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Курс валют в Україні: прогноз, коли гривня впаде, а долар – зросте
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31 липня курс гривні в обмінниках побив чотирирічний максимум. Дізнайтесь, чому впав долар та чи довго триватиме посилення української валюти.
Сьогодні котирування гривні до долара становить рекордні 24,99 грн/$. Євро купують по 27,56 гривні, а продають по 28,06 гривні. Востаннє такий курс був ще в середині серпня 2016 року.
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Чому гривня зросла, а долар впав?
Аналітики стверджують, що головною причиною зміцнення курсу гривні є гроші іноземних інвесторів, які купують гривневі облігації внутрішньої держпозики (ОВДП). "Основний фактор – це великий попит з боку іноземних інвесторів на державні боргові папери, номіновані в гривні. Іноземці продають валюту і на отриману гривню купують ОВДП, тим самим продавлюючи курс долара вниз, але допомагаючи НБУ поповнювати валютні резерви країни", — сказав директор департаменту казначейства і фондових ринків "Правекс Банку" Артем Красовський у коментарі НВ.
За його словами, рекордні вкладення іноземних інвесторів в ОВДП збіглися зі сприятливою ціновою кон'юнктурою на зовнішніх ринках, що позитивно впливає на торговельний баланс країни, а також з успішно проведеними виборами.
Ще однією причиною зміцнення гривні експерти називають зростання цін на залізорудну сировину, помітним експортером якої Україна є. Зростання склало десятки відсотків за кілька місяців.
Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса пояснює, що зміцнення гривні відображає сезонний тренд, що існує вже три роки, хоча цьогоріч він був трохи різкішим, ніж раніше.
Починаючи з лютого, гривня зміцнюється і це зміцнення триває до середини-кінця літа. У цьому році тренд посилюється завдяки вкрай сприятливій ситуації для національної валюти, – наголошує він.
Водночас експерт пригадав, що тренд до зміцнення гривні цього року ненадовго змінювався у червні через інтерв'ю бізнесмена Ігоря Коломойського Financial Times, у якому він підтримав дефолт. Але після запевнень президента Володимира Зеленського, що дефолту не буде, ринок заспокоївся.
Коли курс валют в Україні зміниться?
Банкіри переконують, що курс гривні перебуватиме на поточному рівні доти, доки облікова ставка НБУ буде залишатися високою. Точно спрогнозувати, коли національна валюта впаде, неможливо, адже доля гривні в тому числі залежить від іноземних інвестицій. Директор департаменту казначейства і фінансових установ "ОТП банку" Антон Коваленко впевнений, що сьогоднішній тренд триватиме до кінця літа. З ним погоджуються й інші банкіри.
Статистика останніх років показує, що традиційно девальвація гривні відбувається в серпні-вересні, чому, зокрема, сприяють більш активні закупівлі газу перед опалювальним сезоном. Проте, якщо нерезиденти продовжать активно інвестувати в ОВДП, ця статистика може бути порушена, — сказав директор департаменту казначейства Піреус Банку Ігор Якобчук.
Послаблення гривні може загальмувати також зростання експорту сільськогосподарських товарів восени, яке збігається з піком імпорту закордонних товарів.
Попри це, не слід забувати про політичний фактор. Фахівці застерігають, що за несприятливої ситуації інвестори, можливо, захочуть вивести капітал з країни, що призведе девальвації гривні до рівнів 27-28 грн за долар США. Тож політика нового уряду теж вплине на валютний ринок.
Економіст Сергій Фурса прогнозує, що вже під кінець року долар коштуватиме 27-28 гривень.
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