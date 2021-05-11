Ліси Амазонії почали виділяти вуглекислий газ: у чому причина

Згідно з новим дослідженням, тропічні ліси бразильської Амазонії стали більше виділяти вуглекислого газу, ніж поглинати. Чому так сталося?

Вчені зі США і Великобританії використовували дані супутникового моніторингу для вимірювання накопичення вуглецю в період з 2010 по 2019 рік над бразильськими джунглями. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Climate.

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Виявилося, що за останнє десятиліття великі площі тропічних лісів були пошкоджені або знищені через діяльність людини і зміни клімату. В результаті головні "легені планети" почали більше виділяти вуглекислого газу, ніж поглинати його.

Як показало дослідження, тільки у 2019 році через вирубки зникли 3,9 мільйона гектарів лісів Амазонії. Це на 30% більше, ніж у 2015 році, коли екстремальна посуха, викликана Ель-Ніньйо, привела до лісових пожеж і загибелі дерев. Згідно з дослідженням, з 2010 по 2019 рік бразильські ліси виділили 16,6 мільярда тонн вуглецю, а поглинули лиш 13,9 мільярда тонн.

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