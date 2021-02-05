Щодня у світі викидають майже 7 мільярдів масок: з них пропонують робити дороги

Австралійські учені придумали новий будівельно-дорожній матеріал. Він складається з подрібнених медичних масок і переробленого бетону – його отримують з відходів при знесенні будівель, наприклад.

Маски роблять його пластичнішим і міцнішим. Новий матеріал можна використовувати як основу доріг і тротуарів.

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Ця технологія допоможе вирішити екологічну проблему, спровоковану пандемією коронавірусу. Зазначимо, що щодня у світі використовується 6,8 мільярда одноразових масок. У липні ООН підрахувала, що 75% з них потраплять на звалища або плаватимуть десь в океані.



Використані одноразові маски стануть основою для дорожнього покриття

Для будівництва одного кілометра двосмугової дороги потрібно близько трьох мільйонів масок. У цілому 93 тонни відходів відправляться на перероблення, а не на звалище.

Учені прогнозують, що дороги з нового матеріалу будуть довговічнішими за традиційні та на 30% дешевшими.

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