ТЕСТ: доповни назву фільму

Знати сюжет, акторів, які грають головні ролі, режисерів та сценаристів не достатньо. Потрібно ще знати назву фільму! Ми підготували для вас кінотест – перевірте, як добре ви пам'ятаєте назви відомих стрічок!

До вашої уваги порція фільмів, які ви можете відгадати! Це кадри з відомих та популярних кінострічок, які отримали чимало винагород та відзнак.

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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