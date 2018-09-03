Меню для школяра: що дати дитині з собою до школи

Навчальний рік розпочався, а це означає, що потрібно добряче продумати меню вашої дитини, щоб вона могла приносити зі школи лише відмінні оцінки. Радіо МАКСИМУМ розповість, що краще давати школяру з собою, щоб він менше спокушався на всілякі снеки та фастфуд.

Харчування в шкільному віці дуже важливе, як для фізичного, так і для розумового розвитку.

Актуально: Чим корисні крем-супи: поради та рецепти перших страв

З яких страв має складатися раціон школяра та що йому давати в школу нам розповіла Ольга Дорош – спеціаліст зі здорового харчування, фізіолог людини, співзасновник Школи здорового способу життя ActiveLife.

З чого має складатися повноцінний сніданок, щоб школяр відчував себе ситим і отримав якомога більше корисних речовин?

Сніданок для школяра –найважливіший прийом їжі за день. Є дослідження, які показують, що школярі, які не снідають, часто неуважні, пасивні і мають гірші оцінки. Школярі, чий сніданок містить білок і складні вуглеводи краще навчаються та є уважнішими.

Приклади ідеальних сніданків:

плющена вівсяна каша з ягодами чи з сухофруктами;

пшоно з курагою та гарбузом;

сирники з цільнозерновим борошном (до них найкраще подати блендеровані ягоди з бананом, сметаною);

цільнозернові млинці з сиром;

омлети з овочевим салатом;

тости з арахісовою пастою та варені яйця.

Не нехтуйте сніданком

Булочки, тістечка, чіпси та сухарики. Як правило, саме цим частенько харчуються діти у школі. Чому школярам не варто "підсідати" на всілякі солодощі та снеки під час обідніх перерв?

У таких традиційних перекусах, як сухарики, булочки, печиво багато цукру, солі, а найгірше – трансжирів та шкідливих добавок. Такі перекуси тільки шкодять здоров'ю та при регулярному вживанні сприяють ожирінню серед дітей та підлітків.

Що стосується солодкого – вже досліджено, що воно сприяє розвитку синдрому гіперактивності. Якщо ви даєте дитині в школу печиво чи батончик – не вимагайте від неї чемно сидіти на уроці.



Що ж тоді дати дитині з собою до школи на перекус?

Для перекусу чудово підійдуть горіхи та насіння (не жарені та несолені!). В них є корисні для мозку жири та білок. Інший варіант – свіжі фрукти, може бути 40-50 г сухофруктів.

Приготуйте корисний бутерброд / Thrive Global

Зрештою, ви можете приготувати корисний бутерброд з цільнозерновим хлібом чи лавашем. Замість ковбаси додайте варене або печене м'ясо, рибу або ж яйця. Покладіть туди листя салату чи шпинату. Це дуже смачно і з досвіду скажу, що дітям подобаються такі перекуси.

Гарним варіантом є бейбі-морква. До неї можна приготувати хумус чи інший корисний соус.



Зазвичай важко привчити дитину до здорового харчування. Які поради можете дати?

Найперша порада – станьте самі прикладом! Якщо ви любите колу і печиво, тоді чому дитина має їсти броколі? Важливо подавати приклад, говорити з дитиною, пояснювати зрозумілою мовою, брати з собою на закупи, пропонувати разом щось приготувати.

Я понад рік веду заняття в школах як дієтолог і скажу, що діти готові їсти здорову їжу. Інша справа, що часто вони приходять додому і не мають вибору – сосиски, бутерброди, картопля та тістечка вже чекають на них.

Покажіть дітям альтернативу! До прикладу, поясніть чим поганий шоколад та навчіть обирати корисний. Діти люблять читати етикетки, якщо знають, що шукати.



Як бути зі шкільними обідами, адже часто там нічого не змінилося з радянських часів?

Це справді проблема. Варіантів два – давати обід з собою. Тут складність в тому, що дітки соромляться брати “їжу в контейнері”. Але якщо батьки згуртуються і це робитимуть всі діти – дуже швидко це стане нормою. Це в нас в країні не модно їсти домашню їжу, а, наприклад, в Японії всі діти ще з садочка носять контейнери.

Інший варіант – це говорити з керівництвом школи про шкільне меню. Зараз все частіше запрошують дієтолога створити нове меню, яке б відповідало всім нормам збалансованості та поживності.



Як бути з питтям? Що найкраще пити?

Найкраще – навчити дитину пити воду. Купіть красиву пляшку, кольоровий чохол для неї. Дозвольте дитині кинути туди яскраві ягідки, лимон чи кружальця апельсину. Також підійде традиційний узвар, трав'яні чаї. Тільки не псуйте все цукром!

Яскрава пляшечка посприяє регулярному питтю / Gadget Bistro Malaysia



Чи є якісь продукти, які покращують пам'ять, увагу та допомагають дитині вчитися?

Так, звичайно. Наприклад, щодня раджу їсти 20-30 г горіхів чи насіння (кунжут, соняшникове чи гарбузове). В них багато магнію для концентрації уваги та корисні жири для мозку. В кунжуті також багато кальцію.

Невелика кількість горіхів посприяє успішності дитини / Оrexov

Корисними будуть продукти, які містять амінокислоти лейцин, ізолейцин та валін. Вони відіграють важливу роль для мотивації, психологічної витривалості, концентрації уваги, допомагають в боротьбі зі стресом і тривогою. Це такі продукти, як яйця, мигдаль, горох, сочевиця, риба, твердий сир, бурий рис, овес, яловичина.

Насправді, не все так складно, як здається на перший погляд. Будьте прикладом для своїх дітей і вчіться разом із ними отримувати лише користь від того, що ви з'їдаєте. І нехай ваша малеча приносить лише відмінні оцінки!

Читайте також: Супрун розповіла, скільки часу треба робити домашнє завдання