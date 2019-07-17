В НБУ назвали найпопулярнішу купюру

У готівковому обігу в Україні на 1 липня 2019 року перебуває готівка на загальну суму у 393,8 мільярда гривень. Серед яких банкнот – 391,3 мільярда гривень (2,8 млрд штук) і монет – 2,4 мільярда гривень (13,2 млрд штук). Про це повідомили в прес-службі Національного банку.

Як відзначили в Національному банку України, в порівнянні з початком року готівка в обігу зменшилася на 6,4 мільярда гривень (або на 1,6%). "Така тенденція пов'язана зі стабільним трендом зростання популярності безготівкових розрахунків", – йдеться в повідомленні.

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Найбільше за кількістю в готівковому обороті України є банкнот номіналом у 200 гривень і розмінних монет номіналом 10 копійок (23% і 29% відповідно). Середня кількість банкнот на одного українця становила 67 штук, а монет різних номіналів – 314 штук.

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