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10 звичних слів, які насправді не є українськими
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В Україні мешкає багато національних меншин, тож українська мова насичена іншомовними словами, які вже стали звичними для нас. Читайте далі та дізнайтеся, які слова з інших мов використовують українці у своїх розмовах.
Важливо пам'ятати своє коріння та своє походження. Україна – багатонаціональна країна. Здавна, щонайменше з XIX століття, на території України живуть сформовані національні громади.
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Представники цих груп живуть й досі в Україні великими скупченнями в певних місцевостях, поширеність їхньої мови локалізована.
Мови національних меншин в Україні
- Російська мова
Основна локація: переважно Схід і Південь України
Слово "парусина" походить від російського слова "парус". Українською "парус" перекладається, як "вітрило", проте слово парусина вже стало українським. Це цупка конопляна, лляна чи напівлляна тканина з товстої пряжі, яка має високу міцність і стійка до вологи.
- Білоруська мова
Основна локація: Полісся
Слово "калач" означає білий обрядовий хліб особливої форми, випечений із крученого й переплетеного тіста. Саме слово білоруське, проте вжилося в українську мову.
- Вірменська мова
Основна локація: Крим, Галичина, Прикарпаття, Київ, Чернівці, міста Сходу України
- Польська мова
Основна локація: Житомирщина, Вінниччина, Галичина, частково Буковина
Слово "бричка" польською буде "bryczka". Це легкий напіввідкритий пасажирський кінний повіз. Українці перебрали це слово на позначення такого транспорту.
- Словацька мова
Основна локація: Закарпаття
- Чеська мова
Основна локація: Волинь
Слово "гасло" має чеське походження. Означає умовне слово для обопільного розпізнання, сигнал.
- Болгарська мова
Основна локація: Одеська, Запорізька область
- Їдиш
Основна локація: переважно великі міста Правобережжя і Заходу України — Київ, Одеса, Чернівці
Виявляється, що слово "праска" має єврейське походження від "пресл". Це засіб для розрівнювання складок на тканині. Синоніми: утюг, залізко, желізко.
- Чуваська мова
Основна локація: Крим
- Естонська мова
Основна локація: Крим
- Німецька мова
Основна локація: Захід Закарпаття
Слово "бурштин" має німецьке походження й означає скам'янілу дерев'янисту смолу, з якої виготовляють різні дрібні вироби та прикраси.
- Ромська мова
Основна локація: Закарпаття, Крим, Одеська область
- Румунська мова
Основна локація: Буковина, Схід Закарпаття, Одеська, Кіровоградська області
Слово "гирло" або ж устя річки має румунське походження.
- Албанська мова
Основна локація: Одеська, Запорізька області
- Грецька мова
Основна локація: Донецька область
"Вохра" з грецької мови має значення жовтуватого природного мінерального пігменту з гідроокису заліза й глини. Його застосовують для виготовлення фарб.
- Новоассирійська мова
Основна локація: Донецька область, частково міста Наддніпрянщини
- Татарська мова
Основна локація: Схід України, переважно Донбас
Слово "ватага" татарського походження й використовується на позначення загону, натовпу, зграї, стадо дрібної худоби.
- Гагаузька мова
Основна локація: Одеська область
- Угорська мова
Основна локація: Закарпаття
Слово "ґазда" прийшло в українську з угорської й означає господар або заможний селянин.
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