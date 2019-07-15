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Колекційний універсал Aston Martin виставили на продаж

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Це один з 99 екземплярів Aston Martin - фото 1
Це один з 99 екземплярів Aston Martin

Британська Nicholas Mee & Co, що спеціалізується на обслуговуванні, ремонті та реставрації автомобілів Aston Martin, виставила на продаж рідкісний Vanquish Zagato Shooting Brake.

Один з 99 екземплярів універсала побудований у співпраці з ательє Zagato, забарвлений у спеціальний колір з каталогу відділення Q by Aston Martin і прикрашений деталями з вуглепластику.

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Лімітована серія Aston Martin Vanquish Zagato була анонсована у 2016 році і зараз представлена ​​чотирма моделями. Крім шутінг-брейка, до неї входять купе, кабріолет і спідстер. Тираж перших трьох – 99 примірників, спідстера – усього 28 автомобілів. Прем'єрний показ Vanquish Zagato Shooting Brake відбувся у 2017 році на Тижні автомобілів у Монтереї.

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Колекційний універсал Aston Martin виставили на продаж - фото 341175

Виставлений на продаж автомобіль – 69-й примірник шутінг-брейка. Він забарвлений у відтінок сірого Tungsten Silver з каталогу Q, а в списку оснащення є чорні матові колеса, кермо від купе One-77 і сидіння з вентиляцією та підігрівом. Салон спорткара прикрашений деталями з вуглеволокна (підрульові пелюстки, підлога багажного відсіку, елементи передньої панелі), контрастними акцентами на кермі та центральній консолі в кольорі "анодоване золото".

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Колекційний універсал Aston Martin виставили на продаж - фото 341169
Колекційний універсал Aston Martin виставили на продаж - фото 341170
Колекційний універсал Aston Martin виставили на продаж - фото 341167
Колекційний універсал Aston Martin виставили на продаж - фото 341168

У грудні минулого року неназваний покупець придбав відразу чотири моделі лімітованої серії Vanquish Zagato, побудовані на базі Vanquish S. Всі вони оснащені атмосферним бензиновим двигуном V12 потужністю 600 кінських сил і восьмидіапазонною автоматичною коробкою передач.

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Джерело: Motor
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