50 синонімів до слова "кохати", які допоможуть висловити почуття українською

Українська мова – милозвучна та багатогранна. Переконайтеся, наскільки чудовою є наша рідна мова: до вашої уваги цілих 50 синонімів до слова "кохати"!

Українська мова чудово пасує для зізнань у коханні, адже багата на синоніми! Кожне слово й кожен синонім має свій відтінок, але це лише додає особливої колоритності. Під час романтичних переживань ви можете використовувати багато означень своїх почуттів та прихильності іншій людині.

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Обирайте синонім із нашого переліку та дивуйте інших своєю багатою мовою!

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цілувати цьомати цьомкати цмокати чмокати чоломкати обціловувати виціловувати обіймати обнімати огортати обвивати обхоплювати оповивати пригортати стискати облапити притулити прихилити плекати голубити пестити леліяти викохувати пестувати любити улюбляти пропадати сохнути обожнювати божествити боготворити ніжити милувати любувати приласкати лащити фліртувати залицятися упадати женихатися загравати кокетувати займати увиватися волочитися романсувати горнутися липнути чіплятися

Насправді – синонімів до цього слова є значно більше, тож якщо ви знаєте ще якісь цікаві варіанти – пишіть у коментарях!

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