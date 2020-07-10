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Коронавірус Карантин ЗНО

В ОАЕ хворих на коронавірус шукатимуть за допомогою собак

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Поліцейські з собаками виявлятимуть хворих на коронавірус - фото 1
Поліцейські з собаками виявлятимуть хворих на коронавірус

Не тестами єдиними. Наукові дослідження показали, що собаки здатні визначати заражених на COVID-19 людей з точністю 92%. Тому не дивно, що цих чотирилапих вирішили використати для пошуку інфікованих.

В ОАЕ поліція почала використовувати собак для виявлення коронавірусу у людей.

Актуальна інформація: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 липня

Експеримент стартував після низки успішних польових випробувань, під час яких поліцейські собаки з високою точністю визначали випадки зараження. Тести проводилися на території декількох лікарень протягом двох тижнів.

Натреновані собаки виявлятимуть випадки COVID-19 при патрулюванні вулиць, а також у громадських місцях, таких як вокзали і аеропорти.

Собаки на запах здатні визначити людину, інфіковану COVID-19 - фото 415155
Собаки на запах здатні визначити людину, інфіковану COVID-19

Зазначимо, що з початку пандемії в ОАЕ зареєстровано понад 53 тисяч випадків зараження коронавірусом. Понад 43 тисяч пацієнтів одужали, 328 людей померли.

Нагадаємо, що у Берліні вирішили креативно підійти до питання носіння захисних масок у метро. Компанія громадського транспорту в Берліні знайшла дотепний вихід, аби провчити тих, хто ігнорує засоби індивідуального захисту. Вони хочуть вирішити ситуацію за допомогою неприємного запаху. Так з'явилася реклама із закликами до пасажирів не користуватися дезодорантом. Автори ідеї переконані, що запах поту мотивуватиме людей повністю закривати обличчя маскою, як того вимагає інструкція.

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Джерело: Al Arabiya
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