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Лідер гурту Антитіла розкритикував GO-A: чи справді є зрада у пісні Соловей
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Україна вибрала свого представника на Євробачення 2020: несподівано ним став гурт GO-A. У Роттердамі музиканти виконають україномовну пісню "Соловей", однак лідер "Антитіл" Тарас Тополя знайшов у композиції "зраду". Розібрались, що й до чого.
Після результатів Нацвідбору Тарас Тополя відверто написав, що, на його думку, виступ GO-A – це абсолютно чужорідна для України естетика, і це викликає занепокоєння.
Це цікаво: Текст пісні GO-A – Соловей на Євробачення 2020
"Те, що нам намагаються впарити як етно, воно насправді не наше! Не рідне! Це гарно виконано. Це професійно. Це красиво. Але... Ось ця пісня про Ванюшу, який ходить до дівчини, і готична естетика з образами у формі некромантських зіккуратів – це псевдоетно. Це навіть не третьосортне укро-шароварне вариво, це – гірше", – наголосив Тополя.
Це спроба впарити Європі паттерн про Україну голодоморну, немічну. Про знедолену дівчину та Ванюшу – її коханого, якого мама (народ, нарІд) не хоче, але нікуди не дінеться. Бо Ванюша все одно ходив, ходить, і буде ходити до дівчини... Не здивуюся, якщо "Ванюша" (той, що на півночі) поставить на Євробаченні нам 12 балів. Все буде в контексті спецоперації. Дуже хочу помилятися, – підсумував соліст "Антитіл".
Пост Тараса викликав бурхливе обговорення в мережі. Деяким користувачам і справді не сподобався текст пісні, зокрема, звертання "Ванюша", яке більш притаманне для Росії.
Чи є мовна "зрада" у пісні GO-A – Соловей
У тексті композиції, яка представить Україну на Євробаченні 2020, є слова:
...А до мене Ванюша
Із за гаю поспіша,
А до мене Ванюша
Ти Катруся хороша!..
Недивно, що декому ріже вухо звертання "Ванюша", адже сучасній українській літературній мові пестливо-зменшувальний суфікс "ш" геть не властивий.
Ванюші-Танюші НЕ є нормою сучасної української літературної мови, й справедливо нині вважаються кальками з російської, – наголошує філологиня, кандидатка наук Аліна Акуленко.
Проте, наголошує філологиня, окрім унормованої літературної мови, є ще й діалекти: "Якщо зануритися в питання глибше, то з'ясуємо, що розмовно-побутових варіантів імен стільки, що годі всіх назвати. І, звісно, що є серед них також Ванюші (бо територіальні діалекти на те й територіальні діалекти, щоб запозичувати форми з розташованих поблизу територій). І тут з пісні слів не викинеш. Особливо, коли йдеться про автентичний фольклор".
Зазначимо, що солістка гурту GO-A Катерина Павленко їздила у фольклорні експедиції по селах і записувала пісні від людей старшого віку. Саме на основі дослідженого фольклору співачка пише власні пісні, поєднуючи у своїй творчості український автентичний вокал з електронною танцювальною музикою. Також вона є керівником аматорського хору ветеранів "Вересень життя" у місті Березань на Київщині.
Висновок. Пісні GO-A популяризують українську культуру, у якій, окрім жартівливих та запальних пісень, є сумні композиції про нещасливу жіночу долю. Та й, окрім Іванка, у деяких регіонах України й справді в народній творчості згадують Ванюшу. Це – приклад зросійщення, і його, до речі, з пісні "Соловей" таки можна викинути. Зрештою, сподіваємось, що перемоги в популяризації українського фольклору в світі буде значно більше, аніж зради.
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