Зірка Орла і Решки спокусила мережу стрункими ніжками у відвертому образі

Українська красуня Аліна Астровська, яка є ведучою тревел-шоу "Орел і Решка", у перервах між зйомками встигає також зніматися в стильних фотосесіях. Особливо сподобався шанувальника зірки її новий пікантний кадр.

Ведуча Аліна Астровська показала своїм підписникам в Instagram трендовий образ весни 2020. У центрі луку – атласна сукня сірого відтінку.

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Проте увагу користувачів мережі привернули довгі стрункі ніжки красуні. Дивлячись на які, точно не скажеш, що колись телеведуча страждала від зайвої ваги. І їй неймовірним зусиллям волі вдалося схуднути більш ніж на 20 кілограмів!

"Вибач мені, моя дорога Я! У біганині і цілях, в страху чогось не встигнути, в жадобі знань і постійної самокритики, я забула про видих. Пора скидати "стару шкіру". Весна!" – поділилася натхненням Аліна.

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