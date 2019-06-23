Найкращі пісні за тиждень: ідеальний плейлист для вихідних

Популярна музика не стоїть на місці, а плейлист нових хітів на Радіо МАКСИМУМ наповнить енергією та змусить танцювати! Слухай музику онлайн від відомих та нових зірок, яка вийшла у червні.

Сучасна музика розвивається такими темпами, що інколи важко запам'ятати текст одного хіта, як вже з'являється інший. Хочеш бути у трендах та слухати нові пісні не з кожної маршрутки та не у кожному магазині, а одним із перших? Заціни найкращі свіжі треки від закордонних зірок у плейлисті найкрутішої музики від Радіо МАКСИМУМ!

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Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Tove Lo - Glad He's Gone

Tiësto, Jonas Blue, Rita Ora - Ritual (Official Video)

P!nk - 90 Days (Official Video) ft. Wrabel

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

Robin Schulz - All This Love (feat. Harlœ) [Deepend Remix] (Official Audio)

Robyn - Ever Again

Hey Violet - Close My Eyes

Naughty Boy - Undo ft. Calum Scott

KEiiNO - Praying (Official Lyric Video)

Zara Larsson - All the Time

Taylor Swift - You Need To Calm Down

Marshmello x Kane Brown - One Thing Right (Official Lyric Video)

Blasterjaxx - Hide Away (feat. Envy Monroe) [Official Audio]

CID - Night Service Only (Official Music Video)

Dimitri Vangelis & Wyman x Dzeko - The King (Official Audio)

Burak Yeter & AXA - Winners (Official Lyric Video)

Purple Haze - Surrender (Official Lyric Video)

Imagine Dragons - Birds (Audio) ft. Elisa

Astrid S - The First One (Acoustic Video)

Foster The People - Imagination (Official Audio)

Winona Oak - He Don't Love Me (Stripped) [Official Audio]

Georgia Ku - What Do I Do [Official Music Video]

Carson Lueders - Silver Bracelet (Official Music Video)

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