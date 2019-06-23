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Найкращі пісні за тиждень: ідеальний плейлист для вихідних

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Популярні пісні слухати онлайн - фото 1
Популярні пісні слухати онлайн

Популярна музика не стоїть на місці, а плейлист нових хітів на Радіо МАКСИМУМ наповнить енергією та змусить танцювати! Слухай музику онлайн від відомих та нових зірок, яка вийшла у червні.

Сучасна музика розвивається такими темпами, що інколи важко запам'ятати текст одного хіта, як вже з'являється інший. Хочеш бути у трендах та слухати нові пісні не з кожної маршрутки та не у кожному магазині, а одним із перших? Заціни найкращі свіжі треки від закордонних зірок у плейлисті найкрутішої музики від Радіо МАКСИМУМ!

Заціни: Время и Стекло – Balensiaga: слухайте новий запальний хіт Додо і Позитива

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Tove Lo - Glad He's Gone
  • Tiësto, Jonas Blue, Rita Ora - Ritual (Official Video)
  • P!nk - 90 Days (Official Video) ft. Wrabel
  • Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
  • Robin Schulz - All This Love (feat. Harlœ) [Deepend Remix] (Official Audio)
  • Robyn - Ever Again
  • Hey Violet - Close My Eyes
  • Naughty Boy - Undo ft. Calum Scott
  • KEiiNO - Praying (Official Lyric Video)
  • Zara Larsson - All the Time
  • Taylor Swift - You Need To Calm Down
  • Marshmello x Kane Brown - One Thing Right (Official Lyric Video)
  • Blasterjaxx - Hide Away (feat. Envy Monroe) [Official Audio]
  • CID - Night Service Only (Official Music Video)
  • Dimitri Vangelis & Wyman x Dzeko - The King (Official Audio)
  • Burak Yeter & AXA - Winners (Official Lyric Video)
  • Purple Haze - Surrender (Official Lyric Video)
  • Imagine Dragons - Birds (Audio) ft. Elisa
  • Astrid S - The First One (Acoustic Video)
  • Foster The People - Imagination (Official Audio)
  • Winona Oak - He Don't Love Me (Stripped) [Official Audio]
  • Georgia Ku - What Do I Do [Official Music Video]
  • Carson Lueders - Silver Bracelet (Official Music Video)

Читайте також: Христина Соловій – Любий друг: вийшов новий кліп в стилі серіалу Твін Пікс

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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