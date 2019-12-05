Кунілінгус, мінет та інші пестощі: 6 міфів про оральний секс (18+)

Попри цілу низку сексуальних революцій, які зробили статеве життя більш відкритим і різноманітним, досі існує чимало тем, оповитих міфами та забобонами. Читайте та дізнайтеся, що про оральний секс правдиве, а що вигадки.

У сексуальній освіті тема оральних пестощів найбільш навантажена домислами та помилками. Ці міфи найбільш небезпечні для здоров'я партнерів.

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Міф 1: оральні ласки повністю безпечні

У розмовах про безпечний секс здебільшого акцентують увагу тільки на вагінальних й анальних контактах. Не забувайте про оральні ласки. Доктор медичних наук Сьюзен Бард з "Manhattan Dermatology Specialists" впевнена, що така легковажність здатна завдати серйозної шкоди організму.

Так, від орального сексу не можна завагітніти, але можна передати венеричні захворювання. Такі зараження через оральні ласки не є рідкістю. Герпес, вірус папіломи людини, сифіліс та гонорею лікують так само часто як в роті, так і на геніталіях. Хвороби процвітають від незахищеного орального сексу.

Нагадуємо про те, що при переході від орального сексу до вагінального або анального (і навпаки), потрібно використовувати новий презерватив.

Для захисту себе і партнера під час орального сексу, доктор Бард рекомендує використовувати презервативи, так само як і при будь-якому іншому виді статевого контакту. Сучасні виробники пропонують для цих цілей спеціальні ультратонкі та теплопровідні моделі кондомів.

Для кунілінгуса можна використовувати спеціальну серветку, яку можна купити або виготовити самостійно зі звичайного ультратонкого презерватива.

Міф 2: стан ротової порожнини не пов'язаний з оральними ласками

Пари, які збираються зайнятися оральним сексом, зазвичай не думають про те, що їх дії здатні позначитися на стані здоров'я ротової порожнини.

Доктор Даміан Джейкоб М. Сендлер радить серйозніше ставитися до подібних питань: "Є думка, що сперма шкідлива для зубів. Річ у тому, що в її склад входить ряд кислот, і вони також негативно впливають на зуби, як і ті кислоти, які потрапляють в порожнину рота під час їжі".

Саме тому фахівець вважає, що після мінета важливо почистити зуби або як мінімум добре прополоскати рот.

Міф 3: полоскання рота допоможе захиститися від хвороб

Незахищений секс може стати причиною зараження венеричними захворюваннями та іншими небезпечними інфекціями. Але навіть ті, хто добре знає про це, ставлять себе в зону ризику через поширену помилку, пов'язаного з полосканням рота.

Багато хто впевнений, що полоскання рота дезінфектором або алкоголем допоможе позбутися від будь-яких бактерій і убезпечить від неприємних сюрпризів при оральних пестощах. Ні, це міф!

Коментуючи цей міф, доктор Сендлер каже наступне: "Кожен день я бачу, принаймні, одного пацієнта, який говорить мені, що вживання алкоголю або полоскання і промивання тіла спиртом, видаляє всі види бактерій і вірусів".

Серед широко поширених помилок лікар також назвав міф про те, що по вигляду і смаку сперми можна діагностувати ті або інші ЗПСШ (захворювання, яку передаються статевим шляхом). Це нісенітниця, що виділення тіла нібито можуть бути безпечними або небезпечними, в залежності від їх виду, смаку або консистенції. І так, попри те, що сперма має тенденцію бути солоною, це не означає, що вона відштовхує віруси та бактерії.

Міф 4: оральний секс вторинний

Директор компанії "Unmentionables" Женев'єва Вестроп застерігає сексуальних партнерів від зневаги оральними ласками. Жінка вважає, що погляд на мінет або кунілінгус, як на необов'язкову частина попередніх ласк, негативно позначається на статевому житті партнерів.

Оральний секс може бути прелюдією, але це також інтимно. Іноді він навіть більш інтимно, ніж проникнення.

Засновник "Touchpoint" Джаред Метью Вайс впевнений, що оральний секс – це не просто "легкий аперитив", а повноцінний спосіб принести один одному задоволення.

Міф 5: оральний секс не гідний обговорень

Розмови на тему сексу неприпустимі при багатьох обставин. Але більшість людей не хочуть говорити на цю тему не тільки під час сімейного обіду, а й наодинці один з одним, у спальні.

Джаред Метью Вайс радить не соромитися і відкрито говорити з партнером на цю тему, не забуваючи при цьому обговорювати й оральні гри: "Багато з нас не говорять, чого хочуть і чого точно не хочуть – ні заздалегідь, ні під час самого сексу. Не дають зрозуміти партнеру навіть коли щось особливо сподобалося. Дай своїй партнерці зворотний зв'язок, скажи, що тобі подобається особливо сильно під час або після сексу. А також підкажи їй спосіб сигналізувати про її почуття. Наприклад, запропонуй їй злегка потягнути тебе за волосся, якщо вона відчуває себе добре і їй подобається те, що ти зараз робиш, або придумайте якийсь інший, свій власний знак. І у зворотну сторону, якщо їй щось не подобається – та ж схема з сигналом".

Міф 6: при оральному сексі потрібно використовувати тільки губи і язик

Те, що оральний секс називається саме оральним, що не накладає на партнерів ніяких суворих обмежень і зобов'язань. Дослідження показали, що більшості чоловіків і жінок в такі моменти не вистачає дотиків пальцями, щоками та навіть носом.

Тому в цій сфері сексуального життя потрібно експериментувати, можливо, навіть більше, ніж в будь-який інший. Трохи відступивши від звичного сценарію, можна знайти новий і зовсім несподіваний спосіб принести один одному задоволення. Головне в цих експериментах думати про відчуття партнера і не забувати про безпеку.

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