Як одна безсонна ніч може нашкодити здоров'ю

Дослідження на мишах показало, що навіть одна безсонна ніч може вплинути на здатність печінки виробляти глюкозу і обробляти інсулін.

Вчені з Вищої медичної школи Тохо (Японія) вивчали дві групи мишей: одна група не спала протягом шести годин щоночі, а контрольній групі було дозволено спати за бажанням.

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Також гризунам надали необмежений доступ до жирної їжі і солодкої води. Рівень глюкози в крові виявився значно вищим у тих мишей, що недосипали. Те ж саме стосувалося і рівня тригліцеридів (жирів) в печінці. Зміни були помітні вже після першої безсонної ночі. Підвищення тригліцеридів печінки пов'язано з нездатністю організму правильно обробити інсулін. Крім того, недолік сну змінив експресію ферментів, які регулюють обмін речовин в печінці.

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