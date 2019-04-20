Кому можна в баню: користь та шкода від пару

Похід в баню потрібно організовувати з розумом. Звичайне розважальне парування відрізняється від лікувальної бані. Дізнайтеся, кому протипоказаний такий відпочинок.

Лазня – це потужне оздоровлення тіла. Проте до парування потрібно підходити з розумом. Адже, на жаль, у більшості лазників є серйозні проблеми з серцем та судинами. Причина цього – неправильне використання бані.

І ще: Як активні гулянки впливають на роботу мозку

Коли наше тіло перебуває в стані нагрівання, організм думає, що ми на вулиці й довкола ширяє спека, тоді включаються природні механізми. У нас відкриваються пори, ми починаємо потіти, з нас виходить рідина, вона випаровується і скидає ту температуру, яка утворилася на поверхні шкіри, тобто охолоджує наше тіло.

Другий механізм, який використовує наш організм – це відключення печінки. Адже саме печінка відповідає за температуру нашого тіла. І виходить неправильна закономірність, поверхня шкіри нагрівається, а внутрішні органи охолоджуються.

І чим холодніші органи всередині, тим більше йде навантаження на серце, кров стає густа й це дуже небезпечно.

Важлива температура. Лікувальна лазня корисна при температурі максимум 65 градусів. В цьому випадку у нас не відбувається перегріву шкіри, не виводиться рідина з організму і не відбувається зневоднення. Точна кількість градусів варіюється від проблем зі здоров'ям у людини. Комусь необхідно тільки 45 градусів, іншим тільки 40 градусів. У такій лазні можна сидіти до 8 годин і ви навіть не спітнієте. Оскільки немає стресу в організмі й вода не виходить, кров не згущується і печінка при цьому не відключається. Протягом всього процесу можна вийти, випити соку або спеціально запарених трав й повертатися далі в баню. Відбувається повільне прогрівання органів і температура тіла піднімається до 40 градусів, а буває навіть трохи більше. Такий прогрів допомагає краще розчиняти будь-які відкладення, організм самовідновлюється. Такі лікувальні бані рекомендовано відвідувати спортсменам перед змаганнями, тим, в кого варикозне розширення вен, зайва вага, забиті судини. Вагітним та мамам, які годують, теж показані такі бані, проте на менше часу.

До теми: Що справді пити весною: Супрун про воду, сік та енергетики