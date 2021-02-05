Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

Щодня у світі викидають майже 7 мільярдів масок: з них пропонують робити дороги

  • 13
Мільярди захисних масок викидають люди щодня - фото 1
Мільярди захисних масок викидають люди щодня

Австралійські учені придумали новий будівельно-дорожній матеріал. Він складається з подрібнених медичних масок і переробленого бетону – його отримують з відходів при знесенні будівель, наприклад.

Маски роблять його пластичнішим і міцнішим. Новий матеріал можна використовувати як основу доріг і тротуарів.

Це цікаво: Як соціальна ізоляція впливає на шкідливі звички

Ця технологія допоможе вирішити екологічну проблему, спровоковану пандемією коронавірусу. Зазначимо, що щодня у світі використовується 6,8 мільярда одноразових масок. У липні ООН підрахувала, що 75% з них потраплять на звалища або плаватимуть десь в океані.

Щодня у світі викидають майже 7 мільярдів масок: з них пропонують робити дороги - фото 446476
Використані одноразові маски стануть основою для дорожнього покриття

Для будівництва одного кілометра двосмугової дороги потрібно близько трьох мільйонів масок. У цілому 93 тонни відходів відправляться на перероблення, а не на звалище.

Учені прогнозують, що дороги з нового матеріалу будуть довговічнішими за традиційні та на 30% дешевшими.

Читайте також: У США ресторатор продає свій заклад за 1 долар, але є одне але

Джерело: Science of The Total Environment
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
  • 29 cічня, 21:50
  • 271
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 31 cічня, 14:21
  • 725
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 3115
Загрузка...
Новини