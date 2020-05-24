Чи засмагання захищає від коронавірусу: відповідь МОЗ

В мережі поширюється інформація, що засмагання дозволяє зменшити ризики захворіти на коронавірус. Чи справді це так – читайте далі.

У Міністерстві охорони здоров'я продовжують ділитись важливою інформацію про коронавірус в Україні на офіційній сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу медики пояснили, чи справді засмагання можна назвати профілактикою COVID-19.

Важливо: Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 24 травня

"Засмагання на сонці не може захистити людину від коронавірусу. Якщо поряд з вами хворий на COVID-19, допоможуть соціальна дистанція та особиста гігієна", – наголошують фахівці.

Цей міф виник тому, що під час сухої та спекотної погоди коронавірус і справді менш активний, проте він зовсім не зникає. Тому не варто забувати про базові правила гігієни та дотримуватись соціальної дистанції.

Читайте також: Джулія Робертс та інші передали свої інстаграм-сторінки лікарям для боротьби з COVID-19