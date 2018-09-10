Науковці розповіли, чому потрібно допомагати іншим

Представники науки з Америки з'ясували, що допомога деяким категоріям людей позитивно впливає на головний мозок.

Для отримання інформації був проведений експеримент за участю 45 осіб.

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Добровольцям потрібно було дати певну суму грошей своїм знайомим, які відчувають фінансові труднощі, зробити внесок у благодійну організацію або ж залишити гроші собі.

Допомога іншим позитивно впливає на здоров'я / hcldr

Далі було проведено тестування на емоційне реагування. Під час виконання тесту добровольцям проводили функціональну магнітно-резонансну томографію.

Підсумок експерименту показав, що коли люди допомагали тим, хто цього потребував, в їхньому мозку активувалися нейрони смугастого тіла і септальні ядра. Такий процес позитивно впливає на функціонування головного мозку.

Виявляється, допомога іншим людям не тільки виручає нужденних, але сприятливо впливає на стан здоров'я людини, яка чинить добро.

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