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ТЕСТ: доповни назву фільму

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цікавий тест на знання фільмів - фото 1
цікавий тест на знання фільмів

Знати сюжет, акторів, які грають головні ролі, режисерів та сценаристів не достатньо. Потрібно ще знати назву фільму! Ми підготували для вас кінотест – перевірте, як добре ви пам'ятаєте назви відомих стрічок!

До вашої уваги порція фільмів, які ви можете відгадати! Це кадри з відомих та популярних кінострічок, які отримали чимало винагород та відзнак.

І ще: ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай фільм за кумедним описом!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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