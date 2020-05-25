Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Названі місця з найбільшим ризиком зараження коронавірусом

  • 24
Вірус - фото 1
Вірус / hronik

Ризик зараження коронавірусом вдома дорівнює в середньому 16-17%.

З найбільшим ризиком зараження коронавірусом люди стикаються в закритих приміщеннях, а особливо вдома і в транспорті.

І ще: Чи засмагання захищає від коронавірусу: відповідь МОЗ

До таких висновків прийшли вчені з різних країн. Так, в одному з досліджень зазначалося, що в домогосподарствах ймовірність інфікування COVID-19 становить 13%, в транспорті 11%, а при спільному харчуванні 7%.

В іншому дослідженні, проведеному в Китаї, також відзначили, що найбільший спектр хвороботворних мікроорганізмів присутній саме вдома і в транспорті (в ньому особливо). В цілому, за їх висновками, всі зараження, крім одного, відбувалися в закритих просторах. До аналогічних висновків прийшли і дві групи в Австралії. За їх підрахунками, ризик зараження коронавірусом вдома дорівнює в середньому 16-17%.

Названі місця з найбільшим ризиком зараження коронавірусом - фото 406128

Читайте також: Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 25 травня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 260
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • 17 травня, 19:20
  • 1969
Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
  • 17 травня, 12:25
  • 289
Загрузка...
Новини