Чим корисні крем-супи: поради та рецепти перших страв

Крем-супи набувають шаленої популярності не лише у всьому світі, а й в Україні. Щоправда, у нас трендовими досі залишаються супи, приготовані з печериць, шпинату й гарбуза. Радіо МАКСИМУМ розповідає вам про користь супів, а також ділиться рецептами страв, які можна приготувати з сезонних овочів.

Історія крем-супів бере свої початки з Вікторіанської епохи. А от батьківщиною цієї страви називають Францію, адже саме там і почали готувати ці супи.

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Варто знати: крем-суп відрізняється від супа-пюре тим, що інгредієнти не обов'язково варити, адже їх можна також запікати.

Гарбузовий крем-суп

У чому ж користь крем-супів, а також супів-пюре? Більше нам розповіла Ольга Дорош: фізіолог людини, хімік-біолог, спеціаліст зі здорового харчування, співзасновник Школи здорового способу життя ActiveLife.



Чому краще готувати такі супи та чим вони відрізняються від того, до чого звикли українські господині?

Традиційні українські супи можуть бути не такі корисні, як ми звикли думати. Часто вони дуже жирні, зварені на ребрах, наваристих бульйонах, на зажарках, до них також часто додають сметану. Якщо щодня вживати такий суп чи борщ, то з часом це призведе до проблем зі шлунково-кишковим трактом, а не принесе користь організму, як звикли думати.

Річ у тім, що жирні бульйони посилюють виділення соляної кислоти, збільшуючи тим самим кислотність шлунку, що в майбутньому збільшує ймовірність виникнення виразки та гастриту.

Крем-супи містять в рази більше овочів. Вони корисніші. В крем-супі можна заховати цілу броколі, а в звичайному ви з'їсте лише кілька шматочків. Але крем супи теж можна зіпсувати, додавши туди плавлені сирки, багато вершків, тощо. Тому готувати варто на воді, овочевому бульйоні чи на рослинному молоці.

Крем-суп з броколі та цвітної капусти / bigmirnet



З чого можна готувати крем-супи і чи є якісь базові інгредієнти, які ти рекомендуєш додавати до цієї страви?

Крем-супи можна готувати з будь-яких овочів і бобових. Рекомендую додавати в суп зелень, корені петрушки, селери. Такі супи чудовий спосіб приховати овочі, яких не люблять діти.



Часто крем-супи готуються з додаванням вершкового масла. Чи не нашкодить це фігурі, якщо їсти такі страви щодня?

Вершкове масло є корисним. Але, по-перше, має бути 82% жирності, а, по-друге, денна норма вершкового масла 10-15 г (це маленький шматочок). Якщо щодня їсти багато масла, то це принесе мало користі як для здоров'я, так і для фігури.

Крем-суп з печериць / Arigato



Як отримати максимум користі від овочів під час приготування крем-супу?

Максимум користі буде, якщо приготувати овочі аль денте, тобто – не розварювати. Найкраще приготувати суп на овочевому бульйоні або на нежирному м'ясному. В кінці можете додати трохи вершків, рослинного молока чи вершкового масла.



Поділись, будь ласка, з нашими читачами рецептами крем-супів, які тобі найбільше подобаються.

Мої улюблені – крем-суп з броколі, а також шпинатний, гарбузовий і морквяний з сочевицею.

Рецепти крем-супів

Крем-суп з броколі

Крем-суп з броколі / bigmirnet

Інгредієнти:

головка броколі

1 цибуля

1 морква

зубчик часнику

1 л овочевого бульйону (сюди ріжете моркву, цибулю з рецепта, можете додати корінь петрушки, спеції).

спеції (сіль, суміш перців)

50 мл вершків 10% (можна без, суп і так дуже смачний)

Рецепт приготування:

Броколі відварити в підсоленій воді до стану аль денте. Відцідити і з'єднати з бульйоном, додати часник і вершки, спеції. Зблендерувати до стану пюре.

Крем-суп з моркви і сочевиці

Крем-суп з моркви та сочевиці / Zira

Інгредієнти:

2 великі моркви

150 г червоної сочевиці

1 цибуля

1 - 1,5 л овочевого бульйону

сіль, перець, куркума

Рецепт приготування:

Сочевицю замочити на годину в холодній воді, промити і поставити варити. Моркву можна варити або ж тушити з цибулею (Мій секрет – додати 1 ст. л. олії і протушкувати трішки цибулю на слабкому вогні, а далі додати потерту на грубій тертці моркву, додати трохи води, накрити кришкою і тушити. Так у вас вийде зовсім нежирний супчик). До сочевиці додайте нашу зажарку і бульйон, спеції і зблендеруйте до стану пюре.

Як бачите, крем-супи надзвичайно корисні для здоров'я. Вони подобаються не лише дорослим, а й дітям, тому ми рекомендуємо експериментувати та готувати крем-супи з сезонних овочів та зелені. Смачного!

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