В Україні подешевшали популярні електромобілі

Автоексперти проаналізували ціни на електромобілі на вторинному ринку. Деякі позиції істотно подешевшали.

За рік Nissan Leaf в середньому подешевшав на $ 2000, а його найближчий конкурент, Chevrolet Bolt EV більш ніж на $ 4000. Про це пише auto.ria.

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Практично незмінними залишилися середні ціни на Renault Kangoo ZE і ZOE, про те ж свідчать дані по Fiat 500e. Приблизно на $ 1000 подешевшали BMW i3, зате Volkswagen e-Golf подорожчав на $ 2000.

Tesla Model S подешевшала всього на $ 1000. Кросовер Model X $ 2000, хоча це порівняно небагато, якщо врахувати середню ціну близько $ 70 000.

Одна з причин "скидання" цін – природне здешевлення авто, що за кордоном, звідки потрапляють до нас. Для Nissan Leaf це, швидше за все, ще й перенасичення ринку пропозицією. Chevrolet Bolt став трохи дешевше теж завдяки популярності, відзначили експерти.

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