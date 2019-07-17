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Tesla Model 3 встановила феєричний світовий рекорд

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Новий рекордний час становить 11.560 секунди - фото 1
Новий рекордний час становить 11.560 секунди / teslarati

Tesla – справжній король дрега. Як правило, основні рекорди швидкості і розгону встановлює Tesla Model S, але не цього разу.

У мережі з'явилося свіже відео із заїздом Tesla Model 3 на Bandimere Speedway. В ході перегонів електрокар проводить кілька заїздів.

І ще: Tesla продала рекордну кількість електромобілів

Світовий рекорд був встановлений під час заїзду з мотоциклом. Хоча поки і неофіційно, час показує, що Model 3 дійсно побила попередній рекорд на ділянці в 1/4 милі. Деякий час тому DragTimes записали 11.782-секундний заїзд в Model 3 Performance. Пізніше час вдалося побити, проїхавши ділянку за 11.722 секунди. І потім 11.587.

Новий рекордний час тепер становить 11.560 сек, що є поліпшенням у порівнянні з попереднім рекордом. Наступного разу планується знизити вагу машини щоб оцінити, чи вийде проїхати ділянку ще швидше!

Читайте також: Максимальна безпека: Tesla Model 3 встановила рекорд краш-тесту Euro NCAP

Джерело: cleantechnica
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