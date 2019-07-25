Нацбанк назвав найпопулярніші в Україні системи переказу коштів

Станом на 1 липня на території України було зареєстровано 37 систем переказу коштів, з них 30 – створені резидентами, сім – нерезидентами.

У першому півріччі через системи переказу коштів в межах України було переведено 93,28 млрд грн або 3,5 млрд доларів (73,23% від загального обсягу переказів).

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"Переважний обсяг внутрішньодержавних переказів (90%) традиційно припадає на системи, створені небанківськими установами. Найбільший обсяг переказів в межах України (майже 68,2%) здійснили дві системи переказу коштів – Forpost і Поштовий переказ (АТ Укрпошта)", – розповіли в НБУ.

З початку 2019 року через системи переказу коштів найбільше грошей в Україну надійшло з США та Італії.

"За обсягами транскордонних переказів лідерство зберігають системи переказу коштів, створені резидентами США (Western Union, MoneyGram, RIA): 92% – в Україні і 97% – з України", – відзначили в Нацбанку.

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