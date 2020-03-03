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Макс Барських став першим українцем, який потрапив на обкладинку Playboy: фото

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Макс Барських - фото 1
Макс Барських / instagram

Напередодні свого 30-річчя популярний український співак Макс Барських прикрасив обкладинку Playboy. Артист став першим українцем, який потрапив на сторінки культового журналу.

У різний час cover story легендарного журналу Playboy удостоювалися лише обрані чоловіки: Х'ю Хефнер, Дональд Трамп, Джордж Клуні, Бруно Марс, Джейсон Стейтем, Деніел Крейг, Сергій Шнуров. У спеціальному випуску "How to be a man" відразу з двома обкладинками Макс Барських розповідає про своє ставлення до життя і тому, що гроші – не головне рушійний елемент в його кар'єрі.

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"Я дякую медіахолдингу BURDA MEDIA в Україні і легендарному журналу Playboy за честь стати його обличчям. Це була дуже цікава розмова! Багато тем, які ми обговорюємо в інтерв'ю, є для мене частиною мого внутрішнього стрижня, моїми принципами. Сьогодні багато хто плутає мрію з метою, гроші зі щастям, а успіх з популярністю. Сьогодні справжню мужність часто ототожнюють з піджаком, краваткою і шикарною блондинкою в дорогому авто. У цьому інтерв'ю я поділився своїми думками про те, як бути чоловіком. Приємного читання!" – прокоментував знімок обкладинки Барських.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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