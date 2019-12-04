Як запропонувати секс партнеру: 100 креативних, але неочевидних способів

Представництво ООН в Україні у рамках кампанії "16 днів проти ґендерного насильства" розробило 100 варіантів питань, за допомогою яких можна запропонувати зайнятися сексом. Крім стандартного способу, є й цікавіші.

Замість прямого запитання "Займемось сексом?" автори пропонують досить неочевидні метафори: "Може, тойво?", "Попустуємо?", "Вжаримо?", "Поставимо голочку на твою платівочку заради гарної музики?", "Я весь/вся палаю, не даси мені згоріти?" і ще понад 90 інших варіантів.

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100 способів запропонувати секс

1. стрибнемо у ліжечко?

2. хочеш бути моїм/моєю сьогодні?

3. давай сьогодні вночі залишимось тільки удвох?

4. як щодо ранкової кави в моєму ліжку?

5. впустиш мене до себе?

6. кохаймося?

7. розділимо ліжко на двох прямо тут і прямо зараз?

8. дозволиш себе попестити?

9. давай побавимось?

10. займемось сексом?

11. хочеш мене?

12. залишишся зі мною у ліжку до самого ранку?

13. може, підемо до мене та проведемо разом ніч?

14. ти не проти усамітнитись?

15. вжаримо?

16. попустуємо?

17. хочеш зайнятися зі мною коханням?

18. їдьмо до мене не спати до ранку?

19. можна, я робитиму тобі приємно цієї ночі?

20. приймеш мене на ніч до свого ліжка?

21. запалимо цю нічку?

22. полюбимося?

23. як ти дивишся на те, щоб зайнятися сьогодні сексом?

24. дозволиш мені тебе зігріти уночі?

25. прийдеш до мене заночувати?

26. як щодо пізньої вечері в моєму ліжку?

27. знімемо сексуальну напругу сьогодні вночі?

28. хочеш, зроблю тобі інтимний масаж?

29. дозволиш мені пізнати тебе?

30. сексанемось?

31. хочу тебе тут і зараз, а ти?

32. зімнемо постіль разом?

33. може, знімемо номер?

34. побудемо сьогодні секс-бешкетниками?

35. будеш моєю першою/моїм першим?

36. я сьогодні була/був в секс-шопі. спробуємо?

37. ти не проти побавитись у моєму ліжку сьогодні?

38. давай "це" зробимо під моєю ковдрою?

39. перейдемо на новий рівень наших інтимних стосунків?

40. рознесемо це ліжко?

41. гайда до мене, там дуже затишно для інтимного спілкування. ми ж однаково розуміємо слово "інтим"?

42. хочеш, роздягнемося і побачимо, що з цього вийде?

43. поставимо голочку на твою платівочку заради гарної музики?

44. помурчимо цієї ночі?

45. давай я тебе розслаблю, якщо ти мені дозволиш. ок?

46. зайдеш до мене на каву... без кави?

47. можна тебе поцілувати? а там?

48. обійматися? чи, може, кохатися?

49. познайомимось ще ближче?

50. хочеш продовження?

51. давай робити один одному приємно з ночі до ранку?

52. як далеко ти хочеш сьогодні зайти?

53. поснідаємо голими?

54. ну що, хто зверху?

55. давай це знімемо? і це теж?

56. покажи, як зробити тобі приємно?

57. хочу цілувати тебе всюди. не заперечуєш?

58. давай до ранку не одягатись?

59. які з твоїх фантазій будемо здійснювати сьогодні?

60. хочеш відчути мене зсередини?

61. давай не зупинятися усю ніч?

62. спробуймо рухатись в одному ритмі до ранку? я не про танці, якщо що!

63. погортаймо щось із камасутри?

64. хочеш палкої ночі?

65. залоскочеш мене до надприємних відчуттів?

66. ти розділиш ліжко зі мною?

67. як щодо фантастичного вечора та ночі?

68. будемо цієї ночі одним цілим?

69. хочу відчути твою пристрасть. дозволиш?

70. згубимо себе цієї ночі?

71. попестимо твій ноутбук моєю флешкою сьогодні?

72. роздягнемось та займемося ділом?

73. подивимось разом якийсь еротичний фільм із продовженням?

74. можна, я сьогодні бути твоїм/твоєю?

75. влаштуємо “бійку” на подушках чи займемося дорослим сексом?

76. хочеш барвисто-кольористого сексу?

77. давай залишимось удвох для приємного вечора та ночі?

78. може, сьогодні вночі знімемо свій еротичний фільм з нами у головних ролях?

79. як тобі подобається, щоб тебе пестили?

80. може, тойво?

81. хочу тебе ніжно приголубити, не проти?

82. можна, я перерахую усі родимки на твоєму тілі?

83. дитина спить? давай так, щоб не розбудити?

84. давай тонути в обіймах одне одного безперервно цієї ночі?

85. побудемо з тобою наодинці?

86. будеш моєю лебідкою сьогодні вночі?

87. хочеться сексу, а тобі?

88. можна, я виконуватиму твої найпотаємніші бажання?

89. давай вимальовувати візерунки на цих простирадлах своїми тілами?

90. пригорнеш мене...і не тільки?

91. що думаєш про ніч задоволень зі мною сьогодні?

92. хочу напитись тобою! дозволиш?

93. можна, я не відпускатиму тебе до самого ранку?

94. давай сьогодні без слів і без обмежень?

95. жадаю торкатись тебе. куди мене підпустиш?

96. візьмеш мене сильно і тонко?

97. я весь палаю, не даш мені згоріти?

98. моє тіло сумує до болю без тебе. вилікуєш його?

99. давай займемось спортом у ліжку?

100. можна, я буду любити тебе цієї ночі?

Нагадуємо, що запитувати згоди партнера перед сексом потрібно навіть одруженим людям, адже в Україні досі існує стереотип, що секс – це подружній обовʼязок, а зґвалтування всередині сімʼї в принципі не існує. Тому перед інтимною близькістю не забудьте переконатись, що цього хочете не тільки ви.

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