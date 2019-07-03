Лайся красиво: колоритні українські матюки на всі випадки життя

Українська мова багата не тільки на красиві слова, а й на влучні гострі фразочки, від яких стає і смішно, і грішно. Проте не всі звичні матюки є нашими, адже справжня українська лайка геть відрізняється від російської. Якщо ти цього не знав – жуй сраку! Або ж читай далі ;)

Ольга Богомолець зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про очищення української мови від матюків під назвою "Про протидію лихослів'ю". Нардеп виступає за "дематюкацію мови", та ми вважаємо, що лайка – теж частина культурного надбання українців, тож замість того, щоб її позбуватися – краще вивчити справжні українські мати.

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За даними мовознавців, наша лайка походить із козацьких часів, а знаменитий лист запорожців турецькому султану став взірцем добірних матюків. Якщо ви зауважили, вони насправді є не так образливими, а, скоріше, навіть курйозними. Тому сміливо використовуйте ці словечка в своїй мові, якщо вони доречні. Звісно, перегинати палицю не потрібно, але якщо вам не вистачає цензурних слів для висловлення емоцій – чом би не послати всіх гімнюків до біса?

Ти – шайтан турецький, проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера внук. Який ти в дідька лицар, коли не вмієш голим гузном їжака забити?! Не годен ти синів християнських під собою мати! Вавилонський ти кухар, македонський колесник, єрусалимський броварник, олександрійський козолуп, Великого і Малого Єгипту свинар, вірменська свиня, подільський кат, московський злодій, самого гаспида байстрюк, бо дідько втисся твоїй матері, усього світу й підсвіту блазень, а в нашого Бога найостанніший дурень. Тебе самого і твого війська ми не боїмось – землею і водою будемо битися з тобою, нехристе проклятий!

Картина Рєпіна, як запорожці пишуть листа турецькому султану

Однак посилати їх нах*й – не варто, адже це непритаманна українцям лайка. Наша ґрунтується геть на інших засадах, аніж московська. Як ви могли зауважити, російські матюки – грубі, брутальні, сексоцентричні або ж відгенітальні. Тобто всі нецензурні слова, в основі яких статевий акт або статеві органи, походять з Росії. Використання такої лексики не тільки є огидним, а ще й принижує сам секс, хоча нічого поганого в ньому нема.

Матюки, які ми запозичили в поляків, теж схожі до російських. Проте й вони здебільшого ґрунтуються на сексі та геніталіях. Особливо популярне лайливе слово kurwa використовують в Польщі для висловлення різних емоцій. У нас, здебільшого, його вживають для опису непристойної дівчини або ж як вставне слово.

А от українська лайка більше нагадує європейську. В її основі не секс – а копроректальні процеси, тобто все, що пов'язане з дупою та дефекаціями. Існує теорія, за якою для націй, котрі виділяються своєю фізичною охайністю, найстрашніше, що може бути, – це екскременти. Назвати когось так – означає болісно нагадати про найгірше. Загалом культура гівна домінує над секс-культурою не лише в Україні. Вона також переважає у німців, чехів, латишів, французів, англійців. Порівняйте: французьке Мerde, німецьке Scheisse, Dreck, Lecken Sie mir Arsch, польське Gówno.

Якщо в російському варіанті кажуть про*бати, то в українському – просрати.

Ще одна категорія української лайки пов'язана з нечистою силою. Оскільки наші предки були дуже віруючими, то найгіршим покаранням для свого опонента вони вважали послати того до чорта. Якщо щось йшло не за планом, то всьому виною був той же біс. А справді: якого дідька ми не вживаємо автентичні українські матюки, а щоразу згадуємо чоловічий статевий орган?

Можливо, річ у тому, що багато українців не знають, як правильно лаятись. А дарма, адже наше лихослів'я є м'якшим за звичні мати, але при цьому більш колоритним. Дивіться самі!

Якщо вас хтось дістав до печінок, то ви можете назвати його так: гімно, гімно собаче, срака, гімнюк (-х), (гімнючка), засранець (засранка), серун (серуха), дристун, бздюха, бздун, бздир, сцикун, сцикуха.

Як аргумент у суперечці можна вживати лайливі фрази:

серу-матері

насеру твоїй матері

поцілуй мене в сраку

поцілуй собаку в сраку

йди ти в сраку

щоб ти всрався

трясця твоїй матері

а щоб ти падло дристало та й пристало

а щоб тобі булька з носа вискочила

насери собі в голови, щоб м'якіше спать було.

Для того, щоб висловити своє невдоволення кимось чи чимось, використайте такі фрази: матері його ковінька, сто копанок чортів тобі в печінку, к чорту, до біса, під три чорти, холєра ясна, шляк би тебе трафив, а щоб ти скис, най тебе качка копне, хай тобі грець, а щоб тобі повилазило.

Короткий словник української лайки

Бздун (бздюха) – той, хто випускає гази

– той, хто випускає гази Бовдур; бевзь; телепень – про нерозумну людину

– про нерозумну людину Вайло – неповоротка, незграбна людина; тюхтій

– неповоротка, незграбна людина; тюхтій Вилупок – про людину з негативними рисами

– про людину з негативними рисами Гаспид – те саме, що чорт; диявол, дідько, біс; ще – змій, плазун

– те саме, що чорт; диявол, дідько, біс; ще – змій, плазун Дурбелик – дурник, лох

– дурник, лох Гепа, мандрика, гузно, срака – сідниці

– сідниці Курва; лярва; хвойда – гуляща жінка

– гуляща жінка Мерзотник – особа, здатна на всіляку підлість; негідник

– особа, здатна на всіляку підлість; негідник Наволоч – підлі, нікчемні, шкідливі для суспільства люди; набрід

– підлі, нікчемні, шкідливі для суспільства люди; набрід Недотепа – людина, яка не вміє зробити що-небудь, як слід; невміла людина; розумово обмежена, тупа людина; дурень

– людина, яка не вміє зробити що-небудь, як слід; невміла людина; розумово обмежена, тупа людина; дурень Скурвитися — змінитися в гірший бік

— змінитися в гірший бік Сратися — сваритися

— сваритися Стерво – підла, негідна людина; мерзотник

– підла, негідна людина; мерзотник Падлюка; погань; покидьок – негідна, нікчемна людина, що викликає зневагу

– негідна, нікчемна людина, що викликає зневагу Пересрати — боятися

— боятися Шмаркач – малолітній або дуже молодий, недосвідчений, невмілий

– малолітній або дуже молодий, недосвідчений, невмілий Шибеник – той, хто заслуговує шибениці; негідник; те саме, що бешкетник

Колоритні лайливі фразеологізми

Так шкода, як корові заднє коліно всрать! – коли зовсім не шкода

– коли зовсім не шкода Сери, перди, грійся – коли нічого ще не зроблено, а в тебе вже вимагають звіт

– коли нічого ще не зроблено, а в тебе вже вимагають звіт До дупи така дупа, же си пердне, так не смердне! – про безглузду роботу

– про безглузду роботу Їсти – не срати, можна почекати – не треба поспішати

– не треба поспішати То мені потрібне, як до дупи дверці – коли тебе переконують зробити щось, але ти не хочеш

– коли тебе переконують зробити щось, але ти не хочеш В сраці був, гівно видів – коли людина впевнено говорить про те, в чому не розбирається

– коли людина впевнено говорить про те, в чому не розбирається Як у борщ срать – ваш вислів геть недоречний

– ваш вислів геть недоречний Срав пес, перділи гуси – вживається у ситуаціях, коли нічого не можна вдіяти

– вживається у ситуаціях, коли нічого не можна вдіяти Як півсраки з-за куща – геть нічого не видно

– геть нічого не видно Як не срачка, так пердячка – що не день, то гірше

– що не день, то гірше Не роби з гівна сметану – не варто прикрашати прикру ситуацію

– не варто прикрашати прикру ситуацію Все гівно, крім сцяк – дуже прикра ситуація

– дуже прикра ситуація Нє то нє, цілюй конє – аргументований спосіб залишити останнє слово за собою

– аргументований спосіб залишити останнє слово за собою Як не гівно, то засрана тріска – коли ситуація не стає кращою

– коли ситуація не стає кращою Самотній, як палець в сраці – і справді дуже самотній

– і справді дуже самотній Коханий – сім разів у сраку пропханий – близька серцю людина

– близька серцю людина Пішов, як за море срати – коли когось довго нема

– коли когось довго нема Не плети гівно дівці в коси – розповідати небилиці

– розповідати небилиці Щоб тя гівно доганяло! – щоб не було тобі спокою

– щоб не було тобі спокою А гімна мерзлого не хочеш? – коли твоє прохання важко виконати

– коли твоє прохання важко виконати Чого крутишся, як гімно в ополонці? – не метушись

Української лайки є достобіса, але не передайте куті меду та використовуйте ці колоритні словечка тільки в доречних ситуаціях.

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