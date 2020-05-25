Кожен третій – хибний: чому не варто ставити собі діагноз за допомогою Google

Дослідники встановили, що звичка перевіряти власні симптоми в інтернеті призводить до неправильного або недостатнього діагнозу. Отже, любителі консультуватися з лікарем Google ризикують здоров'ям.

Багато людей схильні перевіряти симптоми в інтернеті, і така діагностика часто називається зверненням до послуг "доктора Google". Вчені Edith Cowan University в Австралії вирішили встановити правильність подібних діагнозів у режимі онлайн і зіставити їх з діагнозами при особистій зустрічі з лікарем. З'ясувалось, що перевірка симптомів в мережі дає точний діагноз трохи більше ніж у третині всіх випадків.

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Цей висновок був зроблений після того, як дослідники перевірили 36 міжнародних мобільних та інтернет-платформ для оцінки симптомів. Йшлося не про те, щоб забивати симптоми в адресний рядок пошуковика, а про особливі сайти і додатки, створені професійними лікарями, де симптоми ретельно аналізуються, і на цій основі ставиться попередній діагноз.

Встановлено, що правильною діагностика виявляється лише у 36% випадків. Дослідники підкреслюють, що хоча для багатьох людей є великою спокусою перевіряти свої симптоми в інтернеті, адже це безкоштовно й економить час, у більшості випадків доктор Google вкрай ненадійний діагностичний інструмент.

Онлайн-діагнози правдиві лише у третині випадків

Перевірка захворювань в інтернеті небезпечна, оскільки може вселити помилкове відчуття тривоги, або, навпаки, запевнити людину в тому, що з її здоров'ям все нормально, хоча в реальності їй потрібна допомога.

Але в більшості випадків доктор Google плодить так званих кіберхондриків. Так називають людей, у яких природна іпохондрія поєднується з можливостями кіберпростору. Вони відчувають стресові стани, багаторазово перевіряють у мережі свої симптоми, а потім починають атакувати лікарів. Причому приходять на огляди вже зі самостійно встановленим діагнозом, що неабияк шокує медиків.

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