Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Львівська філармонія презентує проєкт “Бачити і чути Україну”

  • 21
Львівська філармонія презентує проєкт “Бачити і чути Україну” - фото 1

"Бачити і чути Україну/ See & hear Ukraine" – такою є назва масштабного мистецького проєкту, який днями презентувала Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика у співпраці з Благодійним фондом Козицького в межах проєкту "Ми і світ / WE & WORLD".

Львівська філармонія презентувала проєкт “Бачити і чути Україну”. Новий мистецький проєкт від Львівської філармонії – це промоція українського мистецтва у США.

І ще: Видання Inker виклало у вільний доступ серію коміксів про оборону "Азовсталі"

Як зауважив генеральний директор Львівської національної філармонії Володимир Сивохіп: "Ми плануємо наше велике концертне турне до Сполучених Штатів Америки протягом січня/лютого і в нас є прекрасні партнери в цій поїздці. Власне проєкт – це не тільки гастролі оркестру, проєкт – це також своєрідні мандри українських художників – кращих художників, їхніх картин разом з нами, в тих найвідоміших концертних залах світу, де ми будемо. І власне ми поєднуємо не тільки чути, але і бачити, не тільки бачити, але і чути. Ідея – презентувати світові наше сучасне українське мистецтво".

Львівська філармонія презентує проєкт “Бачити і чути Україну” - фото 512244

Стартом проєкту стала подія "Бетховен. Брамс" 26 серпня, де Академічний симфонічний оркестр під батутою головного диригента Теодора Кухара та за участі знаної солістки – піаністки Оксани Рапіти представив три твори – "Трагічну увертюру" Йоганнеса Брамса, Сьому симфонію Людвіга ван Бетховена, а також Фортепіанний концерт №1 Брамса. Саме ці композиції є невіддільною частиною репертуару масштабного гастрольного туру Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії Сполученими Штатами Америки, що відбудеться вже на початку 2023 року. Зокрема, у планах виступи у Карнегі-холі у Нью-Йорку, а також у Чикаго, Маямі та інших знаних американських містах.

Такі поїздки мають колосальну потребу не лише для оркестру, але і для світу – щоби він зрозумів рівень і якість нашої культури, українського музичного життя", – підкреслив важливість запланованого Теодор Кухар, головний диригент Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії.

Завдяки проєкту "Бачити і чути Україну", в межах гастрольного туру, світовій публіці буде представлено не лише найкращі зразки музичного мистецтва, а й українське образотворче мистецтво відомих українських художників. Проєкт буде уособленням українського, адже глядач зможе не лише слухати класику у виконанні одного з провідних українських колективів, але і візуально торкнеться української творчості.

Проєкт "Ми і світ / WE & WORLD" заснований, аби підтримувати українських митців, популяризувати українське мистецтво за кордоном та підтримувати українців, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. За два місяці існування ініціативи було організовано 5 благодійних виставок-аукціонів у Берліні (03.06.22), Відні (05.06.22), Парижі (28.06.22), Римі (19.07.22) та Львові.

Христина Береговська, артдиректорка Благодійного Фонду Козицького, докторка мистецтвознавства, Радниця Голови Львівської обласної військової адміністрації зазначає: "Українці Америки та весь англомовний світ зможуть побачити та почути як українці на культурному фронті, в тилу – підтримують і виборюють, і наближають нашу перемогу. Проєкт "Бачити і чути Україну" – це нагода показати зріз сучасної української музики та сучасного візуального мистецтва сорока штатами Америки".

До теми: В Україні з'явилося видавництво тільки електронних книг

пропозиції партнерів
Новини