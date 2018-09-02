Супрун розповіла, скільки часу треба робити домашнє завдання

Міністерство охорони здоров'я спільно з Міносвіти розробляє новий "Санітарний регламент для установ загальної середньої освіти".

Зазначений документ не змінювався протягом останніх 17 років. Зокрема, у відомстві Уляни Супрун рекомендують не хадавати багато домашньої роботи школярам.

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Учням 3-9 класів можна робити уроки лише протягом години, а старшокласникам протягом півтори години. Для учнів перших і других класів "д/з", на думку МОЗ, і зовсім зайве.

Також у Супрун пропонують змінити норми харчування, організацію простору в класі і підхід до використання сучасних технологій. З повним переліком рекомендацій санітарного регламенту можна ознайомитися тут. МОЗ до 28 вересня приймає зауваження і пропозиції на електронну пошту [email protected]

Зовсім скоро стартує новий навчальний рік. Міністерство охорони здоров'я поділилося порадами, які допоможуть підготувати дитину до школи.

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