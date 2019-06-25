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Король Лев: Beyonce переспівала саундтрек до фільму

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Саундтрек до фільму Король Лев 2019 - фото 1
Саундтрек до фільму Король Лев 2019 / Metro

Американська поп-діва Beyonce дала нове життя саундтреку до нового "Короля Лева", і це варто почути! Компанію зірці склав музикант Childish Gambino.

Римейк культового мультфільму "Король Лев" вийде у світ у липні, але вже встиг вразити своєю картинкою та звучанням. Реалістичні тварини, не менш емоційні та знайомі сцени та ефектна графіка.

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Тепер до переліку бонусів можна додати і Beyonce. Виконавиця разом з Дональдом Гловером, який виступає на сцені під псевдо Childish Gambino, переспівали одну із ключових пісень стрічки. Тепер трек Can You Feel the Love від Елтона Джона отримав зовсім нове звучання. Насолоджуйтесь:

Відзначимо, що в Україні прем'єра фільму "Король Лев" запланована вже на 18 липня.

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Джерело: jetsetter
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