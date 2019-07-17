Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Lotus випустив найпотужніший серійний автомобіль у світі

  • 30
Під капотом Lotus Evija – 2 тисячі "конячок" - фото 1
Під капотом Lotus Evija – 2 тисячі "конячок"

Компанія Lotus розсекретила перший у своїй історії електричний гіперкар і першу повністю нову модель, випущену після переходу під контроль китайської Geely. Карбонова дводверка називається Evija і вже може вважатися найпотужнішою серійною машиною у світі – під капотом 2 тисячі "конячок".

Четверта модель у лінійці британців стала не тільки першим електричним Lotus і першою повністю новою моделлю за останні 11 років, але і найлегшим батарейним гіперкаром, що дістався до серійного виробництва. Маса Evija становить всього 1680 кілограмів, натомість Rimac C_Two важить 1950 кілограмів, а Pininfarina Battista – дві тонни. Досягнуто це завдяки використанню надлегкого цільного монокока (129 кілограмів) з вуглеволокна. Його виготовляє фірма CPC з Модени за технологією, аналогічною тій, що застосовується для побудови болідів Формули 1. Шасі оснащене адаптивною підвіскою Multimatic з трьома амортизаторами c золотниковими клапанами. Два контролюють поздовжні та поперечні крени, а третій – вертикальні коливання.

І ще: Tesla Model 3 встановила феєричний світовий рекорд

Lotus випустив найпотужніший серійний автомобіль у світі - фото 341650

Зовнішні кузовні панелі Evija теж зроблені з вуглеволокна. Зовнішність гіперкара натхненна авіацією та повітроплаванням, що виражається в збалансованому поєднанні плавних форм і чітких ліній, а також геологією: на початковому етапі проектування дизайнери вивчали геологічні породи, щоб потім адаптувати їх природні форми до Evija. Однак найефектніший елемент – два тунелі Вентурі, що займають кожну із задніх чвертей кузова. Вони обрамлені світлодіодною стрічкою і до того ж підсвічуються зсередини. При цьому індикатори повороту вбудовані в кути стрічки, а при русі заднім ходом підсвічується літера "T" у написі Lotus.

Lotus випустив найпотужніший серійний автомобіль у світі - фото 341647
Lotus випустив найпотужніший серійний автомобіль у світі - фото 341649
Lotus випустив найпотужніший серійний автомобіль у світі - фото 341648

Тунелі створюють "ефект пористості", тобто збільшують кількість отворів, які "бачать" потоки повітря, які набігають та беруть участь в їх перенаправленні до задньої частини автомобіля. До того ж через прорізи в стінках тунелів повітря надходить до дифузора. Однак аеродинамічна проробка Evija цим не обмежена. Спереду встановлено дворівневий трисекційний спліттер: його центральна частина направляє повітря до об'єктів за спинками крісел тягової батареї, бічні – охолоджують передні електромотори. Дифузор інтегрований у монокок і починається від задніх стійок даху, ще є активний задній спойлер з DRS і висувні камери бічного огляду як у McLaren Speedtail, розташовані в передніх крилах.

Lotus випустив найпотужніший серійний автомобіль у світі - фото 341651
Lotus випустив найпотужніший серійний автомобіль у світі - фото 341645
Lotus випустив найпотужніший серійний автомобіль у світі - фото 341646

Приводний вал кожного колеса Evija приєднаний до компактного циліндричного блоку, в якому розташовані електромотор, інвертор і одноступінчатий планетарний редуктор. У сумі мотори, ефективність яких становить 98 відсотків, видають 2000 кінських сил і 1700 Нм крутного моменту. Показники цільові, уточнюють в Lotus, але вони вищі, ніж у будь-якій іншій серійній машині. Динаміка розгону теж поки розрахункова: з місця до 100 кілометрів на годину Lotus розганяється менш ніж за три секунди, стільки ж потрібно на розгін зі 100 до 200 кілометрів на годину. Досягти 300 кілометрів на годину гіперкар здатний вже через дев'ять секунд після старту, а його максимальна швидкість складає 340 кілометрів на годину.

Lotus випустив найпотужніший серійний автомобіль у світі - фото 341654
Lotus випустив найпотужніший серійний автомобіль у світі - фото 341653
Lotus випустив найпотужніший серійний автомобіль у світі - фото 341652

Lotus оснастив Evija батареєю, яка підтримує зарядку потужністю до 800 кіловатів. Акумулятор місткістю 70 кіловат-годин і його система управління розроблені Williams Advanced Engineering. Заявлено пробіг без підзарядки 400 кілометрів по циклу WLTP і наповнення від 350-кіловатного терміналу за 12 хвилин до 80 відсотків і за 18 хвилин до 100 відсотків. Роз'єм для під'єднання до зарядної станції розташований ззаду, під вентильованою кришкою.

Доступ до салону гіперкара здійсняться через підйомні двері. Вони позбавлені ручок і відкриваються за допомогою брелока або перемикача на консолі. Карбонові крісла затягнуті в алькантару, мають механічне регулювання в поздовжньому напрямку й електропривід положення спинки. Кермо з дизайном у стилі леманівських прототипів регулюється і по куту нахилу, і по вильоту, а в його нижній частині встановлений перемикач їздових режимів. Усього їх п'ять: Range (дозволяє економити заряд батареї), City, Tour, Sport і Track. У стандартне оснащення Evija входить кліматична установка і медіасистеми з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, а також оновленнями "по повітрю" і віддаленим керуванням зі смартфона. Фари – лазерно-люмінофорні Osram, які вперше на дорожньому автомобілі працюють в режимі ближнього та дальнього світла.

Для покупців Evija Lotus пропонує розширену програму персоналізації: вибрати можна не тільки забарвлення кузова і матеріали обробки салону, а й декор, а також бейджі у вигляді прапора країни або фамільного герба. Замовлення вже приймаються, хоча ручна збірка перших примірників на головному підприємстві компанії в Хетелі, Великобританія, почнеться тільки в наступному році. Ціна Evija – 1,7 мільйона фунтів стерлінгів. Тираж моделі складе усього 130 примірників.

Читайте також: Колекційний універсал Aston Martin виставили на продаж

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
  • 10 липня, 18:00
  • 2179
Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp
  • 16 липня, 14:30
  • 2953
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд
  • 15 липня, 19:23
  • 617
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології