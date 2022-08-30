Львівська філармонія презентує проєкт “Бачити і чути Україну”

"Бачити і чути Україну/ See & hear Ukraine" – такою є назва масштабного мистецького проєкту, який днями презентувала Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика у співпраці з Благодійним фондом Козицького в межах проєкту "Ми і світ / WE & WORLD".

Львівська філармонія презентувала проєкт “Бачити і чути Україну”. Новий мистецький проєкт від Львівської філармонії – це промоція українського мистецтва у США.

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Як зауважив генеральний директор Львівської національної філармонії Володимир Сивохіп: "Ми плануємо наше велике концертне турне до Сполучених Штатів Америки протягом січня/лютого і в нас є прекрасні партнери в цій поїздці. Власне проєкт – це не тільки гастролі оркестру, проєкт – це також своєрідні мандри українських художників – кращих художників, їхніх картин разом з нами, в тих найвідоміших концертних залах світу, де ми будемо. І власне ми поєднуємо не тільки чути, але і бачити, не тільки бачити, але і чути. Ідея – презентувати світові наше сучасне українське мистецтво".

Стартом проєкту стала подія "Бетховен. Брамс" 26 серпня, де Академічний симфонічний оркестр під батутою головного диригента Теодора Кухара та за участі знаної солістки – піаністки Оксани Рапіти представив три твори – "Трагічну увертюру" Йоганнеса Брамса, Сьому симфонію Людвіга ван Бетховена, а також Фортепіанний концерт №1 Брамса. Саме ці композиції є невіддільною частиною репертуару масштабного гастрольного туру Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії Сполученими Штатами Америки, що відбудеться вже на початку 2023 року. Зокрема, у планах виступи у Карнегі-холі у Нью-Йорку, а також у Чикаго, Маямі та інших знаних американських містах.

Такі поїздки мають колосальну потребу не лише для оркестру, але і для світу – щоби він зрозумів рівень і якість нашої культури, українського музичного життя", – підкреслив важливість запланованого Теодор Кухар, головний диригент Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії.

Завдяки проєкту "Бачити і чути Україну", в межах гастрольного туру, світовій публіці буде представлено не лише найкращі зразки музичного мистецтва, а й українське образотворче мистецтво відомих українських художників. Проєкт буде уособленням українського, адже глядач зможе не лише слухати класику у виконанні одного з провідних українських колективів, але і візуально торкнеться української творчості.

Проєкт "Ми і світ / WE & WORLD" заснований, аби підтримувати українських митців, популяризувати українське мистецтво за кордоном та підтримувати українців, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. За два місяці існування ініціативи було організовано 5 благодійних виставок-аукціонів у Берліні (03.06.22), Відні (05.06.22), Парижі (28.06.22), Римі (19.07.22) та Львові.

Христина Береговська, артдиректорка Благодійного Фонду Козицького, докторка мистецтвознавства, Радниця Голови Львівської обласної військової адміністрації зазначає: "Українці Америки та весь англомовний світ зможуть побачити та почути як українці на культурному фронті, в тилу – підтримують і виборюють, і наближають нашу перемогу. Проєкт "Бачити і чути Україну" – це нагода показати зріз сучасної української музики та сучасного візуального мистецтва сорока штатами Америки".

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