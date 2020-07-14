Куди українці вирушають на відпочинок 2020: умови в'їзду в найпопулярніші країни

Станом на 14 липня свої кордони для українських туристів відкрили 25 держав світу. При цьому кожна має власні умови в'їзду, яких потрібно дотримуватись. Дивіться повний список країн для відпочинку 2020!

Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, що кількість країн, до яких можуть наразі в'їжджати українці, зросла до 25. Раніше нам відкрили свої кордони Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови, а тепер до них додались Багамські острови та Ліван.

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Станом на 14 липня з країн світу, які приймають українських туристів, найпопулярнішими є Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія. Кожна з них має свої умови в'їзду, обов'язкові до виконання, наголошує міністр інфраструктури Владислав Криклій. Так само й українська сторона визначає правила прибування з цих країн в залежності від епідеміологічної ситуації в них ("зелені" та "червоні" зони).

Туреччина

В'їзд та повернення без обмежень.

Єгипет

В'їзд – необмежений.

Повернення – обов'язкова 14-денна обсервація/самоізоляція або негативний результат ПЛР тесту на COVID-19 по прибуттю.

Албанія

В'їзд – необмежений.

Повернення – обов'язкова 14-денна обсервація/самоізоляція або негативний результат ПЛР тесту на COVID-19 по прибуттю.

Хорватія

В'їзд – 14-денна самоізоляція або негативний результат ПЛР тесту на COVID-19, зроблений протягом останніх 48 годин (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на прикордонний перехід).

Повернення – без обмежень.

Чорногорія

В'їзд – без обмежень у разі організованого прибуття авіатранспортом на умовах, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму. Для пасажирів наземного транспорту – обов'язковий негативний результат ПЛР тесту на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону.

Повернення – обов'язкова 14-денна обсервація/самоізоляція або негативний результат ПЛР тесту на COVID-19 по прибуттю.

Перевірити умови в'їзду можна на інтерактивній мапі.

За словами Криклія, у міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Львів" будуть розміщені ПЛР лабораторії для швидкого проходження тестів.

Алгоритм проходження ПЛР тесту в аеропорту:

1. Проходити тестування можуть усі, хто хоче достроково припинити самоізоляцію відповідно до Алгоритму припинення самоізоляції для осіб, що перетнули державний кордон. Також цими послугами можуть скористатися пасажири, які виїжджають з України до тих країн, де обов’язковою умовою є наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19.

Тест можливо зробити як в аеропорту, так і самостійно у будь-якій іншій акредитованій лабораторії, не порушуючи режиму самоізоляції.

2. Забір матеріалу проводиться у пункті забору в аеропорту. Результати тесту будуть готові через 24 години, після чого ця інформація автоматично передається спочатку у Центр громадського здоров’я, а потім – у додаток "Дій вдома".

3. Тест оплачується виключно онлайн. При його здачі необхідно заповнити роздруковану форму з підписом особи, яка тестується. Номер телефону, що вказується у формі, повинен збігатися з вашим номером у додатку "Дій вдома".

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