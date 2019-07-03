На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Лайся красиво: колоритні українські матюки на всі випадки життя
-
- 243
Українська мова багата не тільки на красиві слова, а й на влучні гострі фразочки, від яких стає і смішно, і грішно. Проте не всі звичні матюки є нашими, адже справжня українська лайка геть відрізняється від російської. Якщо ти цього не знав – жуй сраку! Або ж читай далі ;)
Ольга Богомолець зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про очищення української мови від матюків під назвою "Про протидію лихослів'ю". Нардеп виступає за "дематюкацію мови", та ми вважаємо, що лайка – теж частина культурного надбання українців, тож замість того, щоб її позбуватися – краще вивчити справжні українські мати.
Це цікаво: Реакція мережі на законпроект Богомолець про заборону матюків
За даними мовознавців, наша лайка походить із козацьких часів, а знаменитий лист запорожців турецькому султану став взірцем добірних матюків. Якщо ви зауважили, вони насправді є не так образливими, а, скоріше, навіть курйозними. Тому сміливо використовуйте ці словечка в своїй мові, якщо вони доречні. Звісно, перегинати палицю не потрібно, але якщо вам не вистачає цензурних слів для висловлення емоцій – чом би не послати всіх гімнюків до біса?
Ти – шайтан турецький, проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера внук. Який ти в дідька лицар, коли не вмієш голим гузном їжака забити?! Не годен ти синів християнських під собою мати! Вавилонський ти кухар, македонський колесник, єрусалимський броварник, олександрійський козолуп, Великого і Малого Єгипту свинар, вірменська свиня, подільський кат, московський злодій, самого гаспида байстрюк, бо дідько втисся твоїй матері, усього світу й підсвіту блазень, а в нашого Бога найостанніший дурень. Тебе самого і твого війська ми не боїмось – землею і водою будемо битися з тобою, нехристе проклятий!
Однак посилати їх нах*й – не варто, адже це непритаманна українцям лайка. Наша ґрунтується геть на інших засадах, аніж московська. Як ви могли зауважити, російські матюки – грубі, брутальні, сексоцентричні або ж відгенітальні. Тобто всі нецензурні слова, в основі яких статевий акт або статеві органи, походять з Росії. Використання такої лексики не тільки є огидним, а ще й принижує сам секс, хоча нічого поганого в ньому нема.
Матюки, які ми запозичили в поляків, теж схожі до російських. Проте й вони здебільшого ґрунтуються на сексі та геніталіях. Особливо популярне лайливе слово kurwa використовують в Польщі для висловлення різних емоцій. У нас, здебільшого, його вживають для опису непристойної дівчини або ж як вставне слово.
А от українська лайка більше нагадує європейську. В її основі не секс – а копроректальні процеси, тобто все, що пов'язане з дупою та дефекаціями. Існує теорія, за якою для націй, котрі виділяються своєю фізичною охайністю, найстрашніше, що може бути, – це екскременти. Назвати когось так – означає болісно нагадати про найгірше. Загалом культура гівна домінує над секс-культурою не лише в Україні. Вона також переважає у німців, чехів, латишів, французів, англійців. Порівняйте: французьке Мerde, німецьке Scheisse, Dreck, Lecken Sie mir Arsch, польське Gówno.
Якщо в російському варіанті кажуть про*бати, то в українському – просрати.
Ще одна категорія української лайки пов'язана з нечистою силою. Оскільки наші предки були дуже віруючими, то найгіршим покаранням для свого опонента вони вважали послати того до чорта. Якщо щось йшло не за планом, то всьому виною був той же біс. А справді: якого дідька ми не вживаємо автентичні українські матюки, а щоразу згадуємо чоловічий статевий орган?
Можливо, річ у тому, що багато українців не знають, як правильно лаятись. А дарма, адже наше лихослів'я є м'якшим за звичні мати, але при цьому більш колоритним. Дивіться самі!
Якщо вас хтось дістав до печінок, то ви можете назвати його так: гімно, гімно собаче, срака, гімнюк (-х), (гімнючка), засранець (засранка), серун (серуха), дристун, бздюха, бздун, бздир, сцикун, сцикуха.
Як аргумент у суперечці можна вживати лайливі фрази:
- серу-матері
- насеру твоїй матері
- поцілуй мене в сраку
- поцілуй собаку в сраку
- йди ти в сраку
- щоб ти всрався
- трясця твоїй матері
- а щоб ти падло дристало та й пристало
- а щоб тобі булька з носа вискочила
- насери собі в голови, щоб м'якіше спать було.
Для того, щоб висловити своє невдоволення кимось чи чимось, використайте такі фрази: матері його ковінька, сто копанок чортів тобі в печінку, к чорту, до біса, під три чорти, холєра ясна, шляк би тебе трафив, а щоб ти скис, най тебе качка копне, хай тобі грець, а щоб тобі повилазило.
Короткий словник української лайки
- Бздун (бздюха) – той, хто випускає гази
- Бовдур; бевзь; телепень – про нерозумну людину
- Вайло – неповоротка, незграбна людина; тюхтій
- Вилупок – про людину з негативними рисами
- Гаспид – те саме, що чорт; диявол, дідько, біс; ще – змій, плазун
- Дурбелик – дурник, лох
- Гепа, мандрика, гузно, срака – сідниці
- Курва; лярва; хвойда – гуляща жінка
- Мерзотник – особа, здатна на всіляку підлість; негідник
- Наволоч – підлі, нікчемні, шкідливі для суспільства люди; набрід
- Недотепа – людина, яка не вміє зробити що-небудь, як слід; невміла людина; розумово обмежена, тупа людина; дурень
- Скурвитися — змінитися в гірший бік
- Сратися — сваритися
- Стерво – підла, негідна людина; мерзотник
- Падлюка; погань; покидьок – негідна, нікчемна людина, що викликає зневагу
- Пересрати — боятися
- Шмаркач – малолітній або дуже молодий, недосвідчений, невмілий
- Шибеник – той, хто заслуговує шибениці; негідник; те саме, що бешкетник
Колоритні лайливі фразеологізми
- Так шкода, як корові заднє коліно всрать! – коли зовсім не шкода
- Сери, перди, грійся – коли нічого ще не зроблено, а в тебе вже вимагають звіт
- До дупи така дупа, же си пердне, так не смердне! – про безглузду роботу
- Їсти – не срати, можна почекати – не треба поспішати
- То мені потрібне, як до дупи дверці – коли тебе переконують зробити щось, але ти не хочеш
- В сраці був, гівно видів – коли людина впевнено говорить про те, в чому не розбирається
- Як у борщ срать – ваш вислів геть недоречний
- Срав пес, перділи гуси – вживається у ситуаціях, коли нічого не можна вдіяти
- Як півсраки з-за куща – геть нічого не видно
- Як не срачка, так пердячка – що не день, то гірше
- Не роби з гівна сметану – не варто прикрашати прикру ситуацію
- Все гівно, крім сцяк – дуже прикра ситуація
- Нє то нє, цілюй конє – аргументований спосіб залишити останнє слово за собою
- Як не гівно, то засрана тріска – коли ситуація не стає кращою
- Самотній, як палець в сраці – і справді дуже самотній
- Коханий – сім разів у сраку пропханий – близька серцю людина
- Пішов, як за море срати – коли когось довго нема
- Не плети гівно дівці в коси – розповідати небилиці
- Щоб тя гівно доганяло! – щоб не було тобі спокою
- А гімна мерзлого не хочеш? – коли твоє прохання важко виконати
- Чого крутишся, як гімно в ополонці? – не метушись
Української лайки є достобіса, але не передайте куті меду та використовуйте ці колоритні словечка тільки в доречних ситуаціях.
Тест: Визнач, який у тебе словниковий запас!
-
18:00Гороскоп на 4 липня 2019: Діви та Терези нарешті проявлять себе сповна
-
17:57З'явилися характеристики планшета Galaxy Tab A8
-
17:41Люди недооцінюють шкоду пасивного алкоголізму: несподіване дослідження
-
17:22Скільки українці витрачають на ліки в рік: дослідження
-
17:13Максимальна безпека: Tesla Model 3 встановила рекорд краш-тесту Euro NCAP
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:05Демони й таємниці: 5 книг, у яких оживає історія
-
16:5655-річний Бред Пітт знявся в стильній фотосесії
-
16:43В Австрії заборонили курити в барах і ресторанах
-
16:26Власники OnePlus 7 Pro поскаржилися на "спам" від виробника
-
16:15Сонячне затемнення 2019 показали в яскравих знімках
-
15:40Лікарі розповіли, кому не варто їсти диню
-
15:32Лайся красиво: колоритні українські матюки на всі випадки життя
-
15:19Продавець морозива у США оголосив війну блогерам
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:54Тіна Кароль розбурхала мережу відвертими фото
-
14:44Новий кліп Майлі Сайрус у латексі підкорює мережу (18+)
-
14:31Дорофєєва з Позитивом знялися у сексуальній фотосесії для журналу XXL
-
14:17Яки виглядає рожевий Dodge, який створили спеціально для жінок: фото
-
13:50Дематюкація мови: реакція мережі на законпроект Богомолець про заборону матюків
-
13:47Життя з лисицею: кумедне відео стало хітом мережі
-
13:29Apple випустить бюджетний iPhone, щоб конкурувати з Xiaomi і Meizu
-
13:15Сексуальна балерина: каліфорнійська модель розбурхала Instagram
-
12:54Гаряча дівчина: Леся Нікітюк в бікіні роздражнила мережу пікантними знімками з Італії
-
12:42У цього кота крутіша зачіска, ніж в людей: епічні фото
-
15:32Лайся красиво: колоритні українські матюки на всі випадки життя
-
13:50Дематюкація мови: реакція мережі на законпроект Богомолець про заборону матюків
-
11:00День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті
-
07:17Погода в Україні 3 липня: на півдні відчутно посилиться спека
- 02 липня
-
22:525 секс-фішок, які здебільшого можливі лише у порно
-
19:14Якщо дуже хочеться: чим можна сміливо підкріпитися ввечері
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Карла Бруні (18+)
-
14:35ТЕСТ: Дізнайся, який ти літній напій!
-
12:30Відпочинок у Бакоті: чим вражає українська Атлантида і як туди доїхати
-
10:00Як пережити спеку: прості лайфхаки, які врятують вас цього літа
-
07:15Повне сонячне затемнення 2 липня 2019: що можна і не можна робити
- 01 липня
-
21:25Лікарі зруйнували найпопулярніші міфи про секс
-
18:35Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно
-
15:14Як підвищити рівень тестостерону: прості поради
-
12:00Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку
-
10:45Голос Діти 5 сезон 6 випуск: хто залишився у шоу після вокальних боїв
-
09:15Українцям підвищили пенсії з 1 липня 2019: кому і на скільки
-
07:55Уляна Супрун розповіла несподівану правду про популярні ягоди
- 30 червня
-
21:51Чи здатна кава допомогти вам схуднути
-
20:01Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Золоті піски
-
18:21Скільки українців впевнені у завтрашньому дні: опитування
-
17:25Дівчина тижня: відверта красуня Хлоя Терає, яка зводить з розуму своїми формами (18+)
-
12:20Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
10:25Нова популярна музика: плейлист найкрутіших пісень літа
-
08:15Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся