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50 синонімів до слова "кохати", які допоможуть висловити почуття українською
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Українська мова – милозвучна та багатогранна. Переконайтеся, наскільки чудовою є наша рідна мова: до вашої уваги цілих 50 синонімів до слова "кохати"!
Українська мова чудово пасує для зізнань у коханні, адже багата на синоніми! Кожне слово й кожен синонім має свій відтінок, але це лише додає особливої колоритності. Під час романтичних переживань ви можете використовувати багато означень своїх почуттів та прихильності іншій людині.
Це цікаво: 40 синонімів до слова "завірюха", які показують багатство української мови
Обирайте синонім із нашого переліку та дивуйте інших своєю багатою мовою!
50 слів про любов і почуття
- цілувати
- цьомати
- цьомкати
- цмокати
- чмокати
- чоломкати
- обціловувати
- виціловувати
- обіймати
- обнімати
- огортати
- обвивати
- обхоплювати
- оповивати
- пригортати
- стискати
- облапити
- притулити
- прихилити
- плекати
- голубити
- пестити
- леліяти
- викохувати
- пестувати
- любити
- улюбляти
- пропадати
- сохнути
- обожнювати
- божествити
- боготворити
- ніжити
- милувати
- любувати
- приласкати
- лащити
- фліртувати
- залицятися
- упадати
- женихатися
- загравати
- кокетувати
- займати
- увиватися
- волочитися
- романсувати
- горнутися
- липнути
- чіплятися
Насправді – синонімів до цього слова є значно більше, тож якщо ви знаєте ще якісь цікаві варіанти – пишіть у коментарях!
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