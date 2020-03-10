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GO-A переробили пісню для Євробачення, але оновлений "Соловей" сподобався не всім

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GO-A - фото 1
GO-A

Гурт GO-A, який представить Україну на Євробаченні 2020, випустив фінальну версію конкурсної пісні "Соловей". Слухайте композицію в новому аранжуванні! Спойлер: свіжа версія до вподоби не всім.

У мережі опублікували доопрацьовану версію пісні "Соловей", з якою вже в травні цього року група GO-A повинна представити Україну на Євробаченні 2020. Новим аранжуванням займався продюсер Нацвідбору та проєкту "Голос країни" Руслан Квінта.

Це цікаво: Слухати онлайн пісні всіх учасників Євробачення 2020

За словами учасників колективу, тепер "Соловей" звучить більш злагоджено, адже музика стала глибшою, а вокал солістки гурту Катерини Павленко – рівнішим. Проте не всі користувачі мережі схвально оцінили перероблену версію. Багато єврофанів просять повернути оригінал.

Слухайте оновлену пісню GO-A – Соловей:

Слухачі зазначають, що оновлена пісня втратила свою органічність та цілісність, перетворившись на банальний дискотечний трек. А що думаєте ви?

Попередня версія пісні "Соловей":

Читайте також: Тарас Тополя пояснив свою критику пісні GO-A

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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