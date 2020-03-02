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MARUV у невидимих стрінгах шокувала мережу: фото 18+

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MARUV - фото 1
MARUV / instagram

Співачка Maruv поділилася відвертим фото, засвітивши оголені сідниці й заінтригувавши шанувальників.

Популярна українська співачка Maruv активно веде свою сторінку в Instagram.

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Нещодавно знаменитість виставила компрометуючий кадр, заінтригувавши шанувальників новим треком під назвою "Новая сила киски". Так, артистка презентувала відверту обкладинку цього витвору, засвітивши оголені сідниці крупним планом в яскраво-рожевих еротичних стрінгах.

"Вже цієї п'ятниці @shlakoblochina вийде у світ", – написала Анна Корсун. Варто відзначити, що Шлакоблочина – це ще один псевдонім співачки, який вона називає своїм "альтер его 18+". Фоловери не пройшли повз, ошелешені таким сміливим постом були навіть Леся Нікітюк і Володимир Остапчук.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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