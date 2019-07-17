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Lotus випустив найпотужніший серійний автомобіль у світі
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Компанія Lotus розсекретила перший у своїй історії електричний гіперкар і першу повністю нову модель, випущену після переходу під контроль китайської Geely. Карбонова дводверка називається Evija і вже може вважатися найпотужнішою серійною машиною у світі – під капотом 2 тисячі "конячок".
Четверта модель у лінійці британців стала не тільки першим електричним Lotus і першою повністю новою моделлю за останні 11 років, але і найлегшим батарейним гіперкаром, що дістався до серійного виробництва. Маса Evija становить всього 1680 кілограмів, натомість Rimac C_Two важить 1950 кілограмів, а Pininfarina Battista – дві тонни. Досягнуто це завдяки використанню надлегкого цільного монокока (129 кілограмів) з вуглеволокна. Його виготовляє фірма CPC з Модени за технологією, аналогічною тій, що застосовується для побудови болідів Формули 1. Шасі оснащене адаптивною підвіскою Multimatic з трьома амортизаторами c золотниковими клапанами. Два контролюють поздовжні та поперечні крени, а третій – вертикальні коливання.
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Зовнішні кузовні панелі Evija теж зроблені з вуглеволокна. Зовнішність гіперкара натхненна авіацією та повітроплаванням, що виражається в збалансованому поєднанні плавних форм і чітких ліній, а також геологією: на початковому етапі проектування дизайнери вивчали геологічні породи, щоб потім адаптувати їх природні форми до Evija. Однак найефектніший елемент – два тунелі Вентурі, що займають кожну із задніх чвертей кузова. Вони обрамлені світлодіодною стрічкою і до того ж підсвічуються зсередини. При цьому індикатори повороту вбудовані в кути стрічки, а при русі заднім ходом підсвічується літера "T" у написі Lotus.
Тунелі створюють "ефект пористості", тобто збільшують кількість отворів, які "бачать" потоки повітря, які набігають та беруть участь в їх перенаправленні до задньої частини автомобіля. До того ж через прорізи в стінках тунелів повітря надходить до дифузора. Однак аеродинамічна проробка Evija цим не обмежена. Спереду встановлено дворівневий трисекційний спліттер: його центральна частина направляє повітря до об'єктів за спинками крісел тягової батареї, бічні – охолоджують передні електромотори. Дифузор інтегрований у монокок і починається від задніх стійок даху, ще є активний задній спойлер з DRS і висувні камери бічного огляду як у McLaren Speedtail, розташовані в передніх крилах.
Приводний вал кожного колеса Evija приєднаний до компактного циліндричного блоку, в якому розташовані електромотор, інвертор і одноступінчатий планетарний редуктор. У сумі мотори, ефективність яких становить 98 відсотків, видають 2000 кінських сил і 1700 Нм крутного моменту. Показники цільові, уточнюють в Lotus, але вони вищі, ніж у будь-якій іншій серійній машині. Динаміка розгону теж поки розрахункова: з місця до 100 кілометрів на годину Lotus розганяється менш ніж за три секунди, стільки ж потрібно на розгін зі 100 до 200 кілометрів на годину. Досягти 300 кілометрів на годину гіперкар здатний вже через дев'ять секунд після старту, а його максимальна швидкість складає 340 кілометрів на годину.
Lotus оснастив Evija батареєю, яка підтримує зарядку потужністю до 800 кіловатів. Акумулятор місткістю 70 кіловат-годин і його система управління розроблені Williams Advanced Engineering. Заявлено пробіг без підзарядки 400 кілометрів по циклу WLTP і наповнення від 350-кіловатного терміналу за 12 хвилин до 80 відсотків і за 18 хвилин до 100 відсотків. Роз'єм для під'єднання до зарядної станції розташований ззаду, під вентильованою кришкою.
Доступ до салону гіперкара здійсняться через підйомні двері. Вони позбавлені ручок і відкриваються за допомогою брелока або перемикача на консолі. Карбонові крісла затягнуті в алькантару, мають механічне регулювання в поздовжньому напрямку й електропривід положення спинки. Кермо з дизайном у стилі леманівських прототипів регулюється і по куту нахилу, і по вильоту, а в його нижній частині встановлений перемикач їздових режимів. Усього їх п'ять: Range (дозволяє економити заряд батареї), City, Tour, Sport і Track. У стандартне оснащення Evija входить кліматична установка і медіасистеми з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, а також оновленнями "по повітрю" і віддаленим керуванням зі смартфона. Фари – лазерно-люмінофорні Osram, які вперше на дорожньому автомобілі працюють в режимі ближнього та дальнього світла.
Для покупців Evija Lotus пропонує розширену програму персоналізації: вибрати можна не тільки забарвлення кузова і матеріали обробки салону, а й декор, а також бейджі у вигляді прапора країни або фамільного герба. Замовлення вже приймаються, хоча ручна збірка перших примірників на головному підприємстві компанії в Хетелі, Великобританія, почнеться тільки в наступному році. Ціна Evija – 1,7 мільйона фунтів стерлінгів. Тираж моделі складе усього 130 примірників.
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