Леся Українка – Contra spem spero: текст, аналіз та історія вірша

Леся Українка "Без надії сподіваюся" – один з улюблених віршів серед українців. У цій поезії поетеса вірить, що після життєвих негараздів настає біла смуга. Дивіться відео, як потрібно декламувати цей вірш. Також до вашої уваги текст та аналіз "Contra spem spero!"

"Contra spem spero" – найвідоміший вірш Лесі Українки. Ця поезія утверджує оптимізм та відкидає тугу, яка виникає через життєві негаразди. Ліричну героїню вірша часто ототожнюють з поетесою. Вона ж намагається радіти життю та закликає цінувати кожну мить.

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Леся Українка – Contra spem spero! Текст вірша

Гетьте, думи, ви, хмари осінні!

То ж тепера весна золота!

Чи то так у жалю, в голосінні

Проминуть молодії літа?

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Жити хочу! Геть думи сумні!

Я на вбогім сумнім перелозі

Буду сіять барвисті квітки,

Буду сіять квітки на морозі,

Буду лить на них сльози гіркі.

І від сліз тих гарячих розтане

Та кора льодовая, міцна,

Може, квіти зійдуть – і настане

Ще й для мене весела весна.

Я на гору круту крем’яную

Буду камінь важкий підіймать

І, несучи вагу ту страшную,

Буду пісню веселу співать.

В довгу, темную нічку невидну

Не стулю ні на хвильку очей,

Все шукатиму зірку провідну,

Ясну владарку темних ночей.

Так! я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Буду жити! Геть думи сумні!

"Contra spem spero!" – слухайте вірш Лесі Українки у виконанні диктора:

Є багато аудіоверсій "Без надії сподіваюсь". Однією з найцікавіших стала робота українського музиканта, яку він підготував для конкурсу "Ідентифікація" від проєкту "Відкривай Україну" у 2017 році. Максим вирішив написати до улюбленого вірша молодіжний трек.

Макс Пташник – Contra spem spero! Слухайте вірш Лесі Українки у сучасній обробці та виконанні:

Історія написання вірша "Без надії сподіваюсь"

"Contra spem spero!" перекладається з латинської мови "Без надії сподіваюсь!" Цей вірш Леся Українка написала у 1890 році. Його було вперше надруковано в збірці "На крилах пісень" через три року, в 1893 році, а видали збірку у Львові. Цей текст вважається повним, адже для київського видання цієї ж збірки Леся Українка скоротила поезію – видалила дві строфи (сьому і восьму), а перед тим видалила ще дві строфи.

Назва поезії походить від вислову Овідія "Contra spiro, spero", що з латинської перекладається "Без надії, сподіваюсь". Взагалі така сентенція "Contra spem spero" стала для Лесі Українки своєрідним життєвим девізом. Адже поетеса хворіла з самого дитинства, проте залишалась сильною духом. Її навіть Франко називав "єдиним мужчиною в нашому письменстві".

Аналіз вірша "Contra spem spero!" Лесі Українки

До вашої уваги короткий аналіз поезії:

Тема : роздуми про негаразди у житті та сподівання на краще

: роздуми про негаразди у житті та сподівання на краще Головна думка : рішучість у змаганні з власними проблемами

: рішучість у змаганні з власними проблемами Ідея : віра в те, що після чорної смуги настане біла

: віра в те, що після чорної смуги настане біла Віршований розмір: трьохстопний анапест

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: владарка темних ночей Звертання : Гетьте, думи, ви хмари осінні! Геть, думи сумні!

: Гетьте, думи, ви хмари осінні! Геть, думи сумні! Уся поезія побудована на антитезах.

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