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Найкращі пісні за тиждень: ідеальний плейлист для вихідних
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Популярна музика не стоїть на місці, а плейлист нових хітів на Радіо МАКСИМУМ наповнить енергією та змусить танцювати! Слухай музику онлайн від відомих та нових зірок, яка вийшла у червні.
Сучасна музика розвивається такими темпами, що інколи важко запам'ятати текст одного хіта, як вже з'являється інший. Хочеш бути у трендах та слухати нові пісні не з кожної маршрутки та не у кожному магазині, а одним із перших? Заціни найкращі свіжі треки від закордонних зірок у плейлисті найкрутішої музики від Радіо МАКСИМУМ!
Заціни: Время и Стекло – Balensiaga: слухайте новий запальний хіт Додо і Позитива
Плейлист популярної музики, слухати онлайн:
Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- Tove Lo - Glad He's Gone
- Tiësto, Jonas Blue, Rita Ora - Ritual (Official Video)
- P!nk - 90 Days (Official Video) ft. Wrabel
- Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
- Robin Schulz - All This Love (feat. Harlœ) [Deepend Remix] (Official Audio)
- Robyn - Ever Again
- Hey Violet - Close My Eyes
- Naughty Boy - Undo ft. Calum Scott
- KEiiNO - Praying (Official Lyric Video)
- Zara Larsson - All the Time
- Taylor Swift - You Need To Calm Down
- Marshmello x Kane Brown - One Thing Right (Official Lyric Video)
- Blasterjaxx - Hide Away (feat. Envy Monroe) [Official Audio]
- CID - Night Service Only (Official Music Video)
- Dimitri Vangelis & Wyman x Dzeko - The King (Official Audio)
- Burak Yeter & AXA - Winners (Official Lyric Video)
- Purple Haze - Surrender (Official Lyric Video)
- Imagine Dragons - Birds (Audio) ft. Elisa
- Astrid S - The First One (Acoustic Video)
- Foster The People - Imagination (Official Audio)
- Winona Oak - He Don't Love Me (Stripped) [Official Audio]
- Georgia Ku - What Do I Do [Official Music Video]
- Carson Lueders - Silver Bracelet (Official Music Video)
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