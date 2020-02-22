Нацвідбір Євробачення 2020: результати голосування, хто переміг у фіналі

Фінал Національного відбору на Євробачення 2020, у якому за путівку до Роттердама змагалися шість учасників, уже закічнчився і ми знаємо результати голосування суддів та глядачів. Україна зробила вибір та вибрала представника на міжнародний конкурс!

Фіналістам Нацвідбору на Євробачення 2020 потрібно було здобути максимальну підтримку суддів і глядачів, однак голосування українців було пріоритетним.

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За підсумками виступів конкурсантів журі Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов виставили конкурсантам бали від одного до шести. Голоси глядачів також перевели в 6-бальну систему.

Результати Нацвідбору на Євробачення 2020

Учасник Бали суддів Бали глядачів Загальний бал KRUTЬ 5 4 9 Jerry Heil 1 1 2 Go-A 6 6 12 David Axelrod 3 2 5 KHAYAT 4 5 9 TVORCHI 2 3 5

Отож, переможцями Нацвідбору на Євробачення 2020 став гурт Go-A. Саме вони представлять Україну в Роттердамі з піснею "Соловей". Вітаємо!

Оцінки суддів

KRUTЬ – 5

Jerry Heil – 1

Go-A – 6

David Axelrod – 3

KHAYAT – 4

TVORCHI – 2

Результати голосування глядачів

KRUTЬ – 4

Jerry Heil – 1

Go-A – 6

David Axelrod – 2

KHAYAT – 5

TVORCHI – 3

Переможці нацвідбору 2020

А ви згодні із таким вибором переможця? Пишіть у коментарях!

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