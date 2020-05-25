Названі місця з найбільшим ризиком зараження коронавірусом

Ризик зараження коронавірусом вдома дорівнює в середньому 16-17%.

З найбільшим ризиком зараження коронавірусом люди стикаються в закритих приміщеннях, а особливо вдома і в транспорті.

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До таких висновків прийшли вчені з різних країн. Так, в одному з досліджень зазначалося, що в домогосподарствах ймовірність інфікування COVID-19 становить 13%, в транспорті 11%, а при спільному харчуванні 7%.

В іншому дослідженні, проведеному в Китаї, також відзначили, що найбільший спектр хвороботворних мікроорганізмів присутній саме вдома і в транспорті (в ньому особливо). В цілому, за їх висновками, всі зараження, крім одного, відбувалися в закритих просторах. До аналогічних висновків прийшли і дві групи в Австралії. За їх підрахунками, ризик зараження коронавірусом вдома дорівнює в середньому 16-17%.

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