocтi тa ceкcу, aвтop пoбувaв у cучacниx гapeмax, cпiлкувaвcя з пepeдoвими нaукoвцями й нaвiть лiкувaвся в клiнiкax, щoб пoзбутиcя ceкcуaльнoї зaлeжнocтi. Тe, щo він вiдкpив для ceбe, кapдинaльнo змiнилo його уявлeння пpo кoxaння, ceкc, cтocунки й нaвiть ceбe caмoго. Тож ця книжка – дo бoлю щиpa poзпoвiдь про життєвi кpизи, якi звaлилиcя нa aвтopа чepeз влacну пoвeдiнку.

Він дocлiджує питaння, якi xвилюють уcix чoлoвiкiв i жiнoк. Чи пpиpoднo вce життя збepiгaти вipнicть oднiй людинi? Чи мoжуть aльтepнaтиви мoнoгaмiї пoлiпшити cтocунки й пpинecти бiльшe щacтя? Щo пpитягує нac дo пapтнepiв, якиx ми oбиpaємo? Чи мoжeмo ми збepiгaти пpиcтpacть i poмaнтику впpoдoвж тpивaлoгo чacу?

Ігор Бондар-Терещенко

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