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Нацвідбір на Євробачення

Нацвідбір Євробачення 2020: результати голосування, хто переміг у фіналі

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Фіналісти відбору на Євробачення 2020 - фото 1
Фіналісти відбору на Євробачення 2020

Фінал Національного відбору на Євробачення 2020, у якому за путівку до Роттердама змагалися шість учасників, уже закічнчився і ми знаємо результати голосування суддів та глядачів. Україна зробила вибір та вибрала представника на міжнародний конкурс!

Фіналістам Нацвідбору на Євробачення 2020 потрібно було здобути максимальну підтримку суддів і глядачів, однак голосування українців було пріоритетним.

Тут більше: Онлайн-трансляція Нацвідбору на Євробачення

За підсумками виступів конкурсантів журі Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов виставили конкурсантам бали від одного до шести. Голоси глядачів також перевели в 6-бальну систему.

Результати Нацвідбору на Євробачення 2020

Учасник Бали суддів Бали глядачів Загальний бал
KRUTЬ 5 4 9
Jerry Heil 1 1 2
Go-A 6 6 12
David Axelrod 3 2 5
KHAYAT 4 5 9
TVORCHI 2 3 5

Отож, переможцями Нацвідбору на Євробачення 2020 став гурт Go-A. Саме вони представлять Україну в Роттердамі з піснею "Соловей". Вітаємо!

Оцінки суддів

  • KRUTЬ – 5
  • Jerry Heil – 1
  • Go-A – 6
  • David Axelrod – 3
  • KHAYAT – 4
  • TVORCHI – 2

Нацвідбір Євробачення 2020: результати голосування, хто переміг у фіналі - фото 387780

Результати голосування глядачів

  • KRUTЬ – 4
  • Jerry Heil – 1
  • Go-A – 6
  • David Axelrod – 2
  • KHAYAT – 5
  • TVORCHI – 3
Переможці нацвідбору 2020 - фото 387781
Переможці нацвідбору 2020

А ви згодні із таким вибором переможця? Пишіть у коментарях!

Це цікаво: Тіна Кароль здивувала відвертим образом у фіналі відбору Євробачення

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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