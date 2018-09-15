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Лікарі розповіли, чому дітям не варто бавитися смартфонами
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Часи змінюються, а разом із цим – традиційні забавки, які припадають до душі дітям. Тому не дивно, що смартфон або планшет стали ідеальним способом зайняти малюка на певний час. Утім психологи б'ють на сполох, і ось чому.
Вони вважають, що гаджети загрожують здоров'ю дітей. Звичайно ж, це не означає, що від них потрібно зовсім відмовлятися. Достатньо лише правильно дозувати використання цими пристроями.
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Фахівці рекомендують познайомити дитину з гаджетами не раніше двох років. По-перше, це продиктовано міркуваннями безпеки, але є й інший аспект – небезпека для розвитку мовлення дитини. Щоб малюк швидше почав добре говорити, йому важливо спілкуватися з однолітками і дорослими, а граючи в ігри на телефоні, він цього не отримує.
Ще одна небезпека гаджетів для малюків криється в поганому розвитку дрібної моторики. Граючи зі звичайними іграшками, наприклад, конструктором, малюк розвиває моторні навички, а натискання кнопок на екрані вкрай мало цьому сприяє.
Крім того, гаджети буквально "засмоктують" дітей. Через це вони починають уникати спілкування з однолітками, не хочуть ходити на прогулянки та вчити щось нове. Це загрожує не тільки поганим соціальним розвитком, але також може привести до зайвої ваги, безлічі проблем зі здоров'ям і психікою, адже малюк вважає гаджет своїм другом і відібрати його хоча б на певний час може стати справжньою проблемою. Тому рекомендується відразу регламентувати час, який дитина може проводити з гаджетом і строго цього дотримуватися.
Для дітей старше трьох років можна встановлювати різні розвивальні ігри. Вони допоможуть дитині в цікавій формі освоїти лічбу, вивчити кольори, літери. Але все одно варто звертати увагу на те, скільки часу ваш малюк витрачає на ігри, щоб вони не шкодили іншим аспектам розвитку.
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