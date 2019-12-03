Премію за найгірший опис сексу вперше присудили відразу двом письменникам (18+)

Лауреатами щорічної премії Bad Sex Awards, яку вручає літературний журнал Literary Review, вперше стали два письменники. Цього року нагороду отримали Дідьє Декуен і Джон Харві.

За словами журі, обидва автори так погано описали сцени сексу, що відзначити лише одного з них було неможливо. Оголошуючи результати голосування, судді заявили: "Зіткнувшись з двома суперниками, ми виявилися не в змозі зробити вибір між ними. Сподіваємося, британці зрозуміють наше тяжке становище".

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"Ми намагалися голосувати, але це не спрацювало. Тоді ми проголосували ще раз, але кінець кінцем явний переможець так і не знайшовся", – додали журі. За їхніми словами, найгіршу сцену не змогли вибрати навіть після декількох годин болісних дебатів.

Дідьє Декуен, лауреат Гонкурівської премії 1977, отримав премію за роман "Серед садів і тихих заплав", що оповідає про Японію XII століття. Одна зі сцен книги виглядає так: "Землистий присмак вразив її. Коли Кацуро був живий і коли його член розправлявся в роті Міюкі, у нього був присмак сирої риби, молодих і теплих пагонів бамбука, а коли він нарешті наливався соками, то за смаком нагадував свіжий мигдаль. А зараз той же самий член під язиком Міюкі був позбавленим смаку, точно як мул в храмових ставках Хеян-ке, коли працівники Служби садів і заплав висушували їх, перед тим як очистити".

Джон Харві, автор детективних романів, удостоївся премії за роман "Мир". Зокрема, завдяки цій сцені: "Вона вся горіла, і жар був в ньому. Він подивився на її досконалу чорну звивистість. Її очі були голодні. Як і його власні, вони горіли вогнем і бажанням. Більш ніж спекотні, більш ніж тропічні: вони удвох наближалися до екватора. Вони обнялися так, ніби цим насильницьким утриманням могли зварити один одного".

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