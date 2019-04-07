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Як активні гулянки впливають на роботу мозку
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Науковці провели дослідження, яке визначило вплив спиртних напоїв на роботу мозку. Виявилося, що алкоголь може впливати на функції мозку навіть через шість тижнів утримання після його вживання.
Висновок про тривалий вплив випитого алкоголю на людський мозок було зроблено у результаті дослідження міжнародної групи вчених з Іспанії, Німеччини та Італії. Про їхню роботу докладно пише журнал JAMA Psychiatry. Дослідники стверджують, що навіть якщо людина веде абсолютно тверезий спосіб життя після випивки, вплив спожитого ним алкоголю на мозок все одно здійснюється. Цю особливість вчені виявили, вивчаючи зміни, що відбуваються у білій речовині мозку під впливом алкоголю.
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Ми виявили, що нервові клітини білої речовини демонструють ознаки деградації внаслідок алкогольної інтоксикації навіть через шість тижнів повної відмови від спиртного, що минули з моменту випивки, – повідомили автори проекту.
Самі вчені визнають, що результат їх вразив. Фахівці не очікували побачити прогресуючі порушення в мозку в умовах повної відсутності алкоголю.
Руйнівний ефект алкоголю на мозок підтвердився знімками МРТ. Потім вчені провели експеримент на щурах, яким спочатку давали алкоголь, а потім припиняли. Досвід на тваринах показав, що через тривалий вплив спиртного на мозок сильніше за все страждають дві його ділянки: мозолисте тіло (з'єднує великі півкулі) і гіпокамп, відповідальний за здатність до навчання і якість пам'яті.
Тому, якщо ви плануєте гарно погульбанити сьогодні ввечері – задумайтесь, чи не вплине це на вашу продуктивність протягом цілого робочого тижня?
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