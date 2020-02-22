На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Нацвідбір Євробачення 2020: результати голосування, хто переміг у фіналі
-
- 880
Фінал Національного відбору на Євробачення 2020, у якому за путівку до Роттердама змагалися шість учасників, уже закічнчився і ми знаємо результати голосування суддів та глядачів. Україна зробила вибір та вибрала представника на міжнародний конкурс!
Фіналістам Нацвідбору на Євробачення 2020 потрібно було здобути максимальну підтримку суддів і глядачів, однак голосування українців було пріоритетним.
Тут більше: Онлайн-трансляція Нацвідбору на Євробачення
За підсумками виступів конкурсантів журі Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов виставили конкурсантам бали від одного до шести. Голоси глядачів також перевели в 6-бальну систему.
Результати Нацвідбору на Євробачення 2020
|Учасник
|Бали суддів
|Бали глядачів
|Загальний бал
|KRUTЬ
|5
|4
|9
|Jerry Heil
|1
|1
|2
|Go-A
|6
|6
|12
|David Axelrod
|3
|2
|5
|KHAYAT
|4
|5
|9
|TVORCHI
|2
|3
|5
Отож, переможцями Нацвідбору на Євробачення 2020 став гурт Go-A. Саме вони представлять Україну в Роттердамі з піснею "Соловей". Вітаємо!
Оцінки суддів
- KRUTЬ – 5
- Jerry Heil – 1
- Go-A – 6
- David Axelrod – 3
- KHAYAT – 4
- TVORCHI – 2
Результати голосування глядачів
- KRUTЬ – 4
- Jerry Heil – 1
- Go-A – 6
- David Axelrod – 2
- KHAYAT – 5
- TVORCHI – 3
А ви згодні із таким вибором переможця? Пишіть у коментарях!
Це цікаво: Тіна Кароль здивувала відвертим образом у фіналі відбору Євробачення
- 22 лютого
-
23:45ВАЙЛДЕР – Ф'ЮРІ онлайн трансляція: дивитись бокс 2020 українською
-
23:20GO-A – Соловей: слухайте пісню України на Євробачення 2020 (текст)
-
21:57Нацвідбір Євробачення 2020: результати голосування, хто переміг у фіналі
-
21:43У McDonald’s і Starbucks використовуватимуть "розумні" багаторазові чашки
-
21:17Марка DS показала тизер нової моделі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:0023 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42Онучка Єлизавети II Амелія захопила Лондон своєю красою
-
20:24Це купальник? Тіна Кароль здивувала відвертим образом у фіналі відбору Євробачення
-
20:13Redmi K30 Pro може отримати висувну селфі-камеру
-
19:42Кому категорично не можна приймати гарячий душ: пояснення медиків
-
19:14Типові помилки, яких припускаються туристи в Марокко
-
19:00Голосування: Хто виграє Нацвідбір на Євробачення 2020?
-
18:45Євробачення 2020 – фінал Нацвідбору: дивитись онлайн трансляцію
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:33Як невдалі стосунки впливають на вибір наступного партнера
-
18:13Названо акторський склад другого сезону Відьмака: у ньому зіграє зірка Гри престолів
-
18:00Гороскоп на 23 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:43Науковці розповіли, як фастфуд впливає на роботу мозку
-
17:23Найкраща попа у світі: українська зірка Playboy похизувалась спокусливими сідницями
-
17:00Привітання з 23 лютого: побажання і картинки з Днем захисника Вітчизни
-
16:46Унікальні фото знаменитостей від найзатребуванішого фотографа у світі
-
16:17Три шикарні актриси, які зіграли чоловіків
-
16:00Млинці на Масляну 2020: смачні рецепти для вашого столу
-
15:43Як коронавірус вплинув на продажі автомобілів
- 22 лютого
-
21:57Нацвідбір Євробачення 2020: результати голосування, хто переміг у фіналі
-
19:14Типові помилки, яких припускаються туристи в Марокко
-
17:23Найкраща попа у світі: українська зірка Playboy похизувалась спокусливими сідницями
-
14:00Максимум правди – 5 книг про фейки і міфи
-
11:11Куди не варто їхати у 2020 році
-
08:16Названі кросовери і позашляховики, які ламаються найменше
- 21 лютого
-
21:11Діти і батьки не почують: 5 найкращих поз для заняття беззвучним сексом
-
19:0010-річна українка обрізала розкішне волосся заради хворої дитини: фото "до" і "після"
-
16:00Деонтей Вайлдер – Тайсон Ф'юрі: коли і де дивитись онлайн бокс
-
14:0010 наймилозвучніших слів в українській мові, які ми рідко вживаємо
-
11:45Міжнародний день рідної мови: звичні слова, які насправді не є українськими
-
09:55Android 11 уже вийшла: список змін і покращень нової операційної системи
-
07:17Погода в Україні 21 лютого: точний прогноз по містах на день
- 20 лютого
-
21:24Красиво і зі смаком: поради, які зроблять ваш ранковий секс ідеальним
-
19:21Самостійна подорож до Болгарії: як усе організувати і зекономити
-
18:02Доктор Комаровський присоромив людей за реакцію на повернення українців з Китаю
-
14:26Усі в шоці: з'явились фото українців, яких евакуювали з Уханя
-
12:13Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото
-
11:05Куди евакуюють українців, які прилетіли з Уханя: Зеленський розсекретив місце
-
07:14Погода в Україні 20 лютого: у яких областях пройдуть дощі
- 19 лютого
-
21:20Що таке хентай чи генг-бенг: які види сексу та категорії є на Pornhub
-
19:51Що заборонено туристам робити в Італії: перелік, який врятує вашу відпустку
-
16:05ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про алкоголь та напої
-
13:31Україна домовилася про безвіз з ще однією країною
-
11:51THE HARDKISS – Косатка: дивіться новий кліп гурту із чуттєвою Юлією Саніною