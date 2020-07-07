Українці можуть подорожувати в 23 країни світу: список та умови в'їзду

Станом на 7 липня для українських туристів свої кордони відкрили 23 країни світу. При цьому кожна висунула власні умови в'їзду, яких ми зобов'язані дотримуватись. До вашої уваги повний список держав для відпочинку в 2020-му!

У деякі з відкритих країн дозволений безвізовий в'їзд, а от для відвідин декотрих потрібно мати візу, наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу. Детальна інформація про закордонні мандрівки розміщена на інтерактивній карті МЗС.

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Які країни відкрили кордони для українців

1. Великобританія

Відсутня заборона щодо в'їзду та виїзду для громадян України через пандемію. Однак зверніть увагу, що для в’їзду на територію Сполученого Королівства потрібна віза.

2. США

Запроваджено обмеження на поїздки до США громадян України, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн членів Шенгенської Угоди, Великої Британії, Ірландії, а також Китайської Народної Республіки, Бразилії та Ісламської Республіки Іран.

Зазначені обмеження діють також для пасажирів, які перебували на територіях названих країн з метою транзиту.

Дія цих правил не поширюється на громадян США чи законних постійних мешканців США (власників "зеленої картки").

3. Туреччина

Відпочинок в Туреччині дозволений. У пункті пропуску слід пройти медичний огляд на предмет наявності симптомів Covid у пункті медичного контролю. У разі виявлення симптомів під час огляду безкоштовно проводиться ПЛР-тест.

З 1 липня для в'їзду необхідний страховий поліс на COVID 19, який можна придбати онлайн, у туроператора, під час купівлі авіаквитків, а також безпосередньо в аеропорту Туреччини після прибуття.

4. Єгипет

В'їзд громадянам України дозволений без жодних обмежень.

5. Туніс

Громадяни України можуть в'їхати на територію Туніської Республіки за умови надання наявності негативного ПЛР-тесту на COVID-19 та проходження обов'язкового карантину від 7 до 14 днів.

6. Албанія

Карантинні заходи при в'їзді не передбачені.

7. Сербія

В'їзд дозволений без обмежень.

8. Північна Македонія

Кордони для громадян України відкриті з 26 червня 2020 року, а при в'їзді на територію країни більше не вимагається наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19 та перебування у домашній самоізоляції чи державному карантині.

9. Чорногорія

Дозволений в'їзд за наявності негативного результату тесту COVID-19. Вимоги до тесту:

це має бути ПЛР тест (PCR) або ІФА тест на антитіла (ELISA), експрес тест не підходить

тест має бути зроблено найпізніше за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону (72 години з моменту забору зразків або отримання результатів)

тест має бути роздрукований. Переклад на англійську чи чорногорську є бажаним, але не є обов’язковим;

тест має бути зроблений в лабораторії, яка має акредитацію МОЗ України. Цей тест може бути зроблений не лише на території України, а й в будь-якій іншій країні.

10. Республіка Корея

При в'їзді діє візовий режим.

11. Ефіопія

В'їзд дозволено за наявності візи та за умови проходження обсервації.

12. Кенія

Дозволено з обмеженнями.

13. Танзанія

Дозволено за наявності страхового поліса, який покриває лікування COVID-19.

14. Сейшельські острови

Дозволено з обмеженнями.

15. Замбія

В'їзд дозволено за умови проходження обов'язкового карантину протягом 14 діб з моменту прибуття до країни.

16. Південний Судан

Дозволений в'їзд за умови наявності сертифікату про тест на коронавірус, а також проходження 14-денної обсервації.

17. Іран

В'їзд громадянам України дозволений, але потрібна віза. Її можна оформити в міжнародних аеропортах Ірану.

18. Ірак

Режим тимчасового в'їзду для громадян України – за наявності візи.

19. Афганістан

В'їзд для громадян України дозволений без обмежень.

20. Сомалі

Дозволено з обмеженнями.

21. Бурунді

Дозволено з обмеженнями.

22. Мексика

В'їзд для громадян України дозволений.

23. Білорусь

Українці, які прибули в Білорусь, протягом 14 календарних днів повинні перебувати в самоізоляції в домашніх умовах і надалі, до закінчення терміну самоізоляції, не підлягають пропуску через державний кордон.

МАПА СВІТУ

В'їзд для українців у країни ЄС

Країни Європейського Союзу не відкрили для нас кордони через нестабільну ситуацію з Covid-19 в Україні. "Наразі Україна не відповідає критеріям, які визначені ЄС для того, щоб держава потрапляла до умовного "зеленого списку", громадяни якого можуть перетинати кордон. Але навіть з цієї заборони є вісім винятків, вісім категорій громадян, які можуть в'їжджати на територію ЄС, попри наявну заборону", – пояснив Дмитро Кулеба.

Мають право в'їзду в країни ЄС такі категорії українців:

медики, спеціалісти з догляду людей похилого віку, люди, які потребують термінової медичної допомоги

прикордонники

водії-далекобійники

дипломати, співробітники поліції та служб цивільного захисту під час виконання обов'язків

представники міжнародних організацій та військових контингентів

люди, які здійснюють транзитну подорож

люди, які їдуть з робочих питань та мають економічний інтерес

люди, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні обставини

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